Надо уметь ждать

17 млн российских инвесторов, или по крайней мере половина из них, с напряжением ждали открытия российского рынка ценных бумаг на Московской бирже 9 марта. Результаты зарубежных рынков честно говоря, не обнадеживают. Золото пробило отметку 2070 долларов за тройскую унцию, нефть превышала 130 долларов за бочку смеси Brent, азиатские рынки ушли в минус, контракты на американские фондовые индексы торгуется в пределах -1%. Показательно, что курс евро к доллару снижается – инвесторы опасаются обострения геополитической ситуации в Европе. Отсюда и понятен их уход в защитные активы, такие как золото, швейцарский франк, американские государственные облигации.

Закрытие фондовой биржи в такие моменты – вполне логичная мера со стороны регулятора, Банка России. Так, после терактов в США 11 сентября 2001 Нью-Йоркская биржа была закрыта на неделю. Это делается, чтобы остудить рынки, снять панические настроения, избежать излишней волатильности. В конечном итоге, рынки придут в равновесие и покажут справедливые цены активов.

Вопрос только в том, когда наступит это самое равновесие и что считать равновесной ценой актива. Во время кризиса 2008 года, вызванного дисбалансами на рынке высокорисковой ипотеки в США (а это только 13% от всего американского ипотечного рынка), крупнейшие институциональные инвесторы (инвестфонды, страховые компании, пенсионные и хедж-фонды) нажали на кнопку «Sell» и держали ее полгода. Голубые фишки российского рынка – акции Сбербанка, ГМК «Норильский Никель», «Роснефти» и другие – обесценились не в разы – в десятки раз. Акции Сбербанка с 200 рублей упали до 16. Еврооблигации тех же самых «голубых фишек» продавались с такими дисконтами, что доходность по ним возросла с 5-6% в долларах или евро до 15-16%. В целом, российский индекс РТС, котируемый в иностранной валюте, сократился в пять раз – с 2500 пунктов до 550. И при этом отношения с западными партнерами были вполне нормальными, иностранный капитал довольно быстро вернулся на наш рынок.

При этом американский рынок испытал гораздо меньшее падение, хотя именно там находился эпицентр турбулентности. Почему? Да просто инвестиционные банки США сумели перенести все риски ненадежных ипотечников с американских на иностранных инвесторов – японских и европейских, с удовольствием покупавших секьюритизированные высокорисковые кредиты в виде обеспеченных недвижимостью облигаций MBS (Mortgage Backed Securities). Американские же рейтинговые агентства давали таким бумагам высокие рейтинги вполне на уровне ВВВ. Кроме того, инвестбанки продавали инвесторам страховки на случай дефолта таких облигаций – кредитные дефолтные свопы (CDS). Стоит упомянуть, что увлечение выпуском таких страховок привело к банкротству инвестбанка Lehman Brothers, что стало официальным началом кризиса 2008 года. А вот близкий к финансовым властям США Goldman Sachs получил бюджетных средств на 40 млрд. долларов, да еще и заработал на падении CDS, открыв по ним короткие позиции.

Но все это была другая эпоха. Не было санкций с целью задушить российскую экономику, лишить нас рынков сбыта нефти и газа, не было блокировки активов Банка России, вложенных в государственные облигации стран Запада, отзыва самолетов, переданных нам в лизинг, закрытия пространства, запрета на поставки высокотехнологичных товаров, блокировки ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». Президент Владимир Путин заявил, «что санкции, которые вводятся против России, – это способ ведения борьбы сродни с объявлением войны».

Кому нужна эта экономическая война и какие могут быть последствия?

Немецкий экономист Даниэль Штельтер заявил, что «мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет. У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину – около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах». И это не считая российского природного газа, вместо которого ФРГ, видимо, будет покупать втридорога сжиженный американский газ. А что в итоге? Самая развитая страна Европы получит двузначные темпы инфляции и спад в экономике, а проще говоря, галопирующую стагфляцию вместе с проблемой беженцев, считает Штельтер.



Ясно, что за санкциями стоят прежде всего интересы корпораций США, стремящихся захватить европейские рынки сбыта за счет России. Однако при этом не учли, что мы также можем ввести свои санкции, которые ударят по экономике стран Запада. Так, например, запрет на выплаты по российским ценным бумагам нерезидентам в иностранной валюте (еврооблигации и депозитарные расписки на акции – выплаты могут производиться в рублях), обязательная продажа российским партнерам или банкротство при выходе из бизнеса в России, возможная национализация собственности иностранных инвесторов и т.д. Западные деловые круги уже поняли, какие потери они понесут. Итогом всего этого, скорее всего, станет либо глобальный экономический кризис, либо долгие годы стагфляции. Ну, а для нас – падение инвестиционного климата, уход иностранного капитала, дефицит платежного баланса, девальвация рубля, резкое снижение доходов населения.

Как инвестор с 30-летним опытом хочу отметить: рынки растут и снижаются, переживают длительные «медвежьи» тренды. Несколько лет растущего рынка вызвали эйфорию у многих начинающих инвесторов, уверенность в том, что «рынки растут до небес». Подобная эйфория в 1929 году вызвала резкое сдувание накачанного банками финансового пузыря, инвестировавшими средства инвесторов в акции, которые росли только из-за притока новых денег. Последствия этого широко и печально известны – затяжной кризис в экономике не только США, но и Европы, вошедший в историю как Великая депрессия. Гиперинфляция и девальвация национальной валюты. Банкротство половины американских банков. Общественные работы как средство избежать социальной напряженности, оплата труда тарелкой супа.

Я пережил кризисы 1998, 2008, 2014 и 2020 годов, надеюсь, что переживу и этот.

Хотелось бы дать начинающим инвесторам совет: закройте все позиции с плечами (кредитами брокера), не пытайтесь ловить «падающие ножи» и покупать акции на «отскок». Помните слова знаменитого экономиста Джона М. Кейнса: «Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным».

После острой фазы кризиса наступает осознание, что акции – это доли собственности в действующих предприятиях. Они продолжат генерировать прибыль, хотя, возможно, и не в таком объеме, как вы ожидали. Например, «Сбербанк» 2 марта отчитался о рекордной чистой прибыли за 2021 год в размере 1,246 трлн рублей. Это на 64% больше, чем в прошлом году. Или, например, ГМК «Норникель», производящий 40% мирового палладия, необходимого для нейтрализации выхлопа автомобильных двигателей. Показательно, что цена на него подскочила до 3000 тыс. долл./тр. унц.

Таких компаний немало торгуются на Московской бирже. Акции имеют свою стоимость, только надо дождаться, когда пройдет паника и инвесторы осознают, какие возможности они получат, если скупят резко упавшие в цене акции. Опытные и агрессивные инвесторы на Западе уже начали скупать резко подешевевшие украинские и российские корпоративные облигации, делая ставку на то, что они восстановятся в итоге, пишет The Wall Street Journal.

Все еще вернется к прежним уровням. Надо только уметь ждать. Как говорил известный инвестор Уоррен Баффет: «Если я покупаю акции компании, которая мне нравится, биржа может закрыться на годы».



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