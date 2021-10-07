Почему Улицкой опять не дали Нобелевскую премию по литературе

Нобелевским лауреатом по литературе в этом году стал танзанийский автор Абдулразак Гурна. Одним из фаворитов премии была российская писательница Людмила Улицкая. Она сказала «Газете.Ru», что Нобелевская премия «гораздо более политична», чем Международный Букер. С ее мнением согласился автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко, заявивший о влиянии «русофобского тренда» на присуждение награды.

В Швеции объявили итоги Нобелевской премии 2021 года в области литературы. На сайте The Nobel Prize сообщается, что награду получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah "for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents." pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

По данным букмекерской компании Smartket, 7 октября российская писательница Людмила Улицкая находилась на четвертом месте среди фаворитов премии. Первую строчку занимал румынский поэт Мирче Кэртэреску, вторую — кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, третью — знаменитый автор из Японии Харуки Мураками. В разговоре с «Газетой.Ru» Улицкая заявила, что ее устраивает такое положение.

«Второе место — мое любимое. А шорт-лист, как я считаю, это именно второе место. Так что я вполне довольна», — поделилась писательница.

На вопрос о критериях присуждения премии Улицкая ответить не смогла. Она отметила, что не знакома с творчеством Гурна, поскольку его книги не были переведены на русский язык. Также писательница заявила, что на итоги Нобелевской премии часто влияют не литературные, а «политические достоинства» кандидата.

«Российская литература сегодня не занимает того места на мировой арене, которое некогда занимала наша классика. Так что, по-моему, все в порядке, — сказала Улицкая.

— Хотелось бы, чтобы на результаты влияла не политика, а оценка исключительно литературных качеств автора, как это происходит в Международной Букеровской премии. В этом смысле Нобелевская премия гораздо более «гибкая». Там учитываются какие-то обстоятельства, не имеющие отношения к качеству произведений. Она гораздо более политична».

Мнение писательницы разделил ее коллега Сергей Лукьяненко. Он предположил, что Улицкая «недостаточно сильно ругает Россию, потому что это является одним из непременных условий получения премии». По мнению писателя, претендентам необходимо «поддерживать тренды», в соответствии с которыми «выдают премию».

«Русофобский тренд, да. Сейчас это очень модное явление на Западе. Политические высказывания русских писателей греют сердце западным политикам, — подчеркнул Лукьяненко. — Улицкая, конечно, критикует Россию, но, видимо, все-таки недостаточно сильно для того, чтобы заработать Нобелевскую премию».

Писатель заявил, что «если в науке есть внятные критерии вручения Нобелевской премии, то в литературе — это чисто политика и социальщина». Также он связал предвзятое отношение к русскоязычным авторам с тем, что организаторы премии предпочитают произведения на английском языке.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Согласно формулировке на сайте премии, Гурна был отмечен наградой «за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами». Наиболее известными романами писателя являются «Рай» (1994), «Дезертирство» (2005) и «Гравийное сердце» (2017). Тема беженцев проходит через все его работы.

Нобелевский лауреат родился в 1948 году на острове Занзибар в семье мусульман арабского происхождения. Когда Гурна было 20 лет, в связи с антиарабскими настроениями на Занзибаре (архипелаг вошел в состав Танзании) автор переехал в Великобританию. В эмиграции он начал писать. Какое-то время Гурна читал литературные лекции в Нигерии, а затем вернулся в Англию, получил докторскую степень и возглавил аспирантуру на кафедре английской литературы в Кентском университете. Несмотря на то, что родной язык автора — суахили, он пишет произведения на английском.

В 2020 году Улицкая тоже была среди главных претендентов на Нобелевскую премию, но тогда ее обошла американская поэтесса Луиза Глюк. Ей вручили награду за «ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее».