Как «Оскар» вернулся к нормальности благодаря русским

Главный вопрос к «Оскару»-2025 — а что тут такого? Что особенного в очередной и совершенно не новой ни для Голливуда, ни для мировой культуры истории о проститутке, которая внезапно оказывается под денежным водопадом? В том-то и дело, что в этом нет ничего особенного, и это очень хорошо.

Фильм «Анора» — совсем не блокбастер, режиссер Шон Бэйкер — выходец из так называемого независимого кино. А в нем главное, понятно, не бюджет, а история. Вот нам рассказывают историю Аноры: она проститутка, он — Марк Эдельштейн — сын русского олигарха. Вокруг армяне-решалы, спивающийся отец, крайне неприятная мать и бритый налысо простой надежный парень — Юра Борисов.

История далеко не вдохновляющая: она заканчивается плохо для всех, чуда не происходит, герои не меняются в лучшую сторону, хотя некоторые из них усваивают жизненный урок. С другой стороны, в истории нет и четкого назидания — такое может случиться с каждым, но может и не случиться, воспринимать это как дидактический материал нет смысла.

Эта история — не дифирамбы русским богачам, не актуализация их места в мире и даже не культурная апроприация, целью которой могла бы быть очередная отмена русских. Да, их показывают в неприглядном свете, но отвратительными они от этого не становятся.

Так что же здесь такого?

А дело в том, что Шон Бэйкер — помним о независимом кино — рассказывает историю о простых людях, с их общими пороками, с их ситуативным обаянием, с их глупыми ошибками и с совершенно обычными человеческими чувствами — злостью, радостью, недоверием, жадностью, желанием помочь, в конце концов.

Голливуд глазами Бэйкера решил посмотреть на обычных людей. Не на супергероев, но и не травмированных жертв, навязанных кинематографу политкорректной воук-повесткой. Главная героиня фильма вынуждена работать проституткой, но может ей и не работать, может просто танцевать. Она живет не очень хорошо, но не то чтобы трагически плохо. У нее не случается безумной любви, да и богатство она обретает условное, небольшое и ненадолго. Наиболее яркие эмоции она переживает, занимаясь быстрым сексом в старом автомобиле на страшном холоде с персонажем Юры Борисова, которого героиня весь фильм называет то гопником, а то и кем похуже.

При этом фильм снят виртуозно — и цветовая акцентуация в виде красных шарфиков героини, и череда криминальных курьезов, каждый из которых делает сюжетную коллизию все более безвыходной, и гротескные типажи, и бестолковые кутежи случайных богачей — все в этом кино на месте. И главный эффект достигается демонстрацией культурной, классовой, языковой разницы героев: людям чрезвычайно трудно понять друг друга. Так, чтоб иногда договориться — это можно. А вот узнать, чем они могут быть друг другу близки, понятны и интересны — это нет, это практически невозможно. Одни так и будут проститутками, другие мажорами, третьи гопниками. Хотя, казалось бы, вот же они все вместе. И это тоже ситуация зрителю близкая и понятная — мы все друг другу чужие. И в Голливуде это понимают как нигде.

Вероятно, поэтому «Анора» и стала триумфатором — лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая женская роль, лучший сценарий.

Мы, разумеется, скромно надеялись, что и Юру Борисова наградят — он как никто другой органично и деликатно воплощает уже не первый год в кадре образ того самого простого русского парня, с которым легко, спокойно, весело. Но и сама номинация обещает большое и яркое будущее. Это сказал со сцены Роберт Дауни-младший.

Эдриан Броуди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист», что было скорее предсказуемо: одну статуэтку он уже получил за фильм «Пианист», а тут созвучны и названия, и до известной степени тематика — впечатляющая история одного человека на фоне жестокого века.

Вместо Юры Борисова награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин — брат известного нам с детства Маколея. В фильме Джесси Айзенберга «Настоящая боль» Киран, если уж быть честным, играет главную роль — немного экстравагантного и неуравновешенного молодого человека, который вместе с братом отправляется в группе богатых американских туристов по местам Холокоста в Польше. Фильм слабый, но тему отметить было необходимо.

Лучшим анимационным фильмом стала милая история черного котика, выживающего в постапокалиптическом мире, «Поток».

В целом, «Оскар» 2025 состоялся так, будто Голливуд обратился к какой-то новой нормальности, которая нам напоминает любимую старую.

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