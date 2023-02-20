На карту зачислены средства

Умение правильно управлять личным бюджетом позволит жить благополучно. Однако россияне ждут больших поступлений, тратят все на текущие нужды или делают ставку на один финансовый инструмент.

В России только зарождается привычка регулярно откладывать деньги на будущее. Чтобы начать копить, люди ждут дополнительных крупных поступлений – годовой премии, подарка, наследства. Наше исследование показало, что 43% россиян оценивают размер подобного поступления в один ежемесячный доход, 57% – в два и более ежемесячных доходов.

Но на самом деле начать копить можно и со 100 рублей. Если вы решите ежедневно откладывать эту сумму, через неделю в вашей копилке будет уже 700 рублей, а через год – 36 500 рублей.

Поставьте себе цель: откладывать ежемесячно не менее 10% дохода. Начать поможет отдельный накопительный счет. Открыть его можно в личном кабинете в мобильном приложении или на сайте банка. Допустим, можно назвать счет «Мои деньги»: такая уловка удержит от спонтанных трат.

Уровень благосостояния зависит не от того, сколько вы зарабатываете, а от того, сколько сберегаете. При этом, как показало наше исследование, почти четверть россиян (24%) готовы потратить крупное дополнительное поступление в личный кошелек на текущие нужды. Это очень вредная привычка. В здоровом бюджете доходы всегда должны превышать расходы. Разовое поступление не может значимо менять текущие потребности, которые должны соответствовать уровню регулярного дохода.

Часто наши соотечественники стремятся закрыть кредиты любой ценой.

По нашим данным, 26% россиян готовы полностью потратить крупное поступление в личный бюджет на погашение кредитов. Такое решение может ухудшить эмоциональное состояние, увеличить спонтанные траты и снизить размер подушки безопасности.

Как же лучше действовать? До 10% от пополнения бюджета можно потратить на подарки для себя и близких. Такое вложение закрепит положительное впечатление от полученных денег и даст эмоциональную поддержку. После этого не менее 30% от суммы стоит отложить в подушку безопасности. И уже оставшиеся деньги можно использовать, чтобы погасить кредиты. В первую очередь – потребительские (там ставки выше), затем – ипотеку. Траты по кредитной карте должны быть покрыты из текущей расходной части вашего бюджета.

Еще одна ошибка – ставить только на валюту.

Мы выяснили, что только 28% россиян включают в портфель различные финансовые инструменты. 31% для размещения средств предпочтут вклады, накопительные счета или накопительное страхование жизни (НСЖ), 28% – валюту, 13% – акции и облигации.

Важно помнить, что риск потерять в деньгах есть везде. Делать ставку только на один финансовый инструмент опасно, поскольку по нему может ударить очередной «черный лебедь» – событие, которого никто не ожидал, даже эксперты. Чтобы обеспечить устойчивость финансового положения, диверсифицируйте портфель и размещайте деньги в различные активы.

И, наконец, важно придерживаться прагматичного подхода, последовательно проводить в жизнь свою финансовую стратегию и сохранять спокойствие. Тогда вам удастся приумножить доход, достичь поставленных целей и улучшить собственное финансовое положение.

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