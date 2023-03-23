Остались лишь могилы да карточки в поликлинике

С интересом наблюдаю за развитием истории с гуру-сыроедом, который довел родного ребенка до голодной смерти. Вернее, в самом этом безумии ничего интересного нет: судить и сажать. В крытый дурдом. Потому что человеку в здравом уме не придет в голову, что ребенок может не есть. Кстати, и рекомендации ВОЗ на этот счет имеются – лечить. Веганство и сыроедение еще в 2015 году признано болезнью, в классификаторе психрасстройств числится это горе под пунктом F63.8. Так что разговор короткий. Гуру, кстати, отвезут куда надо и освидетельствуют. Положение не из завидных: если признают больным, то отправят в психбольницу. Если он сам здоровый, сытый, а подписчикам пудрил мозги своими марафонами, то тут тюрьма, еще и за мошенничество добавят: деньги-то брал как сыроед!

Но это все неинтересно, мало ли в России людей не в себе. Одна недавно детей своих сама убила, дабы из них бесов выгнать. Бывает.

Интересно реакция общественности. Мы вдруг стали смотреть на этих сыроедов с изумлением, как на старомодных модников в люстриновых штанах. Они – наше бурное прошлое. Мы переболели этой болезнью быстро и несильно. Вновь помогло наше многолетнее положение догоняющего: как фастфудом мы не успели разъесться до монструозных размеров, так и тут: Запад начал раньше, а завязываем мы с этой придурью одновременно. Прошло от силы лет десять – про сыроедов стали потихоньку забывать. Смутно помним, что были где-то люди со сточенными от орехов зубами, которые теряли половину своего веса, а также волос и ногтей, но уверяли, будто бы идут по пути к вечной молодости.

Господи, еще недавно во всех крупных городах открывались веганские кафе, а кондитеры делали состояния на сыроедческих десертах. У нас были настоящие веган-террористы, которые шакалили по соцсетям и писали проклятия в адрес любого, кто снялся с бифштексом. Эти люди считали и зачастую считались чуть ли не высшей формой жизни. Избранные, они имели железную волю и грозили прожить до 150 лет. Мы им завидовали. Верили, что они выглядят моложе нас, что их тела здоровее наших. Они ехали за солнцем и фруктами в Индию, на всякие Бали и сообщали нам оттуда, что подобрались к секретам бессмертия. Потом, правда, шандарахнула пандемия, провинциалы разбежались по своим городам, аренда в Москве просела, жить на Гоа стало не на что, да и незачем, ведь там наверняка один аппарат ИВЛ и на него очередь. Веганы-сыроеды и прочие кандидаты на жизнь вечную потянулись в Россию.

Было же такое? Ну признайтесь. Было время, когда они казались избранными. И вели себя как избранные. Не говорили, а расплевывались с нормальными нами через губу. Они – высшие, а мы – тля. Пухлощекие перекормыши.

А до того веганство вообще ассоциировалось с богатством. «С жиру бесятся». Потому что цены в магазинах для всей этой братии были фантастические. И рестораны подавали капусту в сухарях по цене свежей форели. Веганом быть было еще и вычурно, сразу же подчеркивался статус потребления: человек не абы кто, он в веганском магазине отоваривается.

30-летние старички, обвисшие от белковой недостаточности, доводили себя до истощения и в конце концов были вынуждены для экономии энергии бросать работу. Чтобы как-то заработать на килограммы капусты, они начинали вести онлайн-семинары о пользе сыроедения, для чего приходилось возвращаться понемногу к обычной еде, но от подписчиков это скрывалось: сыроед не мог продавать сыроедение, еле волоча ноги, поэтому он продавал обман. Так росла база. Для ее расширения к рекламе привлекали детей, показывали толстых красавцев и говорили, будто они питаются одними овощами. Так появились и гуру праноедения. Крепкие лобастые мужики с бицепсами врали, что сыты одним лишь солнцем. Сейчас даже стыдно признаться, что мы такими были. Я, кстати, полгода «сыроедила». Но не потому, что вдруг уверовала в вечную молодость: я тогда бросала курить и хотела вогнать себя в жесткие рамки, чтобы не растолстеть. Вогнала. И, кстати, растолстела все равно на орехах с сухофруктами. Курить и впрямь бросила: если еле ноги двигаешь, курение отстоит далеко от насущных потребностей. Скажу как на духу: про сигареты забыла на третий день диеты. Какое там?! Быть бы живу.

Я, конечно, о своем опыте рассказала всем, кого знала. Те – своим друзьям. Другие сыроеды поступили также. Несколько лет – и страна по сарафанному радио достоверно узнала, что сыроедение – это не рецепт молодости. И что сыроеды «от рождения» бывают только в рекламе. В реальности же они попадают в морг.

Вообще сколько мы всего пережили с тех пор, как начались в России условно сытые 2010-е. Помимо вечной уринотерапии и прочих пиявок у нас ведь были порожденные культурой нью-эйдж новые волны якобы ЗОЖ, которые сошли на нет, оставив после себя горы трупов и толпы инвалидов. У меня шесть лет назад была колонка о том, какие нормы ЗОЖ скоро будут пересмотрены. Интересно сейчас сравнить. Например, бегунов стало меньше, люди наконец узнали, что подскакивать в пять утра и вместо сна бежать по загазованному городу не очень полезно. И вообще, говорят, что от бега по асфальту суставы разбиваются. Как у лошади. А было время, когда одни бежали, другие грызли ногти от того, что никак не могут к ним присоединиться. Лет десять назад я остановилась в центре Москвы, пошла вечером прогуляться по набережной и увидела бегунов. Их было так много, что я подумала, будто это не офисные клерки по одному оздоравливаются, а бежит от чего-то или от кого-то сорвавшаяся с места толпа и мне тоже надо бежать. Сейчас редко встретишь бегуна в городе.

А куда пропали фитнес-няшки? Эти, с раскачанными задами, с бицепсами в восемь обхватов? Оказалось, что массовый жим на свободных весах ведет к массовым разрывам менисков, позвоночным грыжам и просто инфарктам: попробуй-ка, сердце, прокачай кровь, чтобы напитать всю эту гору мышечной ткани! А если она еще и на пробежки в пять утра несется…

Давно ли профессия фитнес-тренера была у нас окутана аурой романтизма? Но вот и все. И кому те тренеры теперь интересны? У нас пропал сам культ наращенной мышечной массы, мы поняли, что это нездорово.

А еще у нас были детоксикологи. Которые все время пили детокс-коктейли из травы и ели детокс-салаты из нее же. Я одной такой, которая проводила вебинары по детскому детоксу, посчитала, что в день она в своего маленького сына заливала зеленой бормотухи на 5-6 предельно допустимых суточных доз нитратов. Например, заливала ему в виде смузи целый арбуз за раз! И проводила семинары по производству своих нитратных бомб.

Нитраты – это вообще хитрые граждане, про них на волне оздоровительного энтузиазма забыли. Принято было считать, что они есть только в овощах и арбузах, которые поливают селитрой. А они везде. И есть овощи, в которых нитраты зашкаливают даже при органическом выращивании. Это, как назло, капуста, свекла, морковка – три спасителя наших сыроедов местного климатического извода. На одних сырых салатах сыроед средней полосы России наедал пятикратное превышение по нитратам. С точки зрения медицины сыроед в России не жил, а находился в состоянии продолжающегося нитратного обморока.

С фруктоедами тоже все непросто. И речь даже не о фрукторианцах. Сколько мы слышали про антиоксиданты, которых надо есть как можно больше? Робкие голоса ученых, выяснивших все про антиоксиданты еще в прошлом веке, робко пытались перекричать хлынувших в интернет просветителей: при избытке антиоксидантов человека ждут такие же клеточные проблемы, как и при их недостатке, потому что пресловутые свободные радикалы участвуют в клеточном обмене. Да и вообще, говорили ученые, если есть фрукты килограммами, антиоксиданты могут уже не понадобиться – фруктоеда убьет фруктоза, которая уничтожает печень. Вы не поверите, но много фруктов, как и водка, приводят к циррозу. Врач УЗИ по печени не отличит, фруктоед перед ним или алкаш, двадцать лет не выходящий из делирия. Есть даже ученые, которые считают, что человечество может естественным образом сократиться из-за отлаженной межконтинентальной торговли фруктами: никогда вплоть до шестидесятых годов люди не ели столько фруктов, а употребляли их сезонно и немного, потому что они всегда были малодоступны. Человек не создан для метаболизации фруктозы. Может статься, что через 200 лет обильной фруктовой диеты нас на планете окажется вдвое меньше. Боялись ядерного апокалипсиса, а умрем от всесезонных яблок.

Сегодня это кажется ерундой. Ну так пять лет назад у нас сыроедов в телешоу показывали. Ресторан без веганского меню был не ресторан. А теперь я скорее бы поверила, что люди платили 100 тысяч за рецепт успеха от Лерчика-Артемчика, чем несли свои деньги за рецепт сырого салата и питания солнцем...

Прямо дремучим все это теперь кажется, уже и следов в памяти не осталось. Редкие адепты сыроедения, веганства или пробежек в пять утра еще дают о себе знать. Их воспринимают как выросших в информационном вакууме неофитов. Когда они прорываются в телевизор, мы смотрим на них как на привет из далекого прошлого. Ах, да, что-то припоминаем, было время, когда мы были молоды, одежду покупали на два размера меньше. В те годы мы страстно мечтали бегать спозаранку, приседать в машине Смитта и, конечно же, дерзали стать веганами. Как хорошо, что у нас не хватило силы воли воплотить свои мечты. Тут – как с МММ. Выиграл снова ленивый, тот, кто никуда спозаранку не бежал и не просаживал деньги на килограммы рукколы. Потому что от волевых первопроходцев остались нынче одни могилы да карточки в поликлинике...

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