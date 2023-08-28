Мишель Обама – президент Америки?

В массмедиа продолжают разогревать тему «Мишель Обаму – в президенты!». На днях обстоятельную статью на сей счет опубликовала британская The Tribune. Дескать, что там тянуть да гадать про шаткое (якобы) здоровье старика Байдена – вот же есть готовый кандидат от Демпартии, который обеспечит ей победу в 2024 году. Причем сокрушительную. На американском политическом лексиконе это обозначается непереводимым термином «landslide».

Даже в американской прессе «подколки» на тему оговорок и ошибок Байдена, которые, возможно, носят старческий характер, стали дежурными. Например, недавно он назвал Большой каньон одним из «девяти чудес света». Если бы он сам снял свою кандидатуру, то многие – особенно за пределами Америки – встретили бы это с глубоким пониманием.

Однако, согласитесь, даже в демократической Америке, не почитающей за абсолютные никакие авторитеты, все же трудно подойти к действующему президенту и эдак резануть ему в лицо (да хоть бы и в докладной записке), что, мол, пора вам, дедуля, на покой.

К тому же заведомо сильного кандидата-сменщика из числа демократов у Байдена нет, на его раскрутку уже практически нет времени.

Если бы за спиной Байдена стояла политически сильная фигура вице-президента, то еще бы куда ни шло. Однако там стоит малообаятельная Камала Харрис, политически оказавшаяся, кажется, еще более заурядной личностью, чем был во времена Трампа человек с говорящей фамилией Пенс. Основная фишка Харрис состоит в том, что она разговаривает со всеми, как с законченными простаками. Видимо, и сама более высокий уровень не тянет. На должности она не проявила себя никак. Вернее, единственное порученное ей дело – контролировать нелегальную иммиграцию – она провалила. Идти с таким вице- на новый срок – явно рискованно. Ведь случись что – она становится президентом Америки, будучи к этому явно не готовой.

Впрочем, перспектива снова увидеть в Белом доме Трампа для демократов остается абсолютным кошмаром. Даже еще большим, как если бы там оказался полный идиот(ка), но свой. Поэтому, если не будет других вариантов (а пока их нет), то Байдена будут тянуть на второй срок даже полумертвого, а там видно будет. Все-таки сила институтов в Америке столь велика, что она и не такое переживала.

А политический опыт Байдена столь солиден, что, кажется, он сможет выполнять свои обязанности просто «на автомате», хоть бы и в сумеречном состоянии.

Кроме того, в американской политической культуре не принято президенту отказываться от второго срока, разве что только первый не будет сочтен полным провалом. Про правление Байдена сказать такого все же нельзя. У него скорее умеренно-положительные результаты, и уж точно ничем не хуже Трампа, на конец правления которого пришелся ковид, который и стоил ему президентства, скорее всего. Также не очень принято (хотя такой вариант более допустим) менять напарника по Белому дому.

Посему истеблишмент демократов внутренне готов к «повторному заезду» Байден против Трампа. В нем шансы Байдена и сейчас примерно 50 на 50, а в случае, если удастся закопать «республиканского выскочку» под грудой уголовных дел и судебных процессов (уже сейчас открыто четыре уголовных расследования), то шансы на второй срок еще более возрастут. Все же стоит учесть, что для многих американцев, особенно старших поколений, возраст 82 года (которые Байдену исполнятся в следующем ноябре) – это не есть что-то запредельное. При средней продолжительности жизни в 76 лет. Многие в этом возрасте еще и машину водят.

Праймериз в Демпартии (как и у республиканцев) начнутся в январе. В разных штатах установлены при этом разные крайние сроки, чтобы на них заявиться желающим побороться за выдвижение в президенты. Например, в Неваде это октябрь. Так что времени у демократов для разработки «плана Б» немного. Пока, по опросам среди сторонников партии, Байден легко обходит всех конкурентов-демократов. Избиратели-демократы предпочитают Байдена (68%) и Роберту Кеннеди-младшему (16%), и писательнице Марианне Уильямсон (9%). Шансы пока не заявившихся (но намекавших на то) кандидатов в лице губернатора Нью-Йорка Билла де Блазио или члена Палаты представителей от Миннесоты Ильхана Омара (он мусульманин) тоже невелики – не более 10%. Некоторые сравнивают шансы Байдена с гипотетическими фигурами, которые и выдвигаться-то не собирались. Но и там у действующего президента все хорошо на стадии праймериз – против той же Камалы Харрис, если бы она решила вдруг претендовать на первую роль (ее рейтинг 26%), губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома (25%), министра транспорта США Пита Буттиджича (30%) и даже бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон (34%).

