Как было написано на знаменитом берлинском мурале авторства покойного Дмитрия Врубеля с целующимися Брежневым и Хонеккером – «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви»! В том смысле, что праздники прошли, нас догнали будни, и теперь нужно как-то с этим жить.

У нас были прекрасные выходные, которые, впрочем, утомили не меньше, чем простые рабочие дни. Ведь Новый год нужно отметить именно так, чтобы заполнить каждый потенциально свободный час. У детей же каникулы. И как они их проведут без похода на балет «Щелкунчик»? А его показывают три раза в день, из балета сделали оперу, и билеты по восемь тысяч рублей. Обязательно надо пойти. Не хочется, а надо. В 11 утра четвертого января, разумеется.

В Третьяковской галерее выставка к юбилею Игоря Грабаря. Неужели такое можно пропустить? Хотя в Третьяковке мы все были две недели назад со школьной экскурсией, но это же отдельная выставка. Значит, нужно в минус 27 снова туда идти.

А бесконечные гости? Гости, которые то у вас, то вы у них. Нельзя ж обидеть, нельзя ж не повидаться в эти праздничные дни. Да еще на Рождество всем обещал говядину «Веллингтон», а значит, совершенно необходимо ехать на рынок за говяжьей вырезкой.

И так далее, все 12 дней, потому что уже 30 декабря никто не работает. Да и, строго говоря, после официального окончания праздников длятся они еще в лучшем случае до Крещенья. И тогда нужно всех поздравить, никого не забыть.

И вот, наконец-то, настало время приходить в себя, осваивать забытый рабочий ритм. Труд сделал из обезьяны человека, а праздники сделали из человека счастливого человека. Но все заканчивается.

Как нам стать лучше, плодотворней и трудолюбивей?

Во-первых, как ни странно, нужно ограничить потребление новостей. Отписаться от всех Telegram-каналов, вырвать себя из бесконечного процесса думскроллинга. Ничего хорошего в общественно-политическом поле, как мы видим, не происходит и, скорее всего, не произойдет в ближайшее время. Каждая новость отнимает нервные клетки и желание жить. Вот пусть сначала мир наладится, а потом мы вернемся к новостям. Все равно каждая из них ничего в нашей жизни не меняет, а воздушной тревоги именно там, где живем мы, пока не объявляли.

Во-вторых, нужно погладить десять рубашек. Может быть, они и не нужны, но это держит в тонусе. У меня в шкафу висят рубашки, которые всегда готовы для важных встреч, переговоров и мероприятий. Ну и что, что я не выхожу из дома? Выйду же когда-то.

В-третьих, нужно заняться здоровьем. Это не означает, что нужно подвергать себя мучительным процедурам и делать сразу все операции подряд. Достаточно обычного ежегодного обследования. Посмотреть, есть ли после праздников и нервного года жировой гепатоз, хронический панкреатит, проверить сердце, принять антикоагулянты. Просто поговорить с врачом. Уже один разговор разряжает обстановку внутри организма.

В-четвертых, нужно дать себе антракт. Никакого алкоголя, особенно слабого. Потому что слабый алкоголь социально не осуждаем, и кажется – ну бутылочка вина за ужином, ну, бутылочка пива за обедом. Ничего ж страшного. А это и есть ловушка, выпрыгивать из которой придется через предыдущий пункт.

В-пятых, необходимо работать. Может быть, не брать на себя сразу все, не пытаться решить все накопившиеся проблемы, но делать хотя бы по одному делу в день. А дальше, как известно, втянешься так, что не остановишь. Нужно убедиться, что нет никаких задолженностей, оплачены все счета и розданы все долги. Это повышает уровень самооценки и благоприятно влияет на психику.

В-шестых, придется заняться спортом. Не профессиональным, разумеется. А обычным, поддерживающим. Тренер отнесется с пониманием к ушедшей форме, я проверял. У него тоже были праздники, он тоже человек. Начните постепенно, пусть бы даже и медленно. Организм отблагодарит прекрасным самочувствием.

А в-седьмых, попробуйте читать книги. Хотя бы страниц по пять-десять в день, перед сном. Само по себе чтение книг оказывает благотворное влияние на человека. Всегда кажется, что это какой-то иной уровень потребления контента. В наступившем году можно начать с Анатолия Мариенгофа. Взять хоть его роман «Циники». Вроде бы и страшно, даже трагично. Но, с другой стороны, натурально трезвит, приводит в чувство и дает видение возможной перспективы.

Дальше, конечно, можно перейти на дневники Льва Толстого. Вот уж что успокаивает получше всякой валерианы. Ведь если даже он был настолько несовершенен, то и нам от себя чего-то большого требовать не приходится.

И счастливого всем нового года!

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