«Это опасно». Гребенщиков объяснил, почему не поет на Украине и не едет домой

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что опасается возвращаться в Россию. Он также не выступает на Украине, которую поддержал в военном конфликте, поскольку оттуда ему поступают угрозы. Сейчас Гребенщиков с женой живет в Лондоне и не выступает с группой «Аквариум». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

69-летний музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) в интервью Financial Times рассказал, что не считает возможным вернуться в Россию из Великобритании, где живет последние полтора года. «Это может быть немного опасно», — считает Гребенщиков.

«На данный момент страна, в которой я родился, и страна, которую я люблю, находится в очень печальном, трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться. Мы все знаем, что молчание похоже на рак. <...> Я думаю не только о том, как помочь украинцам, но и русским, потому что они находятся в ужасном положении», — заявил Гребенщиков.

Он также оказался вынужден отказаться от выступлений на Украине.

«Реакция на нашу группу на Украине порой (до СВО. – «Газета.Ru») была даже более радушной и любящей, чем в России... [Сейчас] половина украинцев думает: «Ой, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много таких писем», — рассказал музыкант.

Сейчас Гребенщиков с женой живет в Лондоне вместе с женой. Музыкант сообщил, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине. Сейчас музыкант выступает под псевдонимом БГ+.

Как музыкант стал иностранным агентом

В конце июня Гребенщиков попал в список иностранных агентов. Минюст сообщил, что музыкант «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников».

«Ах, я всегда в списке! — прокомментировал он свой статус иноагента в интервью FT. — В 70-е годы я был в списке запрещенных людей. В 80-х я был там. Все в порядке».

Летом 2022 года, беседуя с израильским «Девятым каналом», Гребенщиков рассказал о своем выступлении на фестивале Sound of Peace в Берлине, где участвовали десятки исполнителей. Вырученные деньги направили на помощь Украине.

«Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, мероприятие худо-бедно собрало €12 млн. Эта сумма тоже пошла на помощь Украине», — подтвердил он.

При этом Гребенщиков сказал РБК, что лично никакие деньги Украине он не передавал: «У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог».

15 июня Тверской районный суд Москвы оштрафовал основателя «Аквариума» на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации армии РФ. Протокол был составлен из-за интервью музыканта «Девятому каналу», в котором он назвал действия России на Украине фашизмом.

С просьбой проверить высказывания Гребенщикова в СК РФ обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. Спящие ячейки Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу», — говорил Хамзаев РИА Новости.

В самом начале СВО Гребенщиков назвал происходящее «подлинным безумием».