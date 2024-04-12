Где Маргарита летала на метле: 7 мест Санкт-Петербурга, где снимались популярные фильмы

Столицей российского кино Санкт-Петербург стал с появления на месте дореволюционного театра «Аквариум» киностудии «Ленфильм». Миновал век, и за это время город сотни тысяч раз радушно открывал двери для режиссеров, актеров, операторов и продюсеров — российских и зарубежных, молодых и старых, известных и начинающих. «Газета.Ru» выбрала семь достопримечательностей города, навеки обрученных с Десятой музой.

«Ленфильм» как колыбель российского кино

Экскурс можно начать с «Ленфильма», расположенного в пяти минутах от станции метро «Горьковская». Старейшая киностудия получила свое название в 1934 году. Преемственность «Ленфильма» восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, учрежденного в 1914 году, когда он располагался в одном из домов Николаевской академии Генерального штаба на Суворовском проспекте, 32Б. Однако между 1914 и 1934 годами студия успела сменить ряд названий: «Петроградский кинокомитет», «Севзапкино», «Ленинградкино», «Ленсовкино», «Ленсоюзкино», «Ленросфильм», «Ленсоюзфильм».

Каждое название отражало социально-политические и экономические метаморфозы в стране. И только «Ленфильм» оказался брендом вне времени и политической обстановки. Интересно, что свой фирменный логотип — Медного всадника — студия обрела только в 1965 году. Авторами стали художник Марина Бологавская и оператор Эдгар Штырцкобер.

Переведя дух от изобилия дат и названий, следует отметить, что на «Ленфильме» снимались сотни известных картин, включая «Чапаева», «Старика Хоттабыча». В этом же списке ценимая на родине великого барда экранизация «Гамлета» Григория Козинцева и ценимый в Туманном Альбионе сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым, Виталием Соломиным и Риной Зеленой в главной роли. И это далеко не все.

В 1929 году на территории бывшего театра-сада «Аквариум», органично влившегося в ансамбль «Ленфильма», состоялся первый в России публичный кинопросмотр, который предвосхитил звуковую революцию в отечественном кино. Демонстрировалась опера Антона Рубинштейна «Демон» по мотивам поэмы Лермонтова. Это не кинопоказ в строгом смысле слова: пели живые солисты, стараясь синхронизироваться с экранным изображением. А теперь можно перескочить в более современную эпоху.

Каменноостровский проспект, 10. Ближайшая станция метро: «Горьковская»

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«Мастер и Маргарита»: Тургеневская площадь

Формально здесь сохраняется хронологическая преемственность со сказанным выше, ведь свой главный роман Булгаков начал писать в конце 20-х годов прошлого века. И все же речь пойдет об экранизации Владимира Бортко, увидевшей мир почти 80 лет спустя, уже в новом столетии и тысячелетии.

Многие сцены из сериала мэтр снимал на этих улицах, а идеей снять это кино он загорелся, еще когда Санкт-Петербург был Ленинградом. И, кстати, в 1987 году Бортко снимал «Собачье сердце» на производственной базе «Ленфильма».

Вернемся к сериалу. Москву 30-х в нем полностью заменили Петербургом. Роль Патриарших прудов, где состоялась роковая встреча Берлиоза и поэта Ивана Бездомного с Воландом, снимали на площади Тургенева. Дело в том, что трамваи на Патриарших ходили только в булгаковской Москве, а сам автор брал за прототип Чистые пруды, где и правда есть трамваи. Кинематографисты вышли из сложной ситуации изящно, воплотив на экране Патриаршие пруды, которых в действительности никогда не было.

Площадь Тургенева расположена в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Садовой улицы и Английского проспекта. Петербуржцы не жалуют современное название площади, предпочитая именовать ее Покровской. Изначально императрица Анна Иоанновна собиралась возвести здесь церковь Успения Пресвятой Богородицы, а после ее смерти там появилась Покровская церковь, построенная, в том числе на пожертвования родителей Пушкина. Тургеневской площадь стала уже при советской власти. Церковь снесли в 1934 году, в 2000 году на ее месте установили каменный памятный знак авторства архитектора Скрыплева.

Посетив это место, можно не только побродить по следам съемочной группы Бортко, но и почерпнуть много интересного из русской истории.

Площадь Тургенева. Ближайшие станции метро: «Садовая», «Технологический институт», «Балтийская»

Снова «Мастер и Маргарита»: Парк Лесотехнической академии и Васильевский остров

В парке Лесотехнической академии Выборгского района Санкт-Петербурга снимали полеты Маргариты на метле и шабаш ведьм. И снова роль московского краеведческого бренда — Арбатских переулков, где у Булгакова разворачивается один из эпизодов «Мастера и Маргариты», перехватывает Петербург. Это напоминание о том, что в основе искусства кино лежит формирование иллюзии реальности, и Санкт-Петербург как нельзя лучше подходит на эту роль.

