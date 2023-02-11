Культ и культура еды

Еда – она с нами каждый день, но при этом как будто нигде. Первым делом, приезжая в новую страну, мы идем искать самый аутентичный ресторан местной кухни, считая это неотъемлемой частью культуры, но вспомните: сколько музеев и лекций вы посещали, посвященных еде? Почему про нее не говорят?

Мы сильно недооцениваем значение гастрономической части своей жизни. Русская кухня особенно от этого страдает. Попробуйте посчитать, сколько в вашем районе ресторанов с пиццей и роллами, а сколько заведений с русской едой. Нет, палатка с пирожками на углу не считается.

Долгое время ходить в русские рестораны вообще считалось моветоном. Ведь борщ и оливье и дома мама приготовит, зачем еще деньги на такое тратить?

Но все кардинально меняется, если изменить место действия. В 2022 году многие люди столкнулись с переездом в другие страны. А практически все переезжающие затем сталкиваются с «синдромом эмигранта», то есть элементарной тоской по родине. И вот в местных чатах обязательно начинаются поиски ресторанов, в которых можно поесть чего-то русского.

Примечательно именно то, что, сами того не осознавая, люди пытаются вернуть жизнь в привычное русло через еду. За это они часто сталкиваются с осуждением: вы же приехали в другую культуру, вы что, без селедки под шубой прожить полгода не можете?

Но дело ведь не в селедке, вопрос тут глубже. Как мы уже говорили в начале, еда – это огромная часть нашей культуры. То, что создавалось и передавалось поколениями. А кроме того, это еще и наши воспоминания. Воспоминания о том, как набегавшись во дворе с друзьями, поливали черный хлеб растительным маслом и посыпали солью. О традиционном оливье каждый Новый год. О бабушкиных блинчиках и мамином борще. О бутербродах от папы и пироге, который самостоятельно испек впервые, съехав от родителей. Еда – один из лучших якорей воспоминаний. Какие-то более яркие и штучные, а какие-то очень традиционные, повторяющиеся, создающие жизненный бэкграунд.

Так вот, люди ищут в чужой стране не русскую еду – люди ищут эмоции. И вместе со вкусом, скажем прямо, довольно среднего борща на тайском побережье к ним приходит ощущение целостности. Я все еще жив, мое прошлое не исчезло, я помню, кто я и как хорошо было, а значит, можно продолжать жить в настоящем.

При этом в опросе люди отвечают, что дома они не особо часто едят сало, не любят майонезные салаты и не пьют кефир. Но именно в длительном отъезде откуда-то появляется эта тяга. При этом если речь идет про кратковременный отпуск, такой проблемы не возникает. Когда приезжаешь в Таиланд или Италию на две недели, с удовольствием питаешься одним том ямом и карбонарой.

Наш мозг считывает все нюансы. И то, как накрыт стол, какими приборами мы едим, какие запахи нас окружают, даже баланс микроэлементов, белков, жиров и углеводов. Например, некоторые ученые считают, что в рационе русского человека преобладают именно углеводы, а также есть недостаток важных микроэлементов и клетчатки. И это тоже часть традиции, хотя казалось бы – где микроэлементы, а где культура.

Кроме того, еда все делает лучше. Не зря веками за столом решались конфликты, отмечалось перемирие и создавались семьи. Мы испытываем положительные эмоции и на физическом, и на психологическом уровнях, когда едим что-то вкусное, и наша жизнь как бы автоматически становится лучше. Это и про общение тоже: ведь где можно встретить человека, который говорит на твоем языке, как не в национальном ресторане?

Еда – это также про образ жизни. Очень часто люди отвечают, что в отъезде им не хватает быстрых доставок и нормальной готовой еды. И это уже не про вкус, а про удобство. Отказ от любого элемента нашей привычной рутины, а тем более от нескольких сразу, начинает ломать наше спокойное существование. В голове начинает моргать красный восклицательный знак: «Ухудшение условий жизни! Опасно!»

Мы можем абсолютно осознанно выбирать страны для переезда или уезжать в длительные путешествия. Можем любить новое место проживания, любить культуру, кухню. Но так уж человек устроен, что ему важна его история, национальная идентичность и прошлое. И это хорошо. Хорошо, когда люди сохраняют память о своей семье, о своем доме и детстве. Абсолютно нормально скучать по совершенно банальным вещам, вроде вареной картошки с селедкой. Даже если кажется, что это просто глупый каприз – на самом деле, это часть нас. И мы даже не осознаем, какая это большая часть.

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