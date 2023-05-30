«Вертелась вокруг Достоевского и угождала ему». Как Полина Суслова стала прототипом героинь классика

Писательница Аполлинария Суслова считается прототипом ряда ключевых женских образов в произведениях Федора Достоевского. Эмоциональный роман между ними завязался, когда девушке был 21 год, а писателю — 40 лет. О развитии этих отношений и их влиянии на творчество Достоевского рассказывает «Газета.Ru».

Происхождение и юность

Русская писательница Аполлинария (Полина) Суслова родилась в 1840 году в селе Панино Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Ее отец Прокофий Суслов начинал жизнь в качестве крепостного графа Шереметева и работал писарем. Благодаря незаурядному уму он смог вырасти до управляющего всех имений графа и получить вольную до отмены крепостного права. Затем Суслов переехал в Петербург, стал купцом и делал все, чтобы обеспечить дочерям Аполлинарии и Надежде достойную жизнь и образование.

Сначала сестры занимались с учителями на дому, а затем их определили в пансион благородных девиц. Больше всего в школьной программе Полину привлекала история Древней Греции и античное искусство, а Надежда интересовалась естественными науками и рано начала публиковать свои рассказы в журналах, включая «Современник». Женщинам в то время нельзя было получить высшее образование, но посещение лекций не возбранялось — и сестры ходили в Санкт-Петербургский университет как вольнослушатели. Там они получали знания и знакомились со студентами, благодаря которым могли посещать балы и литературные вечера.

Встреча с Достоевским

В 1861 году 21-летняя Суслова познакомилась с Федором Достоевским, чьи лекции и произведения имели большой успех у прогрессивной молодежи. На момент их встречи писателю было 40 лет. К этому времени он выпустил повесть «Записки из Мертвого дома» об опыте каторги, издавал с братом Михаилом литературно-политический журнал «Время» и состоял в первом браке с Марией Исаевой, которая болела туберкулезом. Писатель уже тогда был довольно известен, но свои главные произведения написал после встречи с Сусловой. А именно — великое пятикнижие, в которое вошли романы «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1866), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1880).

Дочь писателя Любовь Достоевская утверждала, что Аполлинария посещала все светские вечера, активно знакомилась с людьми и первой проявила симпатию к Федору Михайловичу.

«Она вертелась вокруг Достоевского и всячески угождала ему. Достоевский не замечал этого. Тогда она написала ему письмо с объяснением в любви. Это письмо было найдено в бумагах отца, оно было простым, наивным и поэтичным. Можно было предположить, что писала его робкая молодая девушка, ослепленная гением великого писателя. Достоевский, растроганный, читал письмо Полины», — писала дочь.

Поклоннице удалось растопить сердце писателя, и между ними завязался страстный роман. Благодаря содействию Достоевского девушка смогла опубликовать свою повесть «Покуда» в его журнале «Время».

Ссоры и расставание

Отношения Сусловой и Достоевского были сложными и постоянно варьировались от любви до ненависти. Девушка часто упрекала возлюбленного по разным поводам и просила его развестись с «чахоточной женой». Позднее Достоевский в письме Надежде Сусловой назвал свою избранницу «больной эгоисткой»:

«Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважении других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям».

В 1863 году влюбленные должны были поехать в Париж, но из-за сильной ссоры Полина отправилась туда одна. Во Франции девушка завела роман с учителем пения, но тот ее обманул.

«Весной Полина написала отцу из Парижа и сообщила о неудачном окончании ее романа, — писала Любовь Достоевская. — Французский возлюбленный обманул, но у нее не хватало сил покинуть его, и она заклинала отца приехать к ней в Париж. Так как Достоевский медлил с приездом, Полина грозилась [совершить самоубийство] — излюбленная угроза русских женщин. Напуганный отец наконец поехал во Францию и сделал все возможное, чтобы образумить безутешную красавицу».

После этого Суслова помирилась с Достоевским, и они поехали в совместное путешествие в Германию. Писатель увлекся азартными играми и тратил на них много денег. Это очень тревожило Аполлинарию, которой приходилось закладывать свои вещи ради средств для жизни.

Когда первая жена Достоевского скончалась от туберкулеза в 1864 году, писатель сделал Сусловой предложение — и получил отказ. Уже после расставания он писал о Полине: «Я люблю ее до сих пор, очень люблю, но уже не хотел бы любить ее».

Следующей супругой Достоевского стала влюбленная в него стенографистка Анна Григорьевна Сниткина. А Суслова вышла замуж в 40 лет за 24-летнего Василия Розанова, ставшего известным в качестве религиозного философа и литературного критика.

Суслова в произведениях Достоевского

Литературные критики обнаружили черты Сусловой в ряде персонажей Достоевского. Самой очевидной героиней стала Полина в романе «Игрок», где описывается ее любовное увлечение французом, ссоры, нервный характер отношений и увлечение главного героя рулеткой. Произведение было написано в 1863 году, когда Достоевский был в долгах из-за азартных игр и заключил контракт с издательством на скорейший выпуск нового романа. Тогда же писатель впервые воспользовался услугами стенографистки, которая впоследствии стала его женой.

В «Идиоте» качествами Сусловой писатель наделил Настасью Филипповну: «В черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона, волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна».

По мнению литературоведа и биографа Сусловой Александра Долинина, при создании образа Катерины Ивановны из «Братьев Карамазовых» писатель использовал черты Аполлинарии. Он отметил, что слова Ивана Карамазова, обращенные к Катерине Ивановне («Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить»), похожи на послание Достоевского сестре Полины Надежде: «Ведь она знает, что я люблю ее до сих пор. Зачем же она меня мучает?»

Также критики считают, что в «Преступлении и наказании» на Аполлинарию похожа Авдотья Романовна: «Авдотья Романовна была замечательно хороша собою — высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная <…> Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, немного светлей, чем у брата; глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и здоровьем».