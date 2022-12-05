Мелким шрифтом внизу договора

Каждый третий россиянин хотя бы раз оформлял подобные полисы – это данные исследования, проведенного СберСтрахованием жизни. Такие договоры могут защитить от непредвиденных расходов при наступлении неблагоприятных событий. Давайте разберемся, на что стоит обратить внимание при оформлении страхования жизни.

Первое – добровольность превыше всего. Страхование жизни и здоровья – дело добровольное. В основе сделки – инициатива человека.

При наступлении неблагоприятных событий страховая компания производит выплаты, которые помогают сохранить привычный образ жизни клиента и его семьи. СберСтрахование жизни за 10 лет работы осуществила почти 500 тысяч выплат: 60% из них – по случаю ухода из жизни, 20% – из-за потери здоровья (временная нетрудоспособность, болезни, диагностирование особо опасных заболеваний), по 10% – вследствие установления инвалидности и получения травм.

В договоре есть:

страховщик – страховая компания, которая выдает полис;

страхователь – лицо, заключившее со страховщиком договор страхования;

застрахованные лица – те, чьи жизнь и здоровье защищаются соглашением. Могут совпадать со страхователем;

выгодоприобретатель – тот, кто назначен получателем страховой выплаты. Это может быть как страхователь или застрахованный, так и иное лицо.

В договоре указывается срок его действия, приводится перечень страховых случаев и исчерпывающий список ситуаций, на которые страховка не распространяется, а также размер взносов и периодичность их внесения.

Топ-5 нюансов при оформлении страховки.

При заключении договора страхования жизни нужно обращать внимание на ряд моментов. Во-первых, в течение 14 календарных дней со дня подписания соглашения со страховой компанией клиент может расторгнуть договор с возвратом внесенных средств. Это прописано в указаниях Центробанка РФ от 20.11.2015 года № 3854-У – так называемый «период охлаждения». Для договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни на сумму до 1,5 млн рублей этот срок составляет 30 дней.

Во-вторых, к финансам стоит подходить с холодной головой. Касается это и страхования. Читать документацию, требовать приложения и детально изучать условия – можно и даже нужно! Шаблоны типовых договоров доступны на сайте страховой компании, с ними стоит ознакомиться заранее. Обязательно надо изучить «Правила страхования», а также «Таблицу выкупных сумм» и «Инвестиционную декларацию» (для договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни).

Если клиента в договоре что-то не устраивает, об этом нужно говорить сразу. Страховщик может пойти навстречу и внести нужную оговорку в соглашение.

В-третьих, важно понять, какими будут последствия расторжения договора страхования по прошествии «периода охлаждения» и в каких случаях это допускается. Например, он может быть расторгнут как по инициативе самого клиента, так и по инициативе страховой компании.

В-четвертых, важно уточнить, в каком размере и в какие сроки должны быть оплачены страховые премии и страховые взносы. Если договор предусматривает периодичность платежей, нужно знать, что будет, если пропустить хотя бы один транш. Это в том числе может привести к расторжению договора и потери части денежных средств.

Наконец, стоит помнить, что договоры страхования жизни отличаются от депозитов по механизму изъятия вложенных средств. После уплаты страхового взноса деньги переходят в собственность страховой компании, а досрочное расторжение может привести к финансовым потерям.

Один из наиболее частых вопросов: можно ли расторгнуть договор страхования?

Да, это возможно, даже по истечении «периода охлаждения». Но эти условия должны быть прописаны в тексте договора. Согласно статье 958 Гражданского кодекса РФ, владелец полиса может отказаться от соглашