Три великих вопроса Природе от ученых

«Если не ожидаешь неожиданного, не найдешь сокровенного», — эти слова Гераклита вот уже 25 веков служат modus operandi для естествознания. Ежедневно восемь миллионов ученых ищут неожиданные ответы на вопросы, которые они задают Природе. Но только три из них могут изменить ход человеческой истории.

Первый фундаментальный вопрос — из чего сделана Вселенная? В поиске ответа мы исследуем глубинную природу материи и энергии, которую пока называем темной.

Совпадение ли, что Гераклита тоже прозвали «темным» за неясность изречений, совпадение ли? Например, американский физик Джон А. Уилер считал, что бытие имеет информационную основу и выразил эту гипотезу в лаконичной фразе it from bit. А академик РАН Валерий Рубаков в передаче «Границы познания» предположил, что в разных частях Вселенной могут действовать иные, чем на Земле, законы физики, и только на нашей планете «имеются более-менее приемлемые условия для существования человека».

Второй важнейший вопрос — что такое жизнь?

Наука продвигается семимильными шагами в понимании генома, эволюционных процессов и влияния окружающей среды на организмы. Она даже изучает зарождение жизни на других планетах. Но глубокая философская сторона вопроса все еще ждет ответа: как именно из неживой Природы возникает упорядоченная, самоподдерживающаяся система, которую мы называем «жизнью»? Даже такие авторитетные ученые, как академик РАН Ольга Донцова и член-корреспондент РАН Алексей Полилов, предполагают, что точного ответа мы никогда не найдем. Но все же есть надежда, что астробиология сможет помочь в этом поиске.

Что такое интеллект? Этот третий вопрос в наши дни приобретает новое звучание из-за успехов искусственного интеллекта (AI). Является ли сознание неизбежным следствием жизни? Ученые-когнитивисты и эксперты по AI изучают возможность воспроизвести мышление на небиологическом носителе, а философы и нейробиологи задаются вопросом наличия сознания у других живых существ. По мнению академика РАН А. Кулешова, у животных присутствует интеллект, который в чем-то не уступает интеллекту человека, поэтому вернее будет разделение на цифровой и биологический, а не биологический и искусственный.

В точках пересечения трех фундаментальных вопросов зарождаются крупнейшие научные, технологические и гуманистические прорывы, которые могут повлиять на будущее нашей цивилизации. Такие исследования требуют финансовой, инфраструктурной и интеллектуальной поддержки.

Место Сбера в развитии науки

Сегодня для значительной части исследований требуются сложное оборудование, дорогие эксперименты и команды специалистов из разных областей. Поддержка науки выходит за рамки сугубо государственного финансирования — к нему подключаются крупный бизнес, банки и частные фонды.

Сбер — лидер инноваций и прикладных исследований в России. Мы давно вышли за пределы классических банковских услуг и развиваем экосистему технологических решений и AI-платформ. Это особенно значимо в контексте «трех главных научных вопросов», ведь наша компания — один из локомотивов цифровой повестки. При этом только исследования способствуют созданию прорывных технологий и продуктов для реального сектора экономики — от медицины и фармацевтики до космических исследований и энергетики.

Для поддержки фундаментальной науки Сбер учредил Научную премию — это поощрение заслуг ученых, поддержка амбициозных проектов и медийный инструмент. Награда привлекает общественное внимание к исследованиям и дает ориентиры молодым специалистам. Кроме того, призовые средства помогают талантливым ученым продолжать работу в нашей стране. Премия становится мостом между фундаментальными исследованиями и прикладными задачами. Поддерживая ученых, Сбер инвестирует в конкурентоспособность экономики страны.

Особый подход к оценке проектов

В современном мире любая новая гипотеза быстро находит пересечения с AI-технологиями, анализом данных или материаловедением. Исследования в области биологии, вроде расшифровки генома или поиска новых методов терапии, не могут эффективно продвигаться без глубокого изучения больших данных и компьютерных моделей.

Несмотря на разделение научного знания на дисциплины, в Природе все едино и взаимосвязано. Поэтому Научная премия Сбера построена на междисциплинарном подходе и структурирована вокруг трех фундаментальных вопросов.

Ответ на «Из чего сделана Вселенная?» мы ищем в номинации «Физический мир». Фундаментальные открытия физики в свое время привели к появлению лазеров, транзисторов, ядерной энергетики, техники связи и компьютеров. Понимание структуры материи дает человечеству новые материалы, сверхпроводники и методы хранения энергии.

Исследования на тему «происхождения живого» коррелируют с номинацией «Науки о жизни». Лауреаты закладывают основу для медицины будущего: генная терапия, биоинженерия, борьба с вирусами и редкими заболеваниями.

Наконец, вопрос «Что такое интеллект?» занимает наших лауреатов в номинации «Цифровая вселенная». Их исследования имеют большое прикладное значение в виде новых архитектур искусственных нейронных сетей, методов математического моделирования и квантовой информатики. Благодаря этим технологиям виртуальные помощники становятся «смартфонами следующего поколения» и трансформируют рынок.

Три вопроса не потеряют актуальности ни в ближайшие десятилетия, ни через сто лет. Каждый новый виток научных открытий вызывает еще больше вопросов — и этот процесс бесконечен. Более того, так как ответы сегодня нам помогает искать искусственный интеллект, в прошлом году мы учредили новую номинацию – «AI в науке». И следующих прорывов ожидаем благодаря внедрению AI-инструментов в работу ученых.

Формирование смелости и культуры диалога

Наукой занимаются люди, у которых есть два свойства, — любопытство и смелость. Первое — побуждает стремиться к истине, исследовать неизвестное и передавать накопленные знания. Второе — учит признавать ошибки и не бояться рисковать. Научная премия Сбера отмечает эти качества и показывает всему российскому научному сообществу их значимость.

А кроме того, выступает катализатором сотрудничества. В условиях, когда научный прогресс требует не только гениальных идей, но и мощной инфраструктуры, партнерство инвесторов, ученых и инженеров становится одним из главных факторов успеха. Сбер организует сообщества и платформы, которые делают его возможным.

Престижные премии стимулируют стойкую интеллектуальную культуру. Они создают платформу для диалога между наукой, бизнесом и государством. Такой диалог меняет образ крупных корпораций: их цель не только получение прибыли, но и участие в решении национальных и глобальных вызовов — от изменения климата до совершенствования систем здравоохранения.

Научная премия Сбера — один из инструментов, трансформирующих нашу общую реальность. Она помогает ученым сосредоточиться на фундаментальных вопросах, которые постепенно «обрастают» технологическими приложениями. На первый взгляд чисто философские и академические проблемы становятся залогом нашего технологического прорыва, новой экономики и более гармоничного будущего.

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