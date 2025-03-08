Почему женщины все чаще создают себе пассивный доход

Согласно данным исследований, доля женщин-инвесторов ежегодно увеличивается. Если в 2019 году их было около 19%, в 2023 — 42%, то в 2024 году их доля уже 45%. То есть рост за шесть лет — более чем в два раза. Во многом это связано как с развитием финансовой грамотности, так и с упрощением уже существующих инвестиционных инструментов и появлением новых. Мы предполагаем, что в течение следующих двух-трех лет доля женщин в инвестициях составит минимум 50%.

Есть мнение, что женщины-инвесторы зачастую старше коллег-мужчин. В силу многих обстоятельств, вторые действительно начинают вкладывать в более молодом возрасте. Тем не менее, мы видим, как постепенно «молодеет» портрет инвестора в обеих группах. Например, по результатам 2024 года средний возраст женщины-инвестора в России уменьшился на три года и составил 36 лет.

По нашему портфелю цифры другие. И связано это с тем, что продукт, который мы анализируем, имеет достаточно высокий порог входа — от 1,5 млн рублей. Соответственно, доступен он людям с капиталом. И чаще всего такие программы — страхование с инвестиционным доходом — в 2024 году оформляли женщины в возрасте 55 лет. Однако мы тоже видим тенденцию к снижению, причем также на три года: в 2023 году средний возраст составлял 58 лет. Разница в возрасте между классическими инвестициями и страхованием с инвестиционной составляющей во многом определяется конечными целями. Как правило, программы страхования с инвестиционным доходом выбирают женщины, формирующие накопления на будущее детей или с целью адресной передачи капитала. То есть это программы, не только предполагающие наименьшие риски, но также обладающие страховой защитой, что гарантирует достижение поставленной цели вне зависимости от жизненных ситуаций.

Интересно, что в целом по нашему инвестиционному портфелю доля женщин-инвесторов превосходит долю мужчин. С 2022 по 2024 год женщины оформили 52% всех программ страхования с инвестиционным доходом. Самыми популярными именами стали Елена (10%), Татьяна (9%), Ольга (7,6%), Ирина (7,5%) и Наталья (6,9%), а самым популярным месяцем для оформления инвестиционных программ — ноябрь (25,5% от общего числа за год).

Согласно исследованию Fidelity Investments, женщины осторожнее в определении своего риск-профиля и, как следствие, менее подвержены рискованным инвестициям. 54% женщин не рискуют никогда. А большая часть из них обращаются к финансовым советникам. В связи с этим, портфели женщин признаны наиболее успешными с точки зрения получения прибыли.

И наша статистика это тоже подтверждает. 85% женщин-инвесторов из числа наших клиентов предпочитают программы страхования с механизмом ежедневного накопления, обеспечиваемого за счет размещения в RUSFAR ON RUB. То есть, программы с минимальным уровнем риска (1 из 7), но доходностью на уровне 20-23% годовых. При этом, в среднем женщины направляют в такие программы около 1,7 млн рублей. Причем эта сумма не зависит от возраста женщины. Например, поколение Х (1967-1984 год рождения) в среднем направляет в инвестиции 1,6 млн рублей, а поколение миллениалов (1985-1999 год рождения) — 1,722 млн рублей.

Стратегиям с уровнем риска «умеренный» и выше отдают предпочтение менее 8% женщин-инвесторов из числа наших клиентов. А средний размер инвестиций в такие стратегии составляет около 1 млн рублей.

В начале января в России вступил в силу закон о долевом страховании жизни (ДСЖ). Это комбинированный продукт, позволяющий людям одновременно получать страховую защиту и инвестировать в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). При этом условия в рамках ДСЖ будут предполагать максимальную гибкость и абсолютную прозрачность. Доходность на уровне других инвестиционных инструментов, низкий порог входа и возможность оформления онлайн делают данный продукт интересным и доступным массовому инвестору. И мы предполагаем, что программы долевого страхования жизни будут особенно популярны также среди женщин-инвесторов.