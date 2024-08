«Все дураки, а я самый умный»: почему человечество тупеет?

Мы тупеем на глазах. Это медицинский факт. И ладно бы просто ослабевали наши когнитивные функции — в конце концов, с кем не бывает, особенно после ковида. Зло заключается в том, что мы не хотим признавать собственной глупости и даже наоборот: многие наши сограждане совершенно серьезно считают себя самыми умными. Если вы тоже о себе такого высокого мнения, не торопитесь со мной спорить в стилистике: «Сама дура, а я самый умный на свете и знаю буквально все буквально обо всем!» Если вы так подумали — это звоночек! Если нет, примите мои поздравления — вас еще можно спасти.

Наверняка вы встречали всезнаек: о чем ни заведи разговор, на все у них есть собственное мнение, единственно правильное, конечно. Вы ездили отдыхать на далекое экзотическое море? «Плавали, знаем, — отвечают они, — знакомый соседки по даче был там же в тысяча девятьсот лохматом году, и ему не понравилось!». Попробовали какую-то необычную еду в ресторане? «Сам умею такое готовить, и даже лучше этого знаменитого шеф-повара!» Кто-то из ваших друзей летал в космос/участвовал в Олимпиаде/изобрел вечный двигатель? «Да блин, я тоже однажды чуть не слетал/поучаствовал/изобрел — нечему тут удивляться», — бодро врет всезнайка. Тут, как правило, следует яркий недоказуемый эпизод из огненной юности. Явные нестыковки в собственном рассказе всезнайку не сильно смущают. Он запросто мог жить, предположим, в Китае, одновременно работая художником в Минске, и служить в рязанской полиции, находясь при этом в Москве.

С появлением интернета эксперты широкого профиля расплодились повсеместно. И это не люди, которым действительно хочется все знать.

Они не штурмуют библиотеки, не ездят в дальние или ближние страны, их не встретишь в театрах, на концертах или выставках. Им это все не нужно, потому что они и так все знают — видели в соцсетях. А то, чего не знают, вообще не стоит внимания, потому что ерунда.

Вы не поверите, но только сегодня я видела прохожего в футболке с надписью по-английски: «I don't need Google. My wife knows everything» («Мне не нужен Google, моя жена знает все»). Ну может быть, у них там, на родине этой надписи, так и есть, и балом правят крепкие леди, а у нас функцию всеведущего гуру обычно выполняют мужчины, хотя и дамы тоже встречаются — эмансипация же.

Я не помню, когда я последний раз видела человека старше 40, который искренне признался бы, что он чего-то не знает. Если говоришь о фильме, он его уже посмотрел, книгу — прочитал, на выставку — сходил. Грибы пошли — так они уже сто лет как, он триста корзин лисичек и белых набрал! Вручили Оскар — а он уже все фильмы видел. Ну и так далее, вы поняли. Из-за такой сверхосведомленности всезнайку практически невозможно удивить. Не представляю, что должно произойти на белом свете, чтобы такой человек выдохнул: «Ну офигеть!». В его системе ценностей удивляться чему-то — это стыдно.

Отличить всезнайку от действительно эрудированного человека очень легко. Есть несколько очевидных признаков.

Он высказывается, когда его об этом никто не просит — про таких еще говорят «вставляет свои пять копеек».

У него отсутствует самоирония. Поржать над мемасами — сколько угодно, над самим собой — никогда.

Дайте всезнайке прочитать длинный текст — он вернет его вам через 30 секунд со словами: пробежался, все ясно. Заставить такого человека вникнуть в суть написанного, увиденного или услышанного абсолютно нереально. А все потому, что мозг всезнайки уже не может долго напрягаться — это и есть то самое отупение, которое, я уверена, угрожает всему человечеству.

Переубедить такого человека в чем-либо невозможно. Даже заронить какую-то долю сомнения в его правоте — пустой номер, только зря потратите время.

Он не слушает собеседника и выступает в монологе, хотя слушатель ему очень нужен. Главное периодически обозначать свое физическое присутствие редкими возгласами: ого, да ладно, ну да. А если становится совсем лень, можно перейти на ритмичное мычание-поддакивание — всезнайка даже и не заметит.

Эти люди могут говорить о себе часами и даже не поинтересоваться, как у вас дела. А все потому, что у них как правило, отсутствует любопытство.

Вы спросите, почему меня так бомбит от «знаек»? Не только потому, что их много, но и потому, что их число увеличивается, в них на глазах превращаются мои знакомые, еще совсем недавно довольно любопытные и вменяемые люди. Недалек тот день, когда я ни с кем не смогу поделиться длинным видео или текстом — просто потому, что все отупеют. А я такой участи ни для себя, ни для своих знакомых не желаю. Поэтому в целях профилактики регулярно заставляю себя смотреть полнометражные фильмы и читать длинные тексты. И не забывать о том, что сказал Сократ: «Я знаю, что я ничего не знаю».

