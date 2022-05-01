Голодовка, ожирение и удаление зубов: на что актеры готовы ради роли

Некоторые голливудские актеры готовы к кардинальным переменам в своей внешности ради важных ролей. Они худеют, набирают массу и обретают новые навыки, рискуя здоровьем и психикой. «Газета.Ru» рассказывает о том, на что ради работы пошли Роберт де Ниро, Марго Робби, Джаред Лето и другие артисты.

close 100% Кадр из фильма «Бешеный бык» (1980) imdb.com

В конце 1970-х Роберт де Ниро фанатично готовился к роли боксера в фильме «Бешеный бык». Он достиг такого профессионализма, что выиграл два из трех боксерских поединков в Бруклине. Актер даже получил предложение о сотрудничестве от боксера Джейка Ламотта, ставшего прототипом главного героя картины. Он заявил, что готов стать тренером и менеджером де Ниро, если тот уйдет в профессиональный бокс.

Позднее съемки «Бешеного быка» приостановились на четыре месяца, чтобы актер успел кардинально изменить свою форму. По сюжету его герой завершает карьеру и перестает за собой следить. За указанное время де Ниро набрал 27 килограммов, что помогло ему обходиться на съемках без сложного грима и накладного живота. Усилия оказались не напрасными — актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Деми Мур

close 100% Кадр из фильма «Солдат Джейн» (1997) Beitia Archives/Global Look Press

Ради роли главной героини военной драмы Ридли Скотта «Солдат Джейн» (1997) Деми Мур в течение нескольких месяцев занималась по солдатской программе. Актрису тренировал инструктор подразделения специального назначения военно-морских сил США Стивен Хелвенстон. Каждый день она бегала на длинные дистанции, плавала в холодной воде, делала сотни отжиманий, скручиваний, приседаний и других упражнений. Это позволило актрисе добиться мускулистого, но при этом женственного тела. Чувствуя свои способности, Мур отказалась от дублеров.

«Я могла бы прийти и попросить каскадера пройти за меня полосу препятствий, но чувствовала, что таким образом упущу возможность испытать то, через что эти люди в действительности проходят на тренировках», — сказала артистка.

В одной из сцен Мур по-настоящему сбрила свои длинные волосы, чтобы стать солдатом.

close 100% Кадр из фильма «Машинист» (2003) Castelao Pictures

Обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» Кристиан Бэйл несколько раз кардинально менял свою внешность для важных ролей. Чтобы сыграть тощего станочника Тревора Резника в «Машинисте» (2004), актер сбросил около трети своего веса. На момент съемок он весил примерно 50 килограммов. Затем Бэйл начал упорно набирать мышечную массу для роли Бэтмена, которую ему предстояло сыграть через год после «Машиниста». В 2006 году он снова потерял 24 кг для роли пилота в «Спасительном рассвете», а к съемкам во второй части «Бэтмена» (2008) снова накачался.

Для того, чтобы сыграть бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть» (2018), Бэйлу также пришлось набрать вес. После этой роли актер решил прекратить издеваться над организмом и признался, что «смерть смотрит ему прямо в лицо».

Марго Робби

close 100% Кадр из фильма «Тоня против всех» (2017) LuckyChap Entertainment

Перед съемками в роли фигуристки Тони Хардинг в фильме «Тоня против всех» Марго Робби училась фигурному катанию с нуля. Она отрабатывала хореографию и простые технические элементы в течение четырех месяцев по пять дней в неделю. С актрисой занималась известная фигуристка и хореограф Сара Кавахара. Это помогло Робби добиться уверенности на льду.

«В какой-то момент катание на льду стало для меня такой механической штукой, было доведено до автоматизма, — сказала актриса. — Я выучила хореографию и смогла кататься так, как это было надо. А вот следовать за сценарием, у которого такая необычная структура, играть человека в разные периоды его жизни, — вот это было ужасно трудно».

Ради роли Харли Квинн в «Отряде Самоубийц» Робби улучшила физическую форму, а также освоила акробатику и элементы воздушной гимнастики. Чтобы похвастаться пластикой, она занималась йогой, растяжкой и боди-балетом. В этот период актриса соблюдала интервальное голодание, оставляя 16-часовое «окно» без еды.

Шайа Лабаф

close 100% Кадр из фильма «Ярость» (2014) Columbia Pictures Corporation

Известный эксцентричными поступками актер Шайа Лабаф наиболее ярко проявил себя на съемках фильма «Ярость» (2014). В картине он играл второстепенную роль танкиста. Посчитав грим на своем лице неправдоподобным, Лабаф порезал себе щеку ножом и ежедневно «обновлял» рану. Ради роли он даже удалил зуб и не мылся четыре месяца при ежедневных тренировках.

