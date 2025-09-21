Что покупать инвестору осенью 2025-го

Банк России недавно принял решение о снижении ключевой ставки до 17%. Это уже третье подобное решение регулятора с начала года, что продолжает тренд на снижение ставок в экономике. Данный шаг ложится в контекст риторики, которую Центробанк огласил после июльского заседания.

Согласно опросу аналитиков, Банком России был снижен прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,2% с 1,4% в июле. Также был понижен прогноз инфляции на 2025 год до 6,4% с 6,8%. Снижение ожиданий аналитиков по темпам роста инфляции, ВВП, а также среднего значения ключевой ставки подтверждает устойчивость дезинфляционного тренда в базовом сценарии.

На практике все эти факторы свидетельствуют о наличии стабильного тренда на снижение инфляции и, как следствие, на потенциальное снижение процентных ставок. При снижении ставок падает доходность по депозитам, что делает их менее интересными для инвесторов. Облигации с фиксированным купоном, напротив, позволяют инвесторам зафиксировать доходность на несколько лет вперед, при этом понижение уровня процентных ставок никак не влияет на поступление фиксированных купонных платежей.

При начале цикла снижения ставок наиболее привлекательно выглядят и инвестиции в акции экспортеров.

Но здесь необходимо отслеживать размер потенциального снижения курса и доходность в инструментах в национальной валюте. Каждый из инструментов может предлагать определенные преимущества.

В стадии снижения ставок высокую потенциальную доходность покажут ОФЗ с дальним сроком погашения и более высоким купоном, такие как: 26247, 26248, 26249 и 26250, эти выпуски будут главными бенефициарами снижения ставки ЦБ. Оценочно, удержание позиций в данных облигациях при снижении ключевой ставки с 18 до 11% на сроке 2-2,5 года может показать доходность порядка 25% годовых при минимальном кредитном риске.

Стоит рассматривать для инвестиций выпуски качественных корпоративных облигаций, со сроком до погашения 2-4 года, например: РусГид2Р07, РостелP19R, РЖД 1Р-44R, МБЭС 2P-04, ПСБ_004P-01, Yandex_001P-02. При этом новые выпуски выплачивают купон раз в месяц, что позволяет аккумулировать купонные платежи и повышать доходность за счет реинвестирования. В большинстве случаев покупка на первичном размещении позволяет получить более высокую доходность по сравнению с вторичным рынком.

Более низкие процентные ставки способствуют росту рынка акций, так как компании снижают стоимость долга, дешевле финансируют развитие, могут повышать дивидендные выплаты.

Инвестору, даже с консервативной позицией, находясь в периоде снижения ставок, можно отдавать приоритет более длинным облигации и акциям. Если инвестор готов принимать больший риск, то можно создавать портфель акций, ориентируясь на компании роста, которые более чувствительны к снижению ставок. С учетом потенциального снижения курса рубля можно добавлять в портфель золотодобывающие компании и компании, ориентированные на экспорт: Полюс, ГМКНорНик.