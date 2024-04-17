Не качеством, а количеством: кому нужен «саммит мира» по Украине

Через два месяца дипломатический мир ожидает знаменательное событие — возобновятся переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Очередной (пятый в этом формате) «мирный саммит» пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Организаторы обещают, что событие будет по-настоящему масштабным: на встречу приедут от 80 до 100 стран, а еще оно впервые пройдет на уровне глав государств — в прошлые разы в обсуждении участвовали дипломаты и советники по нацбезопасности.

Идеальную картину портит только одно: на саммите не будет России. Украина, которая выступает главным «заводилой» конференции, прямо говорит, что РФ следует приглашать на заключительном этапе — и то только для подписания уже утвержденного мирного плана. Москва парирует, что никуда не поедет, даже если ее позовут.

В принципе, на этом этапе можно сразу закругляться. Настоящий мирный саммит подразумевает, что план урегулирования разработают при участии и с учетом интересов всех воюющих сторон.

Без участия и без учета можно только тогда, когда противник полностью разгромлен и стоит на коленях. Но это, очевидно, не наш случай. Так что не будет России — не будет и соглашения. Занавес.

Врожденный порок этого «мирного саммита» (иначе как с кавычками про него не напишешь) понимают и его организаторы. Еще на предыдущей встрече в Давосе представители Швейцарии признавали, что Россию надо подключать к переговорам, потому что без нее любые конференции заведомо обречены на провал. По этой причине Берн считает, что создание дорожной карты по участию Москвы должно стать одной из основных целей конференции.

Проблема в том, что Украине это не нужно.

У Киева другая задача — привлечь как можно больше стран к так называемой «формуле мира Зеленского». Это такой план из 10 пунктов. Часть из них — ультиматумы, вроде требования вывести российские войска на границы 1991 года. Другая часть — пространные декларации непонятного содержания. Например, «возвращение справедливости».

На Украине считают, что если подавляющее большинство мирового сообщества примет их видение или хотя бы поучаствует в его обсуждении, то потом этот план можно будет предъявить России в качестве ультиматума. В этом смысле Киеву важны не столько страны коллективного Запада (они и без саммитов трижды подпишутся под любой идеей Зеленского), сколько представители «глобального Юга» и БРИКС — те, кто не присоединился к антироссийским санкциям и вообще сомневается, что Украина должна победить во что бы то ни стало.

В прошлые разы убеждение «глобального Юга» проходило со скрипом. Его представители раз за разом демонстрировали, что их интересует обсуждение мирного процесса по существу. Украина же опасалась вдаваться в конкретику, предлагая вместо этого обсудить отдельные пункты «формулы мира» на уровне комитетов. На том и расходились, не подписывая даже итоговые коммюнике.

Вместе с тем каждый раз номинальное число участников «мирных саммитов» росло. На первом саммите в Копенгагене было 15 государств, на последнем в Давосе была уже 81 страна. Если Бюргеншток побьет рекорд, то Киев устроит такое положение дел. Конечно, дипломатического прорыва этим не добьешься. Зато можно будет и дальше пускать пыль в глаза и убеждать всех, что «мир за нас».

Помимо Швейцарии и Украины у «саммита мира» может быть и третий интересант — Китай. До сих пор Пекин принял участие только в одной из четырех конференций, и далеко факт, что его представители появятся в Бюргенштоке. Но если его делегация все же появится (в любом составе, не обязательно с участием Си Цзиньпина), то это придаст «саммиту мира» вес.

И затруднит попытки Киева набить себе дипломатический вес.

Китай может попытаться использовать «мирный саммит», чтобы представить собственный план мира. Он не менее абстрактен, чем предложения Украины (Китай предлагает прекратить огонь, а уже затем обсудить конкретные мирные предложения), зато его публично поддержала Россия. Поэтому сейчас китайский план — главная альтернатива «формуле Зеленского». Если Киев и Пекин окажутся за одним столом, то неизбежно вступят в противоречие. Среди участников «мирного саммита», скорее всего, наметится раскол, который обязательно навредит картинке. А Украине плохая картинка не нужна.

Впрочем, есть и другой вариант: Китай не приедет на «мирный саммит» Украины, а попытается организовать альтернативную встречу с участием обеих сторон. Намеки на это недавно звучали из уст зампреда КНР при ООН Гэн Шуана. Но пока эти рассуждения явно преждевременны.

На такую встречу не поедет уже Украина, и ее итог все равно будет околонулевым. Тогда перед нами окажутся два конкурирующих друг с другом «мирных саммита». Форматы будут мериться числом участников. А вот для главной задачи — достижения мира — они не сгодятся. И это печально.

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