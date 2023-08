Куда скорее сядет Дональд Трамп – в тюрьму или в кресло президента?

Бывшему президенту США Дональду Трампу уже предъявлено уголовных обвинений по 78 пунктам в рамках трех больших уголовных дел. Все довольно тяжкие по американским меркам. Плюс к тому, над ним висят еще множество гражданских исков и судебных процессов по обвинениям в других правонарушениях. По российским меркам, правовым стандартам и просто обычаям, он уже должен сидеть в СИЗО как минимум и ни о какой президентской избирательной кампании даже не помышлять. Но у них там все кучерявее, как известно.

Общая цель понятна: Трампа непременно надо «закопать» под грудой обвинений и судебных процессов, чтоб головы не поднимал и с избирательной кампании если «не слился» бы, то проиграл бы «по очкам».

По американским законам он может баллотироваться куда угодно, не только находясь под следствием и под судом, но и в случае, если его вообще посадят. Хотя из тюрьмы вести избирательную кампанию, конечно, было бы не с руки. Если истеблишмент примет политическое решение не допустить Трампа до выборов ни в коем случае, то могут, чисто теоретически, вспомнить закон, принятый еще в эпоху гражданской войны в США, который запрещает «участникам мятежа» избираться. Но на практике это будет равносильно «правовому беспределу». Поэтому «закопать» надо красиво, с нужными церемониями. Чтобы сей непредсказуемый политик больше не пугал благочинный Вашингтон своими выкрутасами еще четыре года. Достаточно было первого срока.

С большой долей вероятности, на момент проведения голосования на президентских выборах в ноябре 2024 года Трамп будет находиться под тремя или четырьмя судебными процессами. Они вряд ли закончатся на момент голосования: адвокаты постараются затянуть дела. Самое интересное, конечно, что если вдруг Трамп снова будет избран (опросы дают ему и Байдену, в случае противостояния, равное число сторонников – по 40%), но ему вынесут обвинительный приговор по одному или всем этим делам, то он не сможет сам себя помиловать, пользуясь таким президентским правом. Это, конечно, вызовет сильнейший политический кризис американской системы, с которым она еще не сталкивалась. Так что в ее интересах, объективно, лучше было бы его предотвратить на дальних подступах.

В чем обвиняют Трампа? Всего не перечислишь. Самое свежее обвинение, связанное со «штурмом Капитолия» 6 января 2021 года (45 страниц обвинительного текста, между прочим), это как раз «организация мятежа», попытка подорвать демократию и много чего подобного до кучи. Отдельно еще тянется дело на уровне штата Джорджия — по обвинению в воспрепятствовании подсчету голосов и попытке его фальсификации во время президентских выборов. Плюс дело о незаконном обращении с секретными документами.

Каковы аргументы защиты? Они незатейливы по своей сути, но не так уж слабы. Во-первых, все дела против Трампа его сторонники (и адвокаты тоже) объясняют сугубо политическим мотивами «клана Байденов», прежде всего, чтобы отвлечь внимание общественности от уголовных (якобы) преступлений сына президента — Хантера — который вообще по жизни большой шалун оказался. Видимо, папа много отвлекался на работу и не уделял должного внимания его воспитанию.

Во-вторых, идет апелляция к первой поправке к Конституции о свободе слова. Мол, выражая свое несогласие с результатами выборов, Трамп следовал именно ей, а она в Америке – вещь практически святая. Однако со времен, когда отец-основатель Джефферсон провозгласил, что народ имеет право на восстание и что полезно было бы для поддержания демократии устраивать это раз примерно в 20 лет, утекло много воды. Сегодняшний американский обыватель/избиратель не являет запроса на революцию: он хочет стабильности и постепенных улучшений. Еще сильнее запрос на стабильность, разумеется, со стороны истеблишмента, которому, как считается, Трамп и бросил вызов. Посему даже большинство республиканцев считают, что «штурм Капитолия» 6 января был перегибом.

Нынешние утверждения обвинения, согласно которым после неудачных для него результатов голосования Трамп «распространял ложь» о якобы имевших место массовых фальсификациях на выборах, хотя он «знал, что они были ложными», как раз противоречат, по мнению многих, той же первой поправке. Она ведь не проводит различий и не определяет грань между «заведомо ложными» утверждениями и истинными.

В момент ее принятия не было понятия фейковых новостей. Считалось, что если человек выражает какую-то точку зрения, то он так думает и он в своем праве так думать. По этой части обвинение не выглядит достаточно сильным. В отличие, скажем, от случаев (если их удастся доказать), когда Трамп фактически призывал к фальсификации итогов голосования конкретными должностными лицами.

На днях Трамп каким-то образом насчитал (а в Америке не принят порядок, согласно которому более долгий срок приговора «поглощает» менее долгий по другому пункту обвинения — у них там все плюсуется), что по всем пунктам обвинения ему грозит 561 год тюрьмы. Звучит уже абсурдно. И уже наблюдается эффект девальвации обвинений. Можно выдвинуть еще, конечно, штук 50-100, но тем самым обвинители сами вплотную приблизятся к моменту, когда все это с их стороны будет восприниматься как беспримесный политический фарс.

Кроме того, чем больше обвинений против Трампа выдвигают судейские и прокуроры, тем крепче становится его электоральная база. Речь о республиканцах, конечно, большинство из которых теперь еще сильнее сплотились вокруг бывшего президента. Новые уголовные дела не работают на его еще большую дискредитацию.

По опросам среди республиканцев, 54% из них готовы поддержать Трампа на праймериз с тем, чтобы выдвинуть его в президенты от партии. За губернатора Флориды Рона ДеСантиса — 17%, остальные пять кандидатов, включая бывшего вице-президента Пенса, пользуются совсем незначительной поддержкой партийцев.

Да и с деньгами у Трампа пока все в порядке. Спонсоры от него не отвернулись, вопреки некоторым прогнозам, а администрация Байдена ничего не может с этим – и этими спонсорами – поделать. За первую половину текущего года в пользу политической кампании Трампа уже собрано $54 млн (больше, чем в пользу кого-либо из других республиканских кандидатов). Правда, $20 млн уже ушло на судебные издержки. Состояние самого Трампа оценивается в $2,5 млрд. Но в деловом мире Америки существует железный принцип «Never put your own money in the show» (никогда не вкладывай собственные деньги в шоу – эта фраза еще стала ключевой для нашумевшего бродвейского мюзикла «Продюсеры»).

Конечно, до момента начала праймериз (зимой) еще далеко, и многое может измениться. Но в партийной истории США еще не было прецедента, чтобы кандидат на выдвижение от партии проиграл номинацию с такими стартовыми позициями и с таким отрывом от конкурентов.

Впрочем, нельзя недооценивать массированную кампанию в прессе, в подавляющем большинстве настроенной либерально – стало быть, против «правоконсервативного» Трампа. Уж массмедиа не преминут потоптаться на «насквозь лживом политике» и «угрозе американской демократии». Пользуясь все той же первой поправкой к Конституции о праве на свободу выражения мнений. Например, газета The Washington Post не поленилась подсчитать, что за годы своего президентства Трамп позволил себе более 30 тысяч заявлений и утверждений, которые можно (с точки зрения газеты, конечно) охарактеризовать как фейковые или попросту лживые. То есть он врал, получается, в среднем 21 раз в день.

Вот такая у них там веселая большая политика.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.