Да, я сделала грудь. А какое вам дело?

А дашь потрогать? А светятся, если фонарик приложить? А в ванне всплывают? Но чаще всего я слышала: «Ого! Ты сиськи сделала?!»

Да нет, ну что вы, коллеги, к сорока годам сами выросли.

И да, я работаю в самом искреннем и беспардонном коллективе.

В той сфере, где внешность все еще играет ведущую роль. Особенно если ты ведущий. Телеведущий.

Нас разглядывают продюсеры перед утверждением на должность. Нас разглядывают режиссеры, «светики» и операторы, когда выставляют картинку. Причем операторы любят настраивать фокус на чудовищных крупностях. Как будто композиция не сложится, если никто не сможет рассмотреть каждую пору у меня на носу.

Нас разглядывают монтажеры на постпродакшене. А потом нас разглядывают зрители.

И последние — самые жестокие критики чужой внешности.

«Ого! Вот это плечи у нее», — пишет женщина в комментариях к прямой трансляции концерта, на котором выступают дети-сироты.

Никого не трогает история девочки Юли, которая ела обои и ловила тараканов, потому что родители на две недели бросили ее в пустой квартире. Никого не трогает история маленького человека, который преодолевает самые стремные обстоятельства на пути к мечте. Ну какие тараканы? Ну какие мечты? Ну какое преодоление? Когда у ведущей ТАКИЕ широкие плечи.

Миленькие мои, спасибо, что сказали. Я-то свои плечи никогда не видела. Они такие широкие, что ни в зеркало, ни в кадр вместе не помещаются. Я ж себя целиком могу увидеть только в отделе телевизоров в магазине бытовой техники.

Могла. Могла увидеть. Примерно 65 килограммов назад. Сейчас я вся помещаюсь в один телевизор. А не как раньше — половину в телике на кухне показывают, половину — в телике, который в комнате стоит.

Но я все еще думаю о том, что у меня огромные плечи. Хотя про них мне больше не писали. Зато пишут и обсуждают, что очень уж похудела, что совсем стала выглядеть старой, что в очках было лучше, что стало очень злое лицо.

И вот я сажусь разглядывать свое лицо. Ну конечно, нахожу, что оно ужасно злое. А все из-за морщины. Межбровку пора колоть.

Потом я начинаю в то же увеличивающее зеркало разглядывать шею — ну натурально черепашья шея! Похудела — вот индюшачий курдюк повис. Поэтому и выглядишь старше, Настенька. 41 — шутка ли. Ты Горбачева помнишь. И Регину Дубовицкую.

А потом мой взгляд опускается... Ну да, ну да. Чувствую себя Пятачком, у которого лопнули шарики. И остались только две грустные тряпочки, которые я аккуратненько с утра сложила (ну хоть не в горшочек из-под меда) в лифчик. Чашка А великовата.

Мне самой даже решать не пришлось. Сестра записала к пластическому хирургу на консультацию. Он со своей командой выбрал день. И очнулась я от наркоза уже с новыми сиськами. И с новым ощущением себя. Через два дня я вышла на работу.

И понеслось. И потрогать просили, и фонариком посветить, и попрыгать предлагали. Но пока я ждала назначенной операции, я, конечно, читала истории медийных див, которые решились на пластику.

Не только на маммопластику. На пластику вообще. Да какой там... Просто решили выглядеть получше.

«Фу, перекроила себя, перештопала! Вы посмотрите — за ушами пучок кожи!» — пишут добрые женщины под фотографиями идеально выглядящей Деми Мур. Ее лицо выглядит идеально именно после пластики.

«Вот это шары! Да как на таких сидеть?! Просто обвисшая задница! А в туалет она ходит силиконом!» — плюются ядом уже другие добрые женщины в адрес попы какой-то (не отличаю их) из Кардашьян. Потрясающей попы. И она явно себе эту попу не наприседала, молодец, сестрица Кардашьян.

У Ивановой брови не шевелятся! А у Петровой — подбородок как утюг! А Сидоров себе живот отрезал!!!

И тут уж страшно признаться, что сиськи у тебя силиконовые. Или хочешь уколоть все-таки ботокс. Или что прошелся смас-лифтингом по всей своей туше — за бешеные тыщи — чтобы через полгода увидеть, как кожа стала чуть свежее.

Сначала обязательно начнут рассказывать, как у одной племянницы дальней родственницы свекрови бывшей подруги силиконовый имплант в самолете лопнул! Ага, и запачкал стены.

Потом найдут и пришлют статью великого фитотерапевта Травушкина-Муравушкина (широко известного в узком кругу своих близких родственников) о том, как от ботокса случается рак всего лица.

Еще тебе найдут 33 живых примера того, как от ультразвуковой подтяжки случились ожоги, и вокруг них растут прыщи и геморрой, которые до сих пор не проходят, хотя уже 50 лет прошло.

Дальше пойдет список личных самых рабочих рекомендаций: крем для вымени — нет, сиськи от него не вырастут. Но пяточки помажь, будут нежнейшие!

Экстракт кукурузных рылец — посыпать им морщины в первую ночь после полнолуния. Нашептывая имя соперницы. Чтоб та состарилась. Головой при этом лежать на восток. Включите геолокацию, иначе морщины не найдут дорогу.

Ну и чтобы сиси подросли — просто нужно есть капусту. Или купить пушап.

И я стою и киваю... Читаю и киваю... И пытаюсь понять, почему вы отговариваете женщин от пластики, косметологии? Почему отговариваете от красоты?

Потому что иди ты, вот почему. Живи с тем, что дали.

Но ведь мне же дали пластическую хирургию! И ревитализацию! И ультраволновой аппарат для подтягивания кожи в любом месте!

«Нет! — кричит мне общественное мнение. — Пластическая хирургия — только для тех, кто пострадал! Силиконовые сиськи — для тех, кто пережил мастэктомию! А не для тебя!!! Ты не заслужила! Ты не страдала, в страшных корчах не мучилась. Могла и с тряпками походить!»



И финальный аргумент: надутые сиськи выглядят чудовищно! Да. Я даже видела их. Мы с подругой обожаем сплетничать про одну бьюти-блогершу. Вот у нее ужасно некрасиво сделана грудь. Но мы не идем с моей подругой говорить ей про это в комментариях. Просто тихонько ржем между собой.

Но если этой самой бьюти-блогерше хорошо с такой грудью?! А может, она вообще именно такие и хотела? Или она видит и понимает, что что-то не так, но деньги потрачены, импланты вшиты, по всем тусовкам выгуляны — просто держит лицо теперь...

Да, да, да! Я знаю, что от филлеров опухнет лицо и я стану похожа на алкоголичку. Спасибо. Да, понимаю, что от ботокса у меня парализует все, даже зад. Да, конечно, помню, что грудные импланты все равно обвисают и будут ужасные вислые сиськи. Я киваю головой, соглашаюсь, цокаю языком — мол, страшно как.

А потом (и вот всем моя рекомендация) каждому, кто считает, что стареть нужно с достоинством, что все должно быть свое, что умереть нужно с тем, с чем родился, — всем этим прекрасным людям я сообщаю, что у них очень, очень красивые ноги. И такими бы ногами да подальше пойти.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.