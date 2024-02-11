Как бы разбогатеть, но не работать

Каждый четверг в соседнем кафе появляется отдельный ценник: денежный кофе с корицей. Разные напитки мы пережили уже: цитрусовый раф, ванильный, шоколадный, даже тыквенный! Теперь вот денежный кофе. Кстати, цена денежного кофе от обыкновенного капучино вообще не отличается. Тут дело в другом.

Денежный четверговый кофе — это новая примета. Как любая настоящая примета, эта очень простая. По четвергам надо пить кофе с корицей, и тогда деньги будут водиться. Все. Можно еще мысленно проговорить: как много в кофе корицы, так много ко мне придет денег. И после этого идите работать. Да! Это тоже самая верная примета. Но про работу люди не хотят, а хотят что-то более простое.

Заговоры, приметы, последовательность действий. И вот пожалуйста, соцсети наполнены разнообразными советами от коучей по денежному потоку и «экспертов по привлечению денег».

«Каждый раз, когда обуваетесь, говорите эти слова: «Правую ногу обуваю, денежную дорожку открываю. Левую ногу обуваю — деньги на счет получаю». Вот видите, как просто! Странно, что раньше наши предки этим не пользовались и как умалишенные по 18 часов работали. На этом фоне денежные марафоны Блиновской кажутся даже неким интеллектуальным продуктом.

Или вот другой совет: «Надо растворить в чашке две столовые ложки соли, размешать и сказать: «Растворяю что высоко, что низко и что далеко». Кружку оставить на ночь у кровати, а утром вылить!»

Все советы взяты из соцсетей, как их используют и кто — сказать не берусь, но люди активно обсуждают, делятся другими рекомендациями и пишут, на каком боку в какой день спать, чтобы купить квартиру.

Да, мы дети того поколения, кто заряжал воду перед телевизором и даже покупал фото Чумака (Аллан Чумак получил известность в СССР во время перестройки благодаря сеансам «телевизионного целительства». — «Газета.Ru»), чтобы приложить его к больному месту. Тогда все хотели здоровья, а в борьбе за здоровье самовнушение — один из сильнейших рычагов. Потом все эти суеверия были неоднократно высмеяны и преданы забвению. И вот снова — уже в другой форме.

Суеверия к деньгам существуют так же долго, как и сами деньги. Показать монетку молодому месяцу, повесить красные трусы на люстру, ходить на работу в зеленых трусах. Стоит набрать в интернете такой запрос — и потом еще месяц вы будете получать рекомендации, что и как делать. Тут вопрос в другом — где стоп-линия и где уже пора остановиться. В какой момент будем считать, что мы перешли ее?

Я знаю девушку, которая построила загородный дом и отвела там комнату под гномов. И это не просто слова. В этой комнате потолок высотой 1,5 м. И возможно, это было бы норм для подвала (хотя с чего бы?), но это полноценная комната с низким потолком на втором этаже. Я не знаю, как к этому относиться. Вероятно, пока это неопасно для окружающих, все это приемлемо. Но с другой стороны: уверенность в том, что достаточно выпить кофе с корицей или размешать соль — тоже не опасна, но и без фразы: «А потом работать! работать!» — не действенна.

Обманчиво думать, что наши родители воду заряжали и вон, все здоровы. Нет, не все здоровые. Можно посмотреть статистику, как часто не вызывали «скорую» к детям, потому что просто поили «заряженной водой» или поздно обращались к онкологам, потому что верили в целителей из телевизора. Если наложить кальку на сегодня (а люди, как мы знаем, не меняются), то будет все то же, просто вместо того, чтобы общаться с эйчаром или ходить на работу, человек будет размешивать соль.

Как мне кажется, проблема не в том, что люди падки на суеверия, а в том, что они не хотят при этом ничего больше делать. Что только суеверием они ограничивают свое стремление к благополучию или здоровью. И тут не надо быть никакой Вангой. Я вам и так скажу. Это не работает. Придется сделать что-то еще.

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