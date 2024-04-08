Толку нет, а выбросить жалко: будущее НАТО оказалось под угрозой

«Альянс един как никогда». Эта фраза — любимая мантра натовцев, которую в альянсе любят вспоминать при каждом удобном и неудобном случае. Помнится, как в далеком 2017-м мне довелось провести небольшую дискуссию с одним представителем НАТО в ранге полковника.

«После Крыма НАТО снова обрело цель и теперь едино как никогда», — сказал он, читая лекцию о том, как важен альянс для современного мира.

«Но погодите, а как же Трамп? Вот он, например, говорит, что альянс устарел и США следует из него выйти. С чего вы взяли, что НАТО едино?» — спросил я, когда дело дошло до вопросов из зала.

После небольшой паузы лектор придумал стандартную отмазку. Дескать, нас тут в альянсе вообще-то много, все страны разные и без противоречий никуда. Между делом он отвесил мне комплимент: вопрос был стратегически выверенный и почти не оставил путей для отступления. Но скрыть растерянность не удалось — она читалась на лице моего собеседника невооруженным взглядом. А я так и не дождался ответа по существу. Впрочем, и без этого было понятно, что ответа у него не было.

С того случая прошло почти семь лет. На дворе уже 2024-й: НАТО празднует 75-летие, Крымскую весну сменила СВО, альянс снова «един как никогда», но мой вопрос до сих пор актуален. Скажу больше — он стал еще злободневнее.

В 2017-м Североатлантический альянс действительно выглядел собраннее. Прошло всего три года с украинского кризиса 2014-го, вдохнувшего вторую жизнь в НАТО, которое до этого больше 20 лет существовало в статусе «чемодана без ручки». Россия снова стала объединяющим врагом, где-то в кулуарах штаб-квартиры альянса в Брюсселе появилась та самая фраза «един как никогда», и натовцы все еще сохраняли бодрость духа.

Да, тогда в США уже был Трамп. Но он сидел в Белом доме меньше года, и у всех еще сохранялась надежда, что его президентство — досадная осечка. Была надежда, что вскоре склочный политик уйдет куда подальше, и Запад снова заживет как прежде.

Но не зажил.

Вот в Белом доме сидит лояльный НАТО Джо Байден. Россию из соперника возвели в статус «экзистенциальной угрозы». Союзники еще громче стали кричать, что они «едины как никогда». Но все понимают, что в реальности никаким сплочением в НАТО даже не пахнет. Евросоюз сомневается в США, США сомневаются сами в себе, западная Европа играет в «стратегическую автономию», Восточная Европа тянет одеяло на себя, отдельные страны пытаются выудить выгоды из творящегося вокруг хаоса, а НАТО как единый организм деградирует.

Почему так получилось? Первая и, пожалуй, главная причина — это исчезновение системообразующего ядра в виде США. В последние годы Америка все сильнее погружается во внутренние распри и все меньше интересуется делами за рубежом. Остальные члены НАТО не могут занять их место даже при большом желании. Чтобы организовать толпу входящих в альянс государств, требуется объемная экономика, внушительный военный потенциал и признаваемый всеми политический авторитет. Кроме США, никто не соответствует этим критериям.

Вторая проблема НАТО — его размеры. С учетом Финляндии и Швеции в альянс входят 32 разношерстные страны с зачастую противоречащими друг другу интересами. При этом систему принятия решений в альянсе никто не модифицировал — как и в 1949 году, он по-прежнему действует на основе консенсуса.

Принцип консенсуса выглядел рационально, когда в НАТО было всего 12 стран с общими интересами и сопоставимыми потенциалами. Но в нынешних реалиях он означает, что любая Венгрия или Эстония могут из вредности блокировать работу альянса. Причем делать это, сколько душе угодно и абсолютно без последствий. Эффективность НАТО как военного блока при этом становится спорной.

Наконец, размывается 5-я статья НАТО — краеугольное положение устава альянса, которое требует от его участников приходить друг другу на помощь во время вооруженных конфликтов. Раньше считалось, что 5-я статья всеобъемлюща. Однако второй украинский кризис 2022 года активизировал дискуссии, которые показали совершенно другую картинку.

Оказалось, что 5-я статья не сработает, если члены НАТО (например, Франция) ввяжутся в боевые действия вне территории альянса. 5-я статья не затрагивает американский штат Гавайи — он ведь не находится в Североатлантическом регионе. И вообще 5-я статья не гарантирует военную поддержку альянса, а лишь обязывает участников предпринимать действия, которые «они считают необходимыми». А США при Трампе могут по собственному усмотрению разделить союзников на тех, кому стоит помогать, и на тех, кого можно бросить.

Эти тенденции не укрепляют трансатлантическую солидарность. Появляются веские основания полагать, что неорганизованный и неуверенный в будущем альянс не справится со своей основной задачей — защищать участников от внешней угрозы. При этом в альянсе пока не говорят о том, что НАТО стало слишком часто генерировать вокруг себя нестабильность. Но в будущем этот вопрос рано или поздно обязательно встанет на повестку дня.

Но что там с вопросом о единстве альянса? Отвечу так: сегодня НАТО «разъединено как никогда» и снова превращается в старый «чемодан без ручки», которым стало после 1991 года.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.