Как научить ребенка финансовой грамотности

Для большинства школьников лето – время свободы, отдыха от обязательных занятий, знакомства с новыми друзьями. А еще – время, когда дети становятся более самостоятельными: кто-то проводит время в лагере, кто-то – у бабушки и дедушки, а кто-то остается в городе. Так или иначе в период летних каникул у детей возрастает количество карманных денег. А значит, есть повод поговорить о финансовой грамотности, чтобы эти средства ребенок мог расходовать с умом.

Каждый родитель хочет, чтобы его чадо было успешным, в том числе в финансовом плане. Знакомить ребенка с деньгами можно уже с четырех лет. В этом возрасте он начинает понимать, что за товары в магазине что-то приходится отдавать, может сам доставать купюры и прикладывать карту. Именно тогда полезно показать, что деньги – ресурс конечный, и их не всегда может хватать для оплаты покупки.

Первые собственные средства у ребенка могут появиться уже примерно в пять лет. Как правило, к младшей школе их наличие становится обычным делом. Но тут есть главное правило – не давать деньги просто так. Исключение – деньги в качестве подарка на праздники, и не вместо основного презента, а небольшую сумму – дополнительно к нему.

Платить можно за работу. Когда ребенок что-то делает по дому кроме того, что и так входит в его обязанности. Скажем, когда помог в уборке или мытье посуды, или посидел с младшими братьями или сестрами. В таком случае ребенок понимает, что деньги он зарабатывает.

С точки зрения психологии карманные деньги в привычном многим понимании (на безвозмездной основе) — плохая затея, фактически взращивающая нахлебника. Если в первом классе ребенок будет просить 300-500 рублей, то к концу школы начнет требовать по 10 000, а то и 50 000 рублей. И, к сожалению, такая привычка имеет все шансы остаться с ним даже после совершеннолетия, только суммы будут другими. Ведь раньше мама с папой давали деньги просто так, а что изменилось сейчас?

То же самое и с практикой оплаты за хорошие оценки. В этом случае может сложиться неверное впечатление, что ходить в школу и учиться стоит исключительно ради денег. А это не так.

К школьному возрасту дети уже понимают, что такое зарабатывать деньги: они видят, что родители ходят на работу, проводят там определенное время, что-то делают, а за это им платят. Как раз в этот период стоит начинать говорить про инвестиции и вклады. Например, у ребенка уже есть наличные деньги – они лежат в коробке, сумма осязаема, ее можно подержать в руках. Что же можно предложить ребёнку? «Занять» у ребенка 1 000 рублей, а через неделю или две вернуть с процентами — 1 100. При этом обязательно нужно написать расписку, чтобы было понятно, что заключен договор – все подобные сделки должны подтверждаться документально. В такой игровой форме вы обучите ребенка правильному составлению сделок, что убережет его от мошенников и «друзей», которые формируют невозвратные долги.

С началом школы также можно заводить детскую банковскую карту — с нее ребенок сможет оплачивать школьные обеды и проезд в общественном транспорте. Но принцип меняться не должен: безвозмездно стоит перечислять лишь компенсацию обязательных трат, остальное – плата за работу (помощь) и материальный подарок к празднику.

Лет с восьми ребенка можно брать с собой в банк, чтобы у него сложилось понимание, как работает банкомат, что такое депозитарные ячейки, что обсуждают взрослые, когда вкладывают или занимают деньги и т.д.

Немаловажную роль в обучение финансовой грамотности вносят и различные игры. Например, «Монополия». Она не только позволяет интересно провести время всей семьей, но и дает ребенку базовые представления о финансах: учет средств, покупка активов, получение дохода от зарплаты и от активов, уплата налогов. Лет с девяти-десяти ребенка можно приучать к реальным инвестициям, когда деньги перечисляются уже не на игровой, а на реальный счет.

Детская банковская карта позволяет открыть накопительный счет. На нее можно перечислять деньги с основного, например, пытаясь накопить на самокат или велосипед. Другие финансовые инструменты показывать нужно в своем личном кабинете, объясняя разные методы вложений: депозиты, покупка облигаций, акций и ПИФов. Если собственных знаний не хватает, можно попросить сделать это сотрудника банка.

Затем вместе с ребенком стоит попробовать сделать первые инвестиции, сначала на короткие интервалы, чтобы получить процент уже через месяц. Понятно, что у детей меньше опыта, и они могут ошибаться. Небольшие потери денег на данном этапе — это часть обучения финансовой грамотности, потому что именно на своих ошибках лучше всего учишься.

С десяти лет вместо «Монополии» в кругу семьи можно попробовать и другую игру — «Денежный поток». Это бизнес-тренажер, помогающий разобраться в тонкостях бюджетного планирования и инвестиций, чтобы к 13 годам ребенок сам начал расписывать свои доходы и расходы, а с 14 понимал, как работают страховщики, чем занимаются управляющие компании, что такое брокерский счет, как инвестировать в бизнес.

Делать вложения и грамотно распоряжаться своими финансами довольно просто. Этому может научиться любой человек, а ребенку это хорошо бы уметь к тому моменту, когда он сможет устроиться на первую официальную подработку и получить паспорт. Лето — замечательное время для изучения азов и укрепления таких знаний хотя бы в игровой форме.