Еще одно место, связанное с сериалом Бортко, Васильевский остров, — одна из важнейших кладовых впечатлений для туриста. А еще на седьмой линии располагалась Аптека Пеля, старейшая аптека Санкт-Петербурга, основанная при Екатерине II. С этим местом связано множество городских легенд, от которых в жилах стынет кровь. Лекарств там давно не продают, зато есть музей, где представлено более трехсот экспонатов, а также алхимическая лаборатория и бомбоубежище времен ВОВ.

Парк культуры и отдыха «Парк Лесотехнической академии» расположен по адресу: Санкт-Петербург, Институтский переулок, 5. Ближайшая станция метро: «Лесная».

Васильевский остров. Ближайшая станция метро: «Василеостровская»

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«Улицы разбитых фонарей»: Большая Монетная улица, 20

Мифология конца девяностых — начала нулевых будет неполной, если забыть про некогда популярный сериал «Улицы разбитых фонарей» Александра Рогожкина. Забавно, что в съемках также принимал участие уже упомянутый Владимир Бортко, в титрах он указан как Ян Худокормов.

Многие отмечали художественную достоверность, которая, несмотря на скудность производственного бюджета, оставляла у зрителя ощущение подлинности происходящего на экране и заставляла его сопереживать героям.

Возможно, дело в том, что убойный отдел, где Казанова, Дукалис и Ларин отдыхают от погонь, разгребают рутинные дела и готовятся к новым подвигам, снимали в здании реального 43-го отдела полиции Петроградского района. Располагается он по адресу: Большая Монетная улица, дом 20. Здесь же, к слову сказать, снимались и эпизоды «Убойной силы».

Большая Монетная улица, 20. Ближайшие станции метро: «Петроградская», «Горьковская»

«Приключения Шерлока Холмса»: Особняк Матильды Кшесинской

Удивительно, что на Троицкой площади, старейшей в Санкт-Петербурге, старинных зданий практически нет. Зато отсюда открывается красивый вид на Петропавловскую крепость и особняк примы-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской в начале Кронверкского проспекта.

Это здание примечательно не только тем, что являет собой образец стиля модерн в архитектуре, но и тем, что здесь снимались некоторые сцены советского сериала, а точнее — цикла многосерийных телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Да, и видимо от темы «Мастера и Маргариты» не так просто уйти, раз этот же особняк выступил также в качестве локации для сериала Бортко. Именно там обитала Маргарита в исполнении актрисы Анны Ковальчук до того, как судьба свела ее с Мастером.

Особняк Матильды Кшесинской, улица Куйбышева, д. № 2-4 / Кронверкский проспект, д. № 1. Ближайшая станция метро: «Горьковская»

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«Война и мир», Джеймс Бонд: канал Зимняя канавка

Зимняя канавка, расположенная в самом сердце города, — канал, соединяющий Неву и Мойку в районе Зимнего дворца. Не только географическое сочленение водных артерий города, но и визитная карточка самого европейского города России.

Причем здесь снимался первый эпизод «Джеймса Бонда» со времен Холодной войны.

В районе Зимней канавки в 1995 году снимались некоторые сцены из «Золотого глаза» с Пирсом Броснаном. Зимняя канавка известна и более масштабными кинопроектами. Здесь снимали некоторые эпизоды британского сериала «Война и мир», и именно по набережной Зимней канавки прогуливались Андрей Болконский и Пьер Безухов, философствуя о семейной жизни и войне.

Кстати, автор романа-эпопеи одним из первых увидел в кинематографе, на тот момент ярмарочном развлечении, будущее. И даже попал в кинохронику. Также Зимняя канавка выступила локацией для спорного «Онегина» Марты Файнс и «Пиковой дамы» Игоря Масленникова.

Набережная Зимней канавки. Ближайшие станции метро: «Адмиралтейская», «Гостиный двор», «Невский проспект»

Вышесказанное не исчерпывает всех исторических и культурных богатств Санкт-Петербурга. Для тех, кто хочет узнать город получше, существует проект «Новая туристская география». Он запущен Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга с целью развития туристской отрасли, которая имеет для города стратегическое значение. Сайт проекта — не просто путеводитель по интересным локациям, но и платформа для формирования современной городской среды, интегрирующая новые места в существующую классическую туристскую карту.

Существует удобный формат для визита в Санкт-Петербург — тематические поездки на два-три дня. Такое путешествие позволит избежать информационной путаницы и откроет город с новой стороны. Ни с чем не сравнимое удовольствие изучать Санкт-Петербург не спеша, в привычном для себя темпе. Бесценно иметь возможность бежать в ритме города на премьеру в Мариинку или, никуда не торопясь, читать книгу, сидя у окна в уютном кафе, созерцая спешащих куда-то петербуржцев.

Такие путешествия в Петербург могут стать доброй традицией. Тем более что искать повод для свидания с любимым городом не нужно — это может быть театральная премьера или книжный фестиваль, спортивный матч или соревнование, романтическая прогулка по рекам и каналам или интересная выставка, желание встретить рассвет с видом на Невский или селфи на Дворцовой площади. Составить свой индивидуальный маршрут, вписать в него главные достопримечательности города и объекты новой туристской географии поможет Visit Petersburg.