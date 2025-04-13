Почему модные москвичи хвастаются брекетами

В эфире снова рубрика «пока ты спал». Оказывается, пока я тут интересуюсь всякой скучной повседневностью, интернет/соцсети/прогрессивное человечество/все чикули мира (нужное подчеркнуть) вовсю обсуждают тему «щечных коридоров»! Что, вы уже в курсе? А я вот, отсталый человек, только на днях узнала. Теперь не могу спокойно улыбаться ни себе в зеркало, ни окружающим, ибо знаю — вот они, коридоры эти, темнеют между зубами и щеками и лишают мою улыбку эстетической (а вслед за ней и женской) привлекательности.

Как раньше было хорошо — жила спокойно и не знала ничего про щечные коридоры. И даже нравилась сама себе на фото, старалась шире улыбаться. Для таких же отсталых как и я, поясняю: щечными коридорами называют темные треугольники, которые образуются при улыбке между зубами и щеками. Чем эти «дырки» меньше, тем привлекательнее считается улыбка. Можно проверить себя — когда вы улыбаетесь, должно быть видно от шести до 12 зубов. При этом шесть — это вообще самый минимум. Вы уже пошли к зеркалу считать? Можно еще селфи сделать. У меня вот с натяжкой можно разглядеть 8-10, не видать мне классической голливудской улыбки. Но я-то что? Я не особенно страдаю. Главное, что вообще зубы в наличии — слава моему ортодонту. А оказывается, есть в нашей стране люди, которых такое несовершенство внешности очень даже волнует.

Настолько, что они готовы платить за то, чтобы поправить этот, с их точки зрения, дефект, который на самом деле никак не влияет на здоровье зубов, ЖКТ и всего, что с этим связано. Я их отчасти понимаю: сама второй день смотрю сериалы другими глазами, слежу за улыбками героев — и знаете что? У женщин, если они в главных ролях сексуальных красавиц, реально нет черных промежутков между зубами и щеками. У мужчин, как это часто бывает в вопросах красоты, и тут обнаружилась лазейка в виде бороды и усов. Еще бы — кто там будет разглядывать пустоты, если вокруг сплошная растительность?

Если же вы никак не можете смириться с видом темных треугольников на фото и практически перестали улыбаться, не беда. Как известно, за деньги сегодня возможно если не все, то многое. Вот и по поисковому запросу «как убрать щечные коридоры» сразу выпадает несколько стоматологических клиник, готовых немедленно перезвонить вам для обсуждения плана лечения. Спойлер: речь пойдет о брекетах, а потом еще немножко о винирах. Конкретные суммы называть не буду. Во-первых, они меняются с космической скоростью и через месяц уже точно будут неактуальны. Во-вторых, все очень индивидуально, начиная от ширины вашей челюсти, заканчивая толщиной кошелька и удачей (или неудачей) с подбором доктора.

На днях моя подруга сходила на консультацию к незнакомому дантисту и вышла от него расстроенная: предстояли немалые траты и обточка нескольких здоровых зубов. На следующий день сходила к другому доктору, по рекомендации, и — о чудо! — сумма уменьшилась вдвое, а коронки и вовсе не понадобились.

Но отдельный шок состоит в том, что, оказывается, есть люди, которые мечтают о брекетах, даже если никаких показаний для их установки нет. Не о более дорогих и менее заметных элайнерах, а именно о тех самых «скобках», которые бросаются в глаза при разговоре и улыбке. По крайней мере, об этом заявляют столичные ортодонты, до моего Петербурга эта эпидемия еще не дошла.

Казалось бы, как такое возможно? Мало того, что это дико дорого (если мы говорим о качественных системах), так еще и долго и мучительно, особенно в начале процесса. Брекеты, особенно металлические, царапают щеки, мешают жевать, их нужно чистить после каждого приема пищи, которая, к слову сказать, не должна быть твердой. Кто в здравом уме может решиться на всю эту тягомотину, если с зубами и прикусом все в порядке?

Оказывается, такие персонажи встречаются, пока, к счастью, только в Москве. Дело в том, что брекеты у взрослого человека стали признаком определенного общественного статуса. И если раньше этими маркерами были одежда, аксессуары или автомобили, то теперь ставки повысились. Это отчасти можно понять: подделки под фирменные вещи, называемые гордым словом «реплика», можно купить где угодно реально за три копейки. Спуститесь в наш метрополитен — там сплошные модники расхаживают в Armani и Gucci. Престижный iPhone — тоже дело такое: надел чехол с яблочком на любой смартфон, и кто там будет разбираться, все они сейчас на одно лицо. Автомобиль — спорное доказательство богатства и успешности: есть же каршеринг. А вот зубы в брекетах — это да, железный аргумент. Вот только вряд ли найдется доктор, готовый взяться за такую работу — ведь ни к чему, кроме порчи зубов, такие фокусы не приведут.

Редкие исключения — когда ваши щечные коридоры реально требуют коррекции по медицинским показаниям. По мнению специалиста, такое бывает, когда завалена верхняя челюсть и после клыков при улыбке уже ничего не видно. В общем, теперь вы в курсе, при случае сможете блеснуть своими познаниями. Если вы прочитали все это и пошли улыбаться себе в зеркало, не принимайте все близко к сердцу, в улыбке же главное — искренность! Или все-таки нет?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.