Байден проигрывает только одному «гипотетическому кандидату» от демократов. И это Мишель Обама: 48% против 36% у Байдена, если бы они схлестнулись на праймериз. Супруга бывшего президента Барака Обамы имеет особенно сильную поддержку среди женщин, людей моложе 55 лет, умеренных демократов, избирателей без детей и избирателей с детьми младше 18 лет.

Поэтому часть истеблишмента неустанно продолжает буквально молить Мишель о том, чтобы она пошла в президенты и спасла страну одновременно от Трампа, старческой деменции Байдена и невнятной Камалы Харрис.

«За Мишель» косвенно говорят всего лишь несколько фактов. Она, как и раньше, не чужда общественной повестке, активно занимается целым рядом значимых тем. Например, образованием для девочек, продвижением идей здорового питания, экологии и т.д. Семья Обамы, вопреки неформальной традиции уходящих президентов, не съехала из Федерального округа Колумбия, а продолжает жить в Вашингтоне. Три четверти аппарата Байдена – люди из администрации Обамы. Сам бывший президент уже обещал действующему президенту поучаствовать в его избирательной кампании. Так что легко будет переключиться.

Наконец, если говорить об объективных личностных качествах Мишель Обамы, то они на порядок превосходят качества Камалы Харрис. И теоретически, чтобы не оскорблять старину Байдена и соблюсти политес, она могла бы пойти и в вице-президенты, а там, глядишь, втянется.

Про нее можно уверенно сказать, что она – яркое воплощение известного принципа, согласно которому за каждой мужской успешной политической карьерой следует искать руку и влияние его достойной супруги. С самого начала политического восхождения Барака Обамы именно про Мишель говорили, что она его и сделает президентом. Взяв в твердые руки в самом начале его политической деятельности в Чикаго, когда он заигрывал с тематикой однополых сексуальных связей и дружил с весьма неоднозначными проповедниками исламистского толка. Она окончила сначала Принстон (бакалавриат), а затем Гарвард (юридический, как многие президенты США). Она всегда была активна в общественной деятельности, работая в Чикагском университете. В роли первой леди она также была активна, хотя непосредственно в управление и кадровые назначения, в отличие от Нэнси Рейган, не лезла. Занималась поддержкой семей военных и борьбой с детским ожирением. Пропагандируя здоровое питание, она даже огород завела на Южной лужайке Белого дома. А потом написала объемный труд «Выросшие в Америке: история огорода и садов Белого дома по всей Америке». Монографию, Карл, про огородную американскую культуру!

С Мишель Обамой на сегодня пока лишь одна проблема: она упорно не хочет идти в президенты, хотя соответствующие – подсказывающие – вопросы ей задают уже не первый год. И она неизменно отвечает отрицательно.

Еще в 2019 году во время интервью журналу The National ее спросили, будет ли она баллотироваться на президентских выборах 2020 года. На что она ответила: «Только между нами и читателями этого журнала – шансов ноль. Есть очень много других способов улучшить эту страну и построить лучший мир, и я продолжаю это делать. Но сидеть за столом в Овальном кабинете – это просто не для меня». В интервью газете Independent в ноябре 2022 года Мишель снова повторила, что «терпеть не может», когда ее спрашивают, будет ли она баллотироваться, отрезав: «Нет, не буду». Наконец, в апреле текущего года в полуторачасовом интервью обо всем на свете с Опрой Уинфри, которая под конец задала Мишель сакраментальный вопрос, пойдет ли все-таки она президенты, та снова отрезала: «Мой ответ демократам – решительное нет».

Неужели в природе есть люди, которые действительно не хотят быть президентами, хотя у них есть реальный шанс таковыми стать? Даже президентами Америки. Посмотрим через полгода.

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