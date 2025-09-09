Дадим ли мы вору подержать свой кошелек?

Уже полтора года в СМИ России освещаются процессы по очищению военного ведомства от коррупции. Регулярные сообщения о новых обвинениях и арестах «по военным делам» приобретают на фоне продолжающейся СВО особое звучание, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Начавшаяся весной 2024 года публичная антикоррупционная кампания была встречена позитивно, поскольку отвечала доминирующему в российском социуме запросу на справедливость. Однако постепенно у общественности стали накапливаться вопросы, внятных ответов на которые пока не дано. Главный из них: случайно ли уголовные расследования в отношении высокопоставленных военных строятся как будто по одному шаблону?

Почему против представленных защитой и документально подтвержденных фактов и цифр часто выступают исключительно показания «соучастников», признавших вину в совершенных преступлениях, но заключивших досудебное соглашение со следствием в обмен на снисхождение к себе?

Объективность института досудебных соглашений критикуют многие правоведы: показания тех, кто идет на такую сделку, слишком часто похожи на оговор. Но не менее важно и общественное восприятие таких расследований: получается, нас призывают заведомо не верить фигурантам громких дел, многие из которых — заслуженные генералы, защищавшие Родину с оружием в руках. А верить, де-факто, преступникам, признавшим свою вину — то есть, буквально как в поговорке «дать вору подержать свой кошелек».

Не удивительно, что социологические замеры показывают: спустя полтора года изначально обозначенная общественная поддержка «чисток в Минобороны» снижается.

Люди больше не отмахиваются от аргументов защиты, как это было раньше, они начинают обращать все более пристальное внимание на представленные ей цифры и факты. И на очевидные нестыковки.

Бывший замминистра обороны, 68-летний Павел Попов обвинен в том, что при строительстве под Москвой его одноэтажного деревянного дома. использовались средства парка «Патриот». Дело строится на показаниях двух «досудебщиков»: бывшего подчиненного Попова Владимира Шестерова и экс-директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова.

Защита Попова представила доказательства того, что дом построен на личные средства генерала. На днях следствие как бы в ответ добавило Попову обвинение в крупной взятке, выразившейся в том, что он иногда пользовался не принадлежащими ему квартирой и машиной, «потенциальная аренда» которых по коммерческой цене составила бы, по расчетам следствия, несколько миллионов, а где же хищения?

Похожее дело расследуется в отношении бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова.

Он был обвинен в получении взятки в размере 30 млн рублей в форме участка и дома в обмен на некое покровительство краснодарскому коммерсанту Леве Мартиросяну. Кузнецов вину не признает, продолжает доказывать, что вложил в недвижимость собственные деньги. И тут следствие инициирует экспертизу, после которой сумма инкриминируемой генералу «взятки» вдруг возрастает почти в три раза (до 80 млн рублей). А его дочерям блокируют банковские карты «в счет будущего приговора ее отцу, по которому может быть назначен штраф».

Бывшему руководителю ГВСУ по спецобъектам Андрею Белкову недавно продлили арест до середины января 2026 года. Он обвинен в покупке для Минобороны томографа по завышенной стоимости. Обвинение строится исключительно на показаниях гендиректора ООО «Стройхимпроект» Елены Ляхович, которая заключила досудебную сделку со следствием и получила условный срок.

Защита Белкова тоже инициировала экспертизу: согласно ее выводам, на момент сделки томограф был куплен не по завышенной, а наоборот «по нижней границе рыночной цены» (за 121,7 млн рублей при рыночной стоимости в 135 млн рублей). Но эти неудобные выводы в расчет не приняты.

В том же духе продолжается громкое расследование по т.н. делу «Военторга».

В июле суд продлил арест бывшему главе компании Владимиру Павлову и предпринимателям Тимуру Исакову, Сергею Тетруашвили и Дмитрию Громову. Как и в других кейсах, фигуранты категорически отрицают обвинения в причинении государству ущерба в 400 млн рублей, возникшего в результате закупки «Военторгом» у компании «Сандора» армейских косметических наборов (несессеров) «по завышенной цене».

Стороной защиты представлен целый массив документальных доказательств «отсутствия признаков нарушения законодательства в сфере гособоронзаказа» и «обоснования цены закупки изделий» - от заключения АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ до результатов проверок ФАС РФ. Они не приняты во внимание, как и, казалось бы, железобетонный аргумент: изначально контракты с утверждением цены изделия были заключены еще в 2014 году и с другим поставщиком — «БТК Групп», только в 2010 году «Сандора» была впервые привлечена «Военторгом» к поставкам по этим же контрактам и на определение начальной цены вообще не влияла.

Самый пикантный факт в том, что в соответствии с законодательством РФ о госзакупках эту самую цену «изделия несессер» утверждают не поставщики и даже не военные, а Правительство России.

Вещевое же управление Минобороны ее лишь утверждает.

Откуда же взялся ущерб в 400 млн рублей, который в ходе следствия почему-то все время растет? Эта цифра чисто теоретически подогнана из расчета средней стоимости несессера. И в ней, как оказалось, не учтено множество затрат: на упаковку, на транспортно-заготовительные расходы, на доставку.

Мало того, согласно представленным стороной защиты документам, государство на контрактах с «Сандорой» не только не потеряло, но и сэкономило более 103 млн рублей, поскольку в 2020-2023 годах (как раз там, где следствие ищет нарушения) цена за единицу изделия в контрактах была ниже цены, рассчитанной Правительством.

Хищение государственных средств само по себе тяжкое преступление, а воровство у собственной армии в условиях войны достойно лишь презрения.

Однако принцип «лес рубят – щепки летят» уже не раз в нашей истории доводил до беды. Потому что «кампаниями посадок и чисток» нельзя добиться справедливости. Можно лишь создать ее видимость, да и то, как сегодня становится очевидным, ненадолго.

Автор — генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

