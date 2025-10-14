Почему взрослые люди нуждаются в похвале

Подруга купила квартиру. Сама, за наличку, в Москве — словом, умница такая, что мы долго восхищались ей, неистово, всей нашей дружной женской компанией. Встретились, чтобы отметить это большое дело, но внезапно веселые тосты сменились грустными размышлениями: «Представляете, рассказала отцу о покупке, так он мне в трубку фыркнул и выразил уверенность, что меня обманули. Поздравить? Погордиться, похвалить? Нет, конечно. Ни разу в жизни. Ни за что и никогда».

Казалось бы, ну что такое похвала для взрослого человека, который состоялся по всем фронтам и прекрасно понимает сам, без сторонних поглаживаний и одобрения, что он молодец? Но силу позитивного подкрепления переоценить сложно: доброе слово приятно и кошке, и тем, кто уже давно не зависит от мнения окружающих. А сильнее всех от оценки со стороны зависимы, конечно же, дети.

Причем это не домыслы, а данные исследований, проводимых нейробиологами и нейрофизиологами: поддержка и положительная обратная связь, которую ребенку четко, доступно и просто высказывает важный для него человек — мама, папа, учитель — вызывает выработку дофамина, гормона радости и мотивации. В момент, когда дети слышат похвалу, они буквально понимают, что такое «хорошо», а что такое «плохо», учатся выбирать в пользу этого «хорошо», растут со стабильным самоощущением и самооценкой. Красота же!

Но если все так просто, почему же каждый взрослый не хвалит вверенное ему природой или обществом чадо, выращивая из него достойного и уверенного в своих способностях человека?

Я давно заметила: по какой-то причине хвалить своего ребенка не в традиции нашего брата. Отчетливо помню, как в детстве ходила на танцы с очень грустной девочкой. На занятия ее приводила строгая молчаливая мама. Однажды тренер, выведший нас к родителям после занятия, прилюдно восхитился осанкой девочки — и получил такую отповедь! «Не нужно хвалить ее, распустится, расслабится, возомнит о себе всякого. Обычная девчонка, каких миллионы».

Да что там девочка: мои собственные родители, чьи труды и чей вклад в меня трудно переоценить, всегда жили в парадигме «четверка — это плохо, пятерка — это норма». Медаль, красный диплом, два высших образования, успешная карьера в журналистике и педагогике — и ни слова от мамы с папой о том, что я крутая. Право же, как-то даже неловко признаваться в том, что на пороге сорокалетия до сих пор очень хотелось бы услышать что-то одобрительное от своих старших. Но увы, недохваленный ребенок из нас нет-нет да и взглянет печально и просительно: «Я же молодец, разве вы не видите?»

Да, и это тоже уже установлено и задокументировано социологами и клиническими психологами: самооценка у тех, кого не хвалили (или хвалили очень скупо), действительно очень страдает. Причем — удивительно! — не всегда в сторону явного снижения. Иногда случается обратный эффект и ребенок, не слышавший доброго слова, вырастает с гипертрофированной самооценкой. Впрочем, она также считается признаком проблем с самоопределением, с которым в ранние годы обязаны помочь именно значимые взрослые. Посудите сами, как может воспринимать себя маленький человек? Только через реакции на себя мамы и папы. И когда реакции исключительно нейтральны или негативны, нетрудно сделать вывод, пускай и неправильный: «Я не хорош».

Так казалось бы, мы возвращаемся к тому, с чего начинали — хвалите, и все будет хорошо.

Увы, но этой инструкции недостаточно, потому что просто сказать что-то абстрактно-приятное своему чаду бесполезно, а то и вредно. Хвалить так, чтобы это было на пользу подрастающему товарищу и вам, нужно по простым правилам.

Во-первых, придется отойти от общих шаблонных фраз и сказать пару конкретных слов. То есть наша излюбленное «молодец» не прокатит, а вот «молодец, что сделал то-то и то-то», уже лучше.

Во-вторых, нельзя использовать сравнительные и превосходные обороты; убираем из речи «ты лучше всех», «у тебя вышло лучше, чем у Васеньки». В-третьих, важно хвалить усилия и старания ребенка, а не результаты. Это, пожалуй, самый частозабываемый пункт, при этом крайне важный. У меня был ученик, в диктанте которого насчитывалось до 50 (!) ошибок. Мальчик-дислексик неистово старался — и в конце года получил… «двойку», конечно же, все ту же «двойку», что и в начале года. Правда, ошибок было уже 20.

Наконец, ничего не выйдет, если вы не будете умеренны и искренни. Пожалуй, эта формула работает не только в отношении наших детей или учеников — она универсальна и подходит нашим друзьям, коллегам и, главное, нам самим. Да, хвалить себя сложно — кажется, что выходит натужно, странно, нескромно как-то… Бросьте! Тех, кто готов раскритиковать нас, множество — так давайте немного уравняем силы, перестанем ждать милостей от окружающим и начнем уже восхищаться собственной персоной. Конкретно, по делу и от души.

