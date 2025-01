Трамп запретил 72 гендера. Куда же он теперь денет трансгендеров?

Мало у нас, согласитесь, бывает случаев, когда можем порадоваться, что оказались умнее американцев. А нам очень важно знать, что мы умнее. Мы с американцами почти сто лет ведем невидимое соревнование: кто умнее, выше, красивее. Когда Дональд Трамп подписал закон о возвращении к двум гендерам, я поняла: вот! Вот тут мы, черт возьми, оказались умнее! Нам хватило ума не опрокинуться в волну помешательства единиц неуравновешенных, экзальтантов и просто сумасшедших.

Как хватило ума американцам, не представляю. Более того, они увлекли за девиантами десятки развитых стран, которые вслед тоже принялись считать гендеры и открывать новые туалетные кабинки.

Мы с вами, конечно, тут смотримся выигрышно. Мы на это не купились. Нам смешно. Американцам — не очень. Большинство же там нормальные. Они не ходят в чужие туалеты, не надевают под пиджаки женское белье и не создают петиции за право носить в себе на работу вибрирующую анальную пробку и выбирать для обращения к себе местоимение, соответствующего гендерному настроению дня.

Про анальную пробку не шутка, я встречала и такую новость: мужчина требовал от работодателя не нагружать его подвижной работой, так как для поддержания эмоционального благополучия кое-что все время носит в… в общем, вы поняли где.

Про местоимения тоже не шутка.

К этим выборам Америка подошла в напряженном состоянии: лучшие либеральные умы из числа психиатров, психологов, гендерных теоретиков и литераторов с журналистами бились над задачей обеспечить представителей всех гендеров собственными местоимениями.

Как американцы должны были их выучить, я не понимаю, потому как мне не хватает усидчивости даже разобраться, сколько в США на данный момент таких местоимений. Кажется, к 2024 году их придумали около… шестидесяти! Все они должны отражать гендерные особенности человека, их нужно знать и употреблять, чтобы не обидеть собеседника и не нарваться на иск. Примеры: thon, thons, hir, ze, zir, zie, xe, xem, xyr, fae, faer, e, ey, em, eir, per, pers, co, cos, ve, ver, vis, vi, vir, ne, nir, nirs, nee, ner, ners, mer, and mers.

В Штатах сложилась новая ниша для заработков — обучение местоимениям. Гендерно разнообразные лингвисты учат, как их запомнить. Гендерно разнообразные медиаменеджеры — как использовать в соцсетях. Ведь простому человеку непросто, допустим, выбрать нужное местоимение в профиле в соцсетях. Заколачивают огромные деньги, набивая головы американцев этой ерундой.

Зачем столько местоимений? Тут я вам не подскажу, но знаю, что в Америке их не хватает. К концу 2024 года медицинское сообщество США пришло к выводу, что уже кодифицированы 74 гендера. Это с мужским и женским. Но работы, говорили они, предстоит много.

Что это за гендеры? Например, есть астральный гендер: его носитель считает, что имеет много общего с космосом. Аспергендер — гендер «яркой» небесной идентичности, короче, человек считает себя кем-то, кто живет на небе и не имеет пола. Эспигендер — связывает свою гендерную идентичность с духами! Мне нравится эстетигендер: человек считает, что родился из… красоты! Кассгендер — самый нормальный, наверное: заявляет, что гендер не важен.

Полагаю, что носителями кассгендера стали затюканные консервативные американцы, которые в ответ на вопрос о гендере уже обреченно махнули рукой: «Да какая разница?»

Не путать с гендером «кассфлюкс» — человек, чье невнимание к своему гендеру изменчиво. А тут уж, будьте добры, не путайте с гендерфлюксом — тем, у кого изменчива интенсивность выражения гендера. Еще есть клаудгендер — гендер человека, чей гендер не поймут из-за его неспособности себя выразить! Это, видимо, те, кто так и не смог выучить названия 72 остальных гендеров и на опросе стушевался. А зря, у гендерных теоретиков и для них на подходе новое местоимение!

Еще есть группа гендеров, у которых женский и мужской пол представлены в разных пропорциях и с разной интенсивностью! Есть гендеры, чья гендерная идентичность плавает — так называемая подгруппа «флюид». А есть такие, у кого гендер время от времени летает, — группа «аэро». Тоже не стоит путать.

Представьте, что все эти люди требовали уважения и внимания к своему гендеру, для них придумывали свои местоимения, нормы обращения к ним, специалисты по изучению этих гендеров требовали финансирования, научных степеней. В университетах есть магистрат, докторонат по гендерным штудиям. Они уже требуют себе не только отдельных туалетов и спортивных поблажек, но и своих спортивных категорий. Чтобы тягать на Олимпиаде штангу только среди аэрогендеров, например!

Все это на серьезных щах поддерживалось. А теперь желание угомонить нездоровых называют фашизмом.

Трамп — фашист, говорят. Вчера увидела в соцсетях ролик с американской подписью: «Фашист пришел на заседание школьного совета». Что за фашист? Смотрю: американец, привел на разбирательства в школьном совете восьмилетнюю дочь и спрашивает девочку, хочет ли она, чтобы мальчики смотрели на нее в туалете. Девочка уверенно отвечает: «Нет, потому что это неправильно».

Над ними, возвышаясь на трибуне, сидят пять уважаемых руководителей школы. И, как в самой страшной антиутопии, внушают папе, что он плохо справляется со своими обязанностями, раз не смог объяснить девочке, что в мире существует множество гендеров и девочка должна это усвоить. Но мало папе, что он плохо выполняет родительские обязанности — он еще школе мешает ребенка просвещать!

Тут папаша запускает неожиданный риторический прием и предлагает женщинам из числа руководителей школы самим ходить в туалет в присутствии мужчин. На этом ролик обрывается. Что выбрали уважаемые дамы, мы не знаем. Хорошо, наверное, что пришел Трамп и спас их от тяжелого выбора.

Мне вообще кажется, что Трампа к власти привели такие папы и мамы. Своей ежедневной борьбой, сопротивлением безумию они потихоньку завоевали статус национальных героев, а борьбу с гендерным безумием сделали национальной идеей.

Кто знает, смог бы Трамп победить, если бы эти смелые маленькие люди не проявляли в Америке подвиги мужества, защищая своих детей от гендерного разнообразия?

Настоящий герой, безымянный для нас отец девочки, бесстрашно оборонявший туалет от неадекватного татуированного мужика в парике и женских шортах, пока в туалете находилась его дочка, стал национальным героем США и одним из символов сопротивления. Тот ролик облетел весь мир. Как крепкий простой мужик где-то в глубинной Америке стоит на страже туалета. Для нас это не более, чем проявленная сиюминутно смелость и готовность мужчины вступить за дочь в драку. Для американцев это гражданский поступок, потому что человек, который не пустил здоровенного лба в парике в туалет к маленькой девочке, в иных штатах может потом погибнуть под прессом возмездия: на него заведут дело, его уволят, его семью возьмут на заметку органы опеки, его дочку могут даже изъять за то, что она не получает в семье должного представления о гендерном разнообразии.

«Изнасилование трансгендером — страшилки реднеков»: так ультралевые комментируют подобные новости, подхихикивая. Типа для идиотов придумали, чтобы они несли свои голоса Трампу.

Меж тем, полтора года назад Верховный суд Вирджинии отстранил от работы прокурора маленького городка, который выгораживал насильника, надевшего юбку, чтобы пройти в «гендер-флюидный» туалет, где и изнасиловал 15-летнюю девочку, пока либеральный прокурор защищала школу, прессовала отца жертвы, а насильника перевел в другую школу, где тот был бы «защищен от нетолерантного сообщества». В новой школе он изнасиловал новую девочку.

И это только примеры столкновения в туалетах с одним гендером, а их, кроме наших с вами, еще 72 штуки! И от всех надо защищаться!

Неизвестно, что следует далее. Куда они денут все свои туалеты и всех докторов гендерных наук? Будет ли запрещена гормональная смена пола для детей и гендерная полиция при муниципалитетах, станут ли сажать врачей, выписывавших детям гормоны?

Пока бумажка о возвращении к двум гендерам ничего не значит, кроме символического возвращения к здравому смыслу. Вернутся ли на деле, посмотрим. Нам главное, что мы в этом месте не споткнулись и головы себе не переломали. 74 гендера — это точно не то, что нам в нашей российской действительности могло бы пригодиться.