«Уже на первой встрече с режиссером «Ярости» меня предупредили, что мне придется много работать и тренироваться, — сказал Лабаф. — Но я согласился. И рад этому. Тренировки не прошли зря: я научился стрелять и стал намного выносливее и сильнее».

Исполнитель главной роли в «Ярости» Брэд Питт восхитился преданностью Лабафа работе и назвал его одним из лучших актеров, которых он видел.

Натали Портман

close 100% Кадр из фильма «Черный лебедь» (2010) Fox Searchlight Pictures

Актриса Натали Портман никогда не страдала от лишнего веса, но ради роли балерины в «Черном лебеде» сидела на строгой диете и похудела на 12 килограммов. Она начала осваивать балет за год до начала съемок и занималась у станка до восьми часов в день. С началом работы над фильмом актриса отрабатывала полную смену, а затем занималась балетом. Близкие переживали, что Портман доведет себя до анорексии, но она не выходила из строгого режима до окончания съемок.

«Я перфекционист. Привыкла делать все на 100% или никак. Но эта работа стала для меня настоящим вызовом», — заявила актриса журналистам.

Получив «Оскар» за лучшую женскую роль, Портман начала возвращаться к прежнему весу.

Том Круз

close 100% Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия» (2018) Alibaba Pictures

Актер Том Круз часто исполняет трюки без помощи дублеров. В фильме «Миссия невыполнима: Последствия» (2018) Круз выполнил сложнейший сверхзатяжной HALO-прыжок из самолета c низким раскрытием парашюта с большой высоты. Он стал первым актером, выполнившим настолько опасный трюк, — обычно этот прыжок тренируют сотрудники спецподразделений.

Во время подготовки актер долго тренировался в аэродинамической трубе и совершил более 100 прыжков из самолета. Многие страны отказывали в съемках с HALO-прыжком на их территории, и только Объединенные Арабские Эмираты позволили это сделать.

Джаред Лето

close 100% Линдси Лохан и Джаред Лето в фильме «Глава 27» (2006) Peace Arch Entertainment

В фильме «Глава 27» актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето сыграл убийцу Джона Леннона Марка Чепмена. Для роли ему понадобилось набрать 30 килограммов веса. Поскольку Лето является вегетарианцем, ему пришлось есть много углеводных и жирных продуктов растительного происхождения. Он находился под наблюдением диетологов, но не смог избежать одышки и подагры из-за нездорового рациона. В прежнюю форму Лето возвращался целый год.

В 2013 году ради роли больного СПИДом трансвестита в фильме «Далласский клуб покупателей» Лето за месяц похудел на 13 килограммов. Для имитации последствий химиотерапии он сделал эпиляцию всего тела, включая брови.

Мэттью Макконахи также сильно похудел перед съемками в «Далласском клубе покупателей». Он сбросил 22 килограмма, сыграл больного СПИДом родео-ковбоя и получил первый в карьере «Оскар».

Руни Мара

close 100% Кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона» (2011) Columbia Pictures

В фильме «Девушка с татуировкой дракона» актриса Руни Мара сыграла свою первую большую главную роль — хакера Лисбет Саландер. Она чувствовала огромную ответственность перед командой и была готова на любые перевоплощения. Ради образа Маре пришлось отстричь длинные волосы, обесцветить брови, проколоть уши, бровь и соски. При этом прежде она не носила даже серьги в ушах. В носу и губе отверстия решили не делать — обошлись клипсами. В интервью Allure актриса отметила, что больнее всего было прокалывать уши.

«Они проделали по четыре дырки в каждом ухе, и, как ни странно, это больнее всего. Прокалывать соски было не так уж и больно, — сказала Мара. — Я подумала: у моей героини это есть в книге, а значит — должно быть и в фильме. Из-за всех татуировок, макияжа, пирсинга и физических трансформаций, через которые должно пройти мое тело, мне всегда казалось, что я в костюме, — даже если я голая».

После съемок Мара сняла серьги из ушей, носа и брови — и отверстия заросли.

Джордж Маккэй

close 100% Кадр из фильма «Капитан Фантастик» (2016) Electric City Entertainment

Чтобы сняться в фильме «Капитан Фантастик» (2016), Джордж МакКэй должен был овладеть скалолазанием, стрельбой из лука, боевыми навыками, различными академическими знаниями и частично — языком эсперанто. Сложнее всего актеру было осваивать йогу по 3-4 часа в день, чтобы его персонаж Бодаван мог выполнять сложные асаны. О своих испытаниях Маккэй рассказал после гала-показа фильма в Каннах.

«Это были два с половиной месяца пота и пыток», — заявил актер.

Позднее в интервью THR Маккэй признался, что продолжает заниматься йогой в комфортном для себя режиме.