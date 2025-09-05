Почему наши дети не приспособлены к жизни

Все началось одним прекрасным вечером. Мой почти семилетний сын, умница, умеющий читать, писать и считать, рассказывающий наизусть громадные стихотворения, закатил грандиозную истерику. Не могу, говорит, завязать шнурки. Не могу и не смогу никогда в жизни ​​— это ж надо так придумать веревки связывать друг с дружкой. И главное ​​— зачем? Есть же липучки, мама! Не надо мучить меня, мама!

На следующее утро подруга поделилась своей болью: ее 13-летняя дочь не смогла дойти до новой школы ​​— потерялась буквально в трех соснах. Посмотреть на указатели, воспользоваться навигацией в телефоне, спросить, в конце концов, прохожих ​​— нет, не слышали.

А сегодня я разговаривала с коллегой, чей сын-одиннадцатиклассник ни разу не встал по будильнику в предыдущем учебном году ​​— и продолжил эту славную традицию и сейчас. «Что с ним делать? Он просто не может жить по расписанию. Он и время по стрелкам определять не умеет!»

Кажется, что я обрисовала какие-то точечные, частные случаи детской неприспособленности к жизни. Но ключевое слово здесь, конечно, «кажется»: если как мать я не могу делать далеко идущих выводов, то как педагог, наблюдающий ребят средней и старшей школы последние восемь лет, ​​— вполне. И вот что я вижу, товарищи: подрастающее поколение медленно, но верно превращается в малоадаптированных к реальности людей, которым очень-очень трудно жить. И это, увы, не классические возгласы «отцов» о том, что «дети» растут никуда не годными.

Психологи и социальные педагоги во всем мире отмечают: детство тех, кто был рожден в период с 2008 по 2018 год (и, вполне возможно, позже, но исследований пока нет), кардинально отличается от нашего с вами. Очевидно, что различия случаются от поколения к поколению, но таких скачков, как сейчас, ученые еще не наблюдали.

Во-первых, наши отпрыски имеют практически неограниченный доступ к информации ​​— да, даже с родительским контролем. В этих условиях знания больше не являются чем-то ценным, ведь получить их можно практически везде, любым удобным способом. Рискну сказать, что они почти обесценены. В этом же положении находятся и многие умения и навыки ​​— например, письмо и чтение. Даже самый непродвинутый мессенджер позволит шкету трех лет наговорить сообщение и прочтет ему ответ. Коммуникация свершилась, ребенок счастлив; мотивации читать и писать нет. В итоге все и всему научатся, но насколько качественно ​​— вот вопрос.

Каждый год я принимаю у девятиклассников промежуточный экзамен ​​— итоговое собеседование. Ребятам надо прочесть и пересказать небольшой текст. С чтением справляется каждый первый, с пересказом все гораздо хуже. «Смотрю в книгу, вижу фигу» ​​— припоминаете, да? Неумение читать значительно снижает качество жизни ребят, не говоря уж о качестве обучения.

Во-вторых, дети сегодня живут на предельных скоростях, и это странным образом влияет на все поколение. Помните, мы могли часами бить палкой крапиву или пинать листву, прыгать в лужи и рассматривать узор снежинок? Сейчас такая роскошь почти недоступна; дети бегут вслед за родителями, пытаясь успеть везде и всюду. Кружки, секции, развивашки, жизнь по расписанию ​​— куда уж тут сесть и повалять как следует дурака! Впрочем, даже ребенок, не слишком обремененный занятиями, не обладает навыком ничего не делать ​​— он либо втыкается в телефон, попадая в дофаминовый плен, либо ноет, что ему скучно. Фантазия и воображение, выручавшие нас во время длительных походов с родителями по магазинам, утомительных поездок на дачу или очередей в поликлинике, у современных детей атрофировалась. Это и не удивительно, ведь в условиях профицита информации и жизни в современном ритме они практически не нужны.

Еще одно важнейшее отличие поколения «детей» от нас, «отцов», ​​— их совершенное неумение ждать, терпеть и преодолевать.

Это и понятно: когда тебе сию минуту, здесь и сейчас, доступен ответ на любой вопрос, когда тебе не нужно искать его в книгах, а достаточно лишь спросить умную колонку, когда не хочется тратить время и силы на исследование и попытку, потому что зачем это вообще надо, ​​— тогда необходимость посидеть за учебником или потренироваться завязывать шнурки, понять, как устроен циферблат или как читать карту, вызывает дикую фрустрацию и ступор. Усидчивость, пытливость и внимание к деталям, которые нет-нет да и воспитывались в нас школой, сейчас можно заносить в «Красную книгу».

Что делать, спросите вы. Совру, если скажу, что у меня есть стратегия, но могу поделиться своей педагогико-родительской тактикой. Научите ребенка читать, понимать и пересказывать тексты ​​— это пригодится ему всегда. Поощряйте его задавать вопросы и отвечайте на них самостоятельно, без использования колонок. Не знаете ответ ​​— сходите с отпрыском в библиотеку или, в конце концов, погуглите. Словом, разговаривайте с ним. Покажите ребенку мир ​​— и это не о путешествиях (хотя и о них тоже): съездите в лес, покопайтесь в песке, приготовьте пирог, устройте эксперимент, проведите опыт. Цель всего этого ​​— показать, что вокруг есть жизнь, и с ней можно и нужно взаимодействовать напрямую, а не через гаджеты.

Ну и о них, о гаджетах. Давайте начистоту: даже мы уже не представляем своей жизни без смартфонов, и потому не стоит надеяться, что у нас получится оградить от них детей. Телефоны и планшеты ​​— часть мира, в котором мы живем, и задача у нас ​​— не закрыть глаза на эту часть, но научиться и научить обращаться с ней так, чтобы она приносила пользу. Ограниченное экранное время, развивающие приложения, запрет на использование голосовых сообщений ​​— и все получится.

Словом, давайте остановимся в разоблачении пока еще неприспособленных к жизни детей, остановимся и признаемся: вместе с ними и вслед за ними будет меняться и сама наша жизнь. За ними будущее, хотим мы этого или нет, верим ли в них ​​— или совсем не верим. Наверняка они уже обладают какими-то навыками, которые помогут им сделать мир лучше ​​— настолько лучше, что неумение завязывать шнурки или читать время по циферблату будет нашей главной и единственной проблемой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.