Страсти по потолку госдолга США

Текущий уровень государственного долга США в 31,5 трлн долларов может привести к дефолту страны по государственным обязательствам, если его потолок не будет в очередной раз повышен. Министр финансов Джанет Йеллен ярко и образно описала последствия дефолта. «Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой нестабильности», – заявила Йеллен.

Я бы отметил, что для Йеллен важны только американцы и экономика США. А как же быть с жителями Японии, правительство которой инвестировало в американский госдолг 1,3 трлн долларов? С жителями Китая, который занимает второе место, купив казначейских облигаций США почти на 900 млрд долларов? Далее идут англичане, бельгийцы, люксембуржцы (это, конечно, оффшоры) и другие нации, одолжившие США деньги на развитие американской экономики.

Бюджет США стабильно имеет дефицит, который и покрывается за счет госдолга. В последние годы этому способствовали такие факторы, как военные расходы, борьба с пандемией, ликвидация последствий кризисов 2008 и 2020 годов. А дефицит бюджета – это и есть прямой путь наращивания госдолга, который на данный момент уже превысил 136,62% ВВП США. В абсолютных цифрах – это самый большой уровень долга в мире. А пока прочитаете этот материал, долг увеличится еще на несколько миллионов долларов.

Из чего состоит государственный долг и кто его держатели? Бюро фискальной службы США разделяет национальный долг на государственный долг и долг населения. Государственный долг на 75% состоит из казначейских обязательств, выпускаемых на краткосрочной основе (со сроком погашения до 1 года) – это т.н. казначейские векселя. Они широко используются Федеральной резервной системой США для регулирования объема денежной массы, а также корпорациями для инвестирования «кассового остатка» – свободных денег, которые в данный момент не нужны и могут быть инвестированы на короткий срок с целью получения дохода. Далее следуют казначейские ноты – обязательства на срок от года до пяти лет, а также казначейские бонды – долгосрочные облигации со сроком погашения от пяти до десяти и более лет. Все они пользуются огромной популярностью не только на американском, но и международном рынке капитала. Главная причина – их надежность. Во времена всех кризисов, даже во время биржевого краха и Великой депрессии, правительство США 1929-1933 годов всегда расплачивалось по своим обязательствам.

В теории инвестиционного портфельного менеджмента и анализа инвестиционных проектов обязательства правительства США получили название «безрискового актива» (risk free asset), вероятность дефолта которого или кредитного риска считается равной нулю. Они используются для сравнения иных вариантов инвестирования и оценки премии за риск – при инвестициях в акции, инвестиционные проекты, покупку недвижимости и т.д. Проще говоря, безрисковый актив – это «нулевая» точка отсчета, бенчмарк для расчета премии за риск, которую владелец капитала должен получить, если инвестирует не в эти, а в более рисковые активы.

Соединенные Штаты смогли убедить весь мир, что, поскольку они обладают самой крупной экономикой в мире и их ВВП больше остальных стран, то надежность их долговых обязательств абсолютна, т.е. практически без риска. Иными словами, в любом случае они смогут рассчитаться с держателями их казначейских бумаг, так было объявлено всем держателям бумаг. Правда, не все поверили. Китай, например, в кризис 2008 года отправил официальную делегацию с целью получить гарантии, что 1,3 трлн долларов вернут. Гарантии в Вашингтоне дали, но Китай все же вывел из облигаций более 400 млрд долларов. Нефтяные монархии Персидского залива также от них избавляются.

Однако правительствам и корпорациями во всем мире нужен актив для вложений, чтобы сохранять и приумножать свои резервы, спрос на такие «безрисковые активы» был стабильным. А раз есть спрос, то казначейству остается только выпускать новые долги и продавать их, обычно, с аукциона.

Но каков потолок этого долга? Насколько много можно выпускать обязательств до тех пор, пока остальные инвесторы не начнут сомневаться в их кредитном качестве?

Этот потолок не допускает дополнительные расходы правительства США, а только влияет на способность оплачивать существующие потребности, покрывая «кассовые разрывы» между расходами и доходами федерального бюджета (т.е. налогами).

Однако неспособность увеличить потолок госдолга может вызвать неверие у держателей облигаций в способности обслуживать и погашать долги федерального правительства. А далее, как уже говорила «бабушка» (как ее называют трейдеры во всем мире) Йеллен – «это нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой нестабильности».

Риски государственных облигации по своей природе очень близки рискам эмиссии необеспеченных фиатных денег. Мы ведь также признаем их средством платежа и расчетов, инструментом сбережений, пока все договорились эти кусочки резаной бумаги считать активом, обладающим внутренней ценностью, как золотые или серебряные деньги.

Так и с облигациями – инвесторы поддерживают кредит доверия заемщика (в данном случае, правительства США) и его способность оплатить обязательства по первому требованию. А вот кредит доверия измеряется кредитным рейтингом, который определяют три американских же рейтинговых агентства – Standard&Poor's, Moody's Investor Services и Fitch. У государственных обязательств США, Великобритании и ряда других стран он наивысший – ААА.

Но вот как раз политические игры вокруг увеличения потолка долга в 2011 году привели к тому, что самое авторитетное агентство Standard&Poor's снизило кредитный рейтинг правительства США до ААА-, что вызвало шок на финансовых рынках: цена на золото взлетела выше 2 тыс. долларов за тр. унц., а курс доллара к другим валютам упал.

Понятие «потолка» (Debt Cap) было подготовлено в 1917 году путем перехода от утверждения отдельного выпуска государственных облигаций, как было раньше, к утверждению сразу целых групп облигаций, что упростило финансирование военных расходов в ходе Первой мировой войны. Впервые потолок госдолга был введен Конгрессом США в 1939 году с целью предоставить Минфину свободу в отношении выпуска облигаций. Тогда повышение потолка позволило правительству занимать средства для покрытия разрыва между расходами, уже утвержденными Конгрессом, и налоговыми поступлениями.

Так продолжалось без происшествий до 1953 года, когда сенат США попытался ограничить президента Дуайта Эйзенхауэра, требовавшего увеличить заимствования для финансирования строительства национальной системы автодорог. С тех пор лимит заимствований повышался десятки раз, но в последние двадцать лет он стал инструментом политической борьбы. Наиболее яркий эпизод – уже упоминавшийся 2011 год, когда был снижен кредитный рейтинг по казначейским облигациям. Это также снизило рейтинги республиканцев и Барака Обамы, который пытался лоббировать закон о доступном медицинском обслуживании. Тогда Обама согласился снизить расходы более чем на 2 трлн долларов в течение 10 лет.

Сейчас администрация США уже превысила ранее установленный лимит в 31,4 трлн, что вынуждает Минфин прибегнуть к т.н. «чрезвычайным мерам» – удержанию регулярных взносов в пенсионный фонд федеральных служащих с целью направления их на погашение облигаций.

Как только эти меры будут исчерпаны, с целью погашения госдолга могут быть применены и более жесткие меры, которые, кстати, всерьез уже обсуждались в 2011 году. В их числе – задержки выплат госслужащим, сокращение их численности, приостановка оплаты чеков социального обеспечения. Если эти меры не принимать, то дефолт неизбежен, если, конечно, лимит госдолга не будет в очередной раз повышен до начала июня.

Как заявил представитель президента Байдена: «Невыплата долга погрузит страну в экономический коллапс и катастрофу, а нашим конкурентам, таким как Китай, даст исторический импульс».

Не правда ли, вся эта история напоминает финансовую пирамиду или финансовый пузырь? А ведь это и есть верный признак смены мирового лидера.

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