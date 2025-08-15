Меньше нагрузки для детей — больше для учителей?

Новый год к нам мчится, скоро все случится: 1 сентября настигнет нас так быстро, что и оглянуться не успеем. А там закрутится и завертится!..

Старт учебы ждут по-разному: кто-то с очевидной тоской, кто-то с тревогой, для кого-то это все еще праздник, а для кого-то — череда сюрпризов. К слову, о сюрпризах: в этот раз правительство подготовило какой-то колоссальный пакет нововведений и инициатив, которые коснутся и учеников, и родителей, и педагогов. Разбираемся, чего нам ждать, к чему готовиться, а главное — как с этим всем жить.

Начнем с наболевшего. О школьной форме по ГОСТу не написал разве что ленивый. Но что это будет означать для среднестатистической семьи? По сути, ничего: протоколов и алгоритмов, с помощью которых школа станет отслеживать, соблюдается ли семьей ГОСТ, пока нет. Ни для детей, ни для родителей ничего не поменяется: первые будут стараться покупать то, что попросит классный руководитель, вторые с разной степенью прилежности будут это носить. Система дресс-кодов (а сейчас в большинстве школ действует именно она — нам говорят, как примерно должен выглядеть ребенок и как он выглядеть не должен) в ближайший год точно сохранится, так что здесь можем выдохнуть.

Что еще? Наконец-то с этого года по всей стране начнет реализовываться единая образовательная программа (и да, она не предполагает-таки предмета «Обществознание» вплоть до 9 класса — дисциплину исключили, часы перераспределили). Строго говоря, введена программа была аж в 2023 году, но ничего удивительного в том, что отладка ее происходит и по сей день, нет. В этом году упор сделан на единое расписание. Это не значит, что вся страна будет жить в какой-то одной последовательности уроков — речь о так называемом календарно-тематическом планировании, которое и на Алтае, и в Калининграде будет одинаковым. Родителям и детям это удобно: так, при смене школы или класса не придется выяснять, на какой сейчас теме новый коллектив — примерно на той же, что и коллектив прошлый. Все будут шагать дружно и в ряд, что, в целом, хорошо для стандартизации процессов.

Для учителей же такой подход сопряжен с некоторыми трудностями: во-первых, в реальности бывает так, что класс двигается по темам быстрее или медленнее, чем планировалось. И если в первом случае у педагога есть возможность повторить изученное, то в случае с опозданиями придется трудно. Обычно на какие-то не зашедшие классу темы учителя «откусывают» часы от других, но сейчас, в рамках единого расписания, сделать это будет проблематично. Впрочем, где наша не пропадала: скорее всего, будем закрывать пробелы в счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности.

Вместе с единым расписанием — а точнее, «внутри» него — начнут действовать правила, касающиеся контрольных работ. Теперь никаких воплей: «МарьИванна задушила нас контрошами!» — вы от своего чада не услышите, ведь контроши эти не смогут занять больше, чем 10% от всего учебного времени. Более того, длиться они будут строго 45 (один урок) или 90 (два урока) минут — и никаких «допишу на перемене»! Новости это хорошие для всех: учителя перестанут тонуть в проверках, школьники ощутят снижение нагрузки, на которую в последние годы жаловались все.

В рамках этой стратегии поменяется и количество домашнего задания: теперь его не рекомендуется выдавать на выходные и каникулы, а на его выполнение ученики станут тратить от часа (для первоклассников) до трех с половиной часов (для старшеклассников). Не совсем понятно, как учитель должен будет реализовывать эти предписания, ведь разные ученики — это разный темп выполнения, разные возможности и способности. Честно говоря, кажется, что за красивыми обещаниями о сокращении д/з прячется очередное требование к педагогам. Очевидно, чтобы выполнить эту задачу, учителя должны будут готовить минимум три группы заданий — для высокого, повышенного и базового уровней учеников, причем делать это, ориентируясь на новые стандарты по времени. Как-то не похоже это на снижение нагрузки для педагогов, ой не похоже!

Кстати, о них, родимых: наконец-то министерство просвещения начало кампанию по внедрению новой системы оплаты труда преподавателей. Начнется все в трех пилотных регионах (какие именно будут регионы, пока не объявлено). Целей у этой кампании несколько: первая — это упрощение системы расчетов заработной платы. Если что, раньше ни один учитель не мог сказать вам, какую сумму получит: слишком от многих факторов она зависела, и факторы эти могли включаться и выключаться от месяца к месяцу. Сейчас же нам обещают, что все будет доступно и прозрачно.

За первым очевидно следует второе: министерство всерьез озаботилось проблемой дифференцированных доходов. Все мы знаем, что столичный учитель зарабатывает в разы больше, чем учитель в условном Краснодаре; о сельских учителях вообще не приходится говорить. Все потому, что федеральные выплаты раньше составляли меньшую часть зарплаты педагога; остальное считалось по тем самым непредсказуемым, одной бухгалтерии известным алгоритмам и всегда становилось сюрпризом для учителя.

Теперь предлагается формировать оплату так: 70% фиксированы и гарантируются государством, 30% составят надбавки — так называемые стимулирующие выплаты, за которые отвечает администрация школы. Причем каждый учитель будет понимать, за что конкретно ему перепало 30%.

Правда, написано все это пока только на бумаге — а какие овраги ожидают нас «на земле», можно лишь представить. Например, в красивые обещания уже сейчас закралась идеалистическая фраза о «качестве преподавания», за которое в том числе и будут премировать педагогов. И если часы, количество проверенных тетрадей или проведенных дополнительных занятий вполне материальны и ощутимы, и их действительно можно добавить в расчетный листок, то качество преподавания... Как измерить его на такой короткой дистанции, как месяц? Что должно стать признаком этого качества — текущие отметки, голоса учащихся или их родителей? Кто будет оценивать это качество — проверяющая бригада специалистов, фланирующая по урокам и тревожащая учителей и учеников?

…Когда я переучивалась на педагога и была в восторге от обилия практик, способов и подходов к созданию и проведению урока, мой методист говорил: «Спокойнее! Внедрять новое надо очень дозированно и постепенно. Если ты запихнешь в 45 минут все лайфхаки и приемчики, сойдут с ума все — и дети, и ты».

Ну что ж, товарищи, давайте постараемся не сойти с ума от всех нововведений, ожидающих нас в наступающем учебном году. Удачи нам!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.