Портрет на фоне «Чебурашки»

Премии, фестивали, рейтинги – все эти инструменты созданы для того, чтобы обычным людям было проще ориентироваться среди возрастающего числа произведений искусства, а авторам и творцам – было понятно, что востребовано наиболее подготовленной, экспертной аудиторией. Но, как любой инструмент, они могут использоваться и не по прямому назначению. В последние годы в России кинопремии все чаще становились маркерами мнений разных общественных групп. Вспомним, например, историю национальной премии НИКА – она возникла в 1988 году, на волне общественного подъема, и стала первой демократической организацией для поддержки «перестроечного» Союза кинематографистов. Церемония вручения премии НИКА проходила 33 раза (в связи с пандемией за 2019 год премии вручались в 2021 году, вместе с лауреатами 2020 года). Весной 2022 года церемонию было решено отложить до осени, но осенью стало не до церемоний. Никаких официальных объявлений НИКА не делала, но, похоже, премию пока присуждать не будут.

Вторая национальная кинопремия «Золотой орел» возникла в 2002 году, по инициативе Никиты Михалкова, вступившего в конфликт с большой частью кинематографического сообщества. «Орел» дублировал все номинации и структуру НИКИ, но добавил к ним телевизионные сериалы, что дало ему определенное преимущество – дружбу с телевизионными боссами и доступ к трансляции церемоний по федеральным каналам. НИКА с этого времени постепенно эту возможность теряла.

Премия кинокритики и кинопрессы в России тоже поначалу имела золотой блеск. С 1998 по 2005 год она вручалась под названием «Золотой овен», потом произошли организационные изменения, и в дальнейшем она продолжала жить как «Белый слон». В этом году было принято решение не вручать премии за фильмы 2022 года в связи с отсутствием возможности наблюдения за всем кинопроцессом (часть фильмов оказалась недоступна внутри России, возможности обмена мнениями сильно ограничены, многие фильмы, снятые до февраля 2022 года, сегодня уже не актуальны). Поэтому критики ограничились составлением современного рейтинга фильмов-лауреатов премии за все 25 лет существования. «Мы делали попытки сохранить премию. Собирали и рассылали ссылки с фильмами, провели пробное рейтинговое голосование по результатам года. Оно показало деформацию кинопроцесса, отсутствие фильмов-лидеров, размытость сегодняшних критериев оценки. В науке отсутствие результата расценивается как научный результат. Наш долг как профессиональных экспертов констатировать этот печальный итог киногода», – сказано в заявлении, которое экспертный совет «Белого слона» распространил на этой неделе.

Таким образом, для фильмов, вышедших к российскому зрителю в прошлом году, осталась только одна национальная кинопремия – «Золотой орел». Ее на 21-й церемонии в прошедшую пятницу вручили в первом павильоне «Мосфильма». Номинации охватили пять игровых фильмов, шесть сериалов и по три анимационных и документальных проекта. Кроме того, в номинации по отдельным профессиям попали еще несколько названий. Так что именно по выдвинутым в номинации работам можно проследить, какое кино сегодня, в тяжелые для страны времена, по мнению профессионалов, может стать образцом и ориентиром.

Как обычно, приоритетными для «Золотого орла» остаются фильмы зрительские, то есть зрелищные и с большим бюджетом, а также тематически значительные. Поэтому лауреатами премии в предыдущие годы становились и камерные фильмы, такие как «Война Анны», «Блокадный дневник». Хотя при всем разнообразии в победителях неизменно оказываются фильмы студии Никиты Михалкова, а также его родственников и партнеров. Но, как говорил один известный театральный режиссер, когда его упрекали в том, что он занимает во всех ролях свою жену: «Я не потому с ней работаю, что она моя жена, а потому на ней женился, что она – великолепная актриса». Стоит ли подозревать кинематографистов, что они поддерживают своего лидера, много лет возглавляющего Союз кинематографистов, и разделяют его вкусы не вполне искренне? Сегодня к личным симпатиям явно примыкают и государственные интересы. Те взгляды на российскую культуру, которую давно декларирует Никита Михалков, стали доминирующими и для государственной политики в целом.

Возможно, именно поэтому лауреатом премии за 2022 год оказался фильм «Чемпион мира», показанный с не слишком успешным результатом в прошлые новогодние каникулы. Знаменитая шахматная дуэль между Корчным и Карповым стала сюжетом картины, снятой на студии Никиты Михалкова «ТриТэ», фильмы которой традиционно занимают на «Орле» призовые места. И в нынешнем раскладе этот фильм имел самое большое количество номинаций, которые в результате обернулись пятью призами (помимо главного – за режиссуру, музыку, операторскую работу и лучшую мужскую роль). В основанном на реальных событиях сюжете фильма были сделаны некоторые изменения. Поединок, в котором на стороне советского комсомольца Карпова стояла вся мощь Страны Советов, в то время как Корчному ФИДЕ после протестов со стороны СССР запретило выступать под флагом Швейцарии, где он тогда жил, режиссером Алексеем Сидоровым показан как грандиозное сражение простых советских людей с блоком НАТО.

Впрочем, мы же не сомневаемся, что судьба премии определяется голосованием. Экспертный совет из 15 профессионалов (режиссеры, продюсеры, сценарист, актеры, операторы, композиторы, критики), сформированный президиумом киноакадемии, составляет список фильмов. В этом году вместо покойного Кирилла Разлогова совет возглавил Иван Кудрявцев, ведущий телепрограммы «Индустрия кино» и новый председатель отборочной комиссии ММКФ.

В шорт-листе помимо фильма-лауреата было представлено еще четыре картины. Чемпион осеннего проката «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова рассказывает о пермском князе, вынужденном искать равновесие между Москвой и местными племенами. Его режиссер, Антон Мергедичев, снявший в «ТриТэ» блокбастер «Легенда номер 17», даже не вошел в режиссерскую номинацию. Дело в том, что вокруг этой весьма амбициозной картины после премьеры на ММКФ стали роится сомнения – а не содержит ли она еретической трактовки о завоевании московитами Сибири? В общем, фильм, конечно, эффектный, но идеологически неоднозначный. Что не помешало наградить художников, звукооператора и Евгения Миронова, исполнившего роль второго плана, но правильного направлении – епископа Великопермского, крестившего пермяков.

Фильм «Первый Оскар», посвященный советским фронтовым операторам, снимавшим военную хронику во время битвы за Москву в 1941 году, вышел на экраны в апреле 2022, и возможно, поэтому его посмотрели только 300 тысяч зрителей, с ухудшающимся сарафаном. Он был представлен в нескольких номинациях, но призов ему не досталось.

«Однажды в пустыне» – провалившаяся в прокате сентиментальная военная драма о сапере в Сирии получила приз за монтаж и спецэффекты. Единственный фильм о современности «Здоровый человек» отметили за сценарий, женские роли первого и второго плана. Никита Ефремов играет столичного мажора, ведущего спортивных новостей, который под воздействием трагического стечения обстоятельств решает вместо эгоистически-спокойной жизни посвятить себя благотворительности, однако она не приносит ему удовлетворения. Первый игровой фильм внука известного режиссера Петра Тодоровского не вышел еще в прокат, но участвовал в российской программе Московского кинофестиваля.

В номинации «Телевизионный сериал» награжден показанный на Первом канале криминальный сериал «Алиби» – про сценариста, умеющего создавать фальшивые алиби для своих не слишком привлекательных клиентов. А среди созданных на онлайн-платформах лауреатом стал «Художник» – полюбившийся зрителям канала «Россия» шпионский детектив о банде, орудующей в военные сороковые.

Среди других номинантов – «Нулевой пациент» (история первого появления в СССР СПИДа), «Елизавета» (молодые годы Елизаветы Петровны, императрицы), «Исправление и наказание» (веселая комедия с Анной Михалковой в главной роли, действие которой происходит в российских исправительных колониях), «Ваша честь» (переложенный на российские реалии американский сюжет про неподкупного судью, у которого сын оказался преступником). А в связи с актерскими работами упомянуты «Собор» (про любовь княжны и крепостного на фоне царствия Петра Первого), «Начальник разведки» (шпионский байопик о советском разведчике Павле Фитине), «Алиса не может ждать» (о девочке-подростке и семейном лицемерии), «Выжившие» (очередной постапокалипсис об эпидемии смертельного вируса).

По сути только три произведения из отмеченных в номинациях касаются проблем сегодняшнего дня страны. А для меня это только «Алиса не может ждать» Натальи Мещаниновой, поскольку именно в этой истории я узнаю современный мир, где взрослые – из самых лучших чувств – скрывают правду друг от друга и от своих детей. За роль матери в этом сериале отмечена Анна Михалкова.

На мой взгляд, интересных кинопроизведений в этом году действительно оказалось значительно меньше, чем в прошлые годы. Нет фильмов-лидеров, по-новому осмысляющих киноязык или рассказывающих принципиально новые истории. Заметная усталость, повторы, следование готовым рецептам – вот черты, присущие нынешнему кинопроцессу. Российский же зритель явно хочет не столько историй о подвигах и триумфах, сколько простого утешения – и рекордные сборы простенького ремейка «Чебурашки» тому подтверждение.

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