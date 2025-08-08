Наступит ли мир после встречи Путина и Трампа?

Ситуация с переговорами по Украине развивается настолько быстро, что уследить за ней, кажется, становится невозможно. Еще 5 августа все гадали, чем обернется ультиматум Дональда Трампа и насколько далеко президент США готов зайти в конфронтации с Россией и ее союзниками. Однако 6-го числа пластинка радикально сменилась. Теперь эксперты и журналисты обсуждают, чем закончится уже «примирительная» встреча Трампа с Владимиром Путиным, которую совсем недавно было сложно себе представить.

Радикальным «эмоциональным качелям», наверное, пора перестать удивляться. Настроение Трампа такое же непостоянное и переменчивое, как весенний ветер. А слова и обещания для него — не то, чему нужно принципиально следовать. Скорее показатель «вайба», который чувствует президент США.

Впрочем, переживания Трампа — это сейчас вопрос второй. Куда важнее, что мирные переговоры продолжаются, а эскалация напряженности откладывается. Ну, по крайней мере пока. На момент написания этих строк дедлайн по санкциям 8 августа уже наступил, но администрация США так и не дала четкого ответа, планирует ли она вводить обещанные ограничения. Из предельно размытых комментариев президента США можно заключить лишь то, что сроки сдвигаются вправо как минимум до проведения саммита.

К самому саммиту остается много вопросов. Его повестку мы до сих пор знаем лишь в самых общих чертах. Судя по всему, во время визита Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа Путин передал Трампу некие мирные предложения. Вашингтон ответил встречными идеями, которые Москва, со слов помощника президента РФ Юрия Ушакова, сочла приемлемыми. Дальше начинаются чистой воды спекуляции. Одни говорят, что обсуждаться будет «воздушное перемирие». Другие толкуют про обмен территориями. Но полную картину мы получим, видимо, уже после самого саммита.

Поскольку стартовые позиции сторон остаются покрыты «туманом войны», перспективы встречи очень сложно спрогнозировать. В экспертной и журналистской среде превалирует консервативное мнение, что прорывов от нее ждать не стоит. И я с ним, пожалуй, соглашусь. Первый с 2021 года саммит РФ и США, вероятно, позитивно скажется на их взаимоотношениях. А вот к концу украинского конфликта он вряд ли приведет.

В широкой геополитической картине встреча Путина и Трампа нужна только самим Путину и Трампу. Президент США, откровенно говоря, переиграл сам себя в попытках надавить на Россию. Довольно быстро стало ясно, что при реализации угроз вторичных пошлин Вашингтон получит не изоляцию Москвы, а масштабную торговую войну с БРИКС. Трампу нужен был повод ненавязчиво выйти из игры, сохранив лицо, и ему такой повод дали. Для Путина личный разговор с Трампом, во-первых, символизирует окончательное падение «железного занавеса», который Запад выстраивал в отношении России последние три года. Во-вторых, это прекрасный шанс донести до президента США точку зрения, отличную от той, что ему транслируют европейские лидеры.

Однако противников мирного процесса сейчас гораздо больше — и от их мнения тоже зависит, насколько быстро конфликт подойдет к концу. Это украинцы, все еще питающие надежды на стратегический перелом в конфликте. Это ЕС, который вложил слишком много финансовых и политических ресурсов в украинский проект. Наконец, это «ястребы» в ближнем окружении Трампа. Для них вражда с Москвой — это своего рода важный идеологический столп.

У президента США есть ресурсы для того, чтобы разом приструнить этот конгломерат сторонников войны. Однако преуменьшать его силу тоже не стоит. «Ястребы» обладают серьезными медийными ресурсами, а главное — практически безлимитным доступом к уху Трампа. Весной у них почти получилось сорвать мирный процесс, навязав президенту США свое видение сделки. Вероятно, они продолжат свою игру и в этот раз. Кстати, ее элементы мы, вероятно, могли видеть 6–7 августа, когда в западных СМИ появился вал публикаций о переговорах со странными и противоречащими друг другу инсайдами. Эти вбросы как раз могли быть попыткой сорвать намечающуюся встречу.

Еще при размышлениях о перспективах урегулирования стоит иметь в виду ситуацию на фронте — а она не сильно изменилась с весны, когда переговоры зашли в тупик. ВС РФ все так же наступают, сразу несколько городов в Донбассе находятся в осаде, поэтому Москва может быть незаинтересована во временных перемириях, способных дать фору ВСУ. От Кремля было бы логично требовать предварительных уступок — например, предварительного отвода ВСУ за административные границы одной или нескольких оспариваемых областей. Дескать, мы в любом случае получим над ними контроль, просто можем сделать это силой, а можем договориться и обойтись без излишнего насилия.

Возможно, в этом и заключается «обмен территориями», о котором говорил Марко Рубио. Возможно, на такой формат даже согласится Трамп — в конце концов, для него добиться сделки важнее, чем несущественные детали вроде украинской географии. Но как на него отреагирует упомянутый мною «провоенный альянс» Киева, Брюсселя и американских «ястребов»? Вряд ли он будет сидеть сложа руки. Скорее начнет брыкаться и одновременно попытается убедить Трампа, что сделка с Путиным — не в его интересах. Ну, а боевые действия тем временем продолжат идти своим чередом.



Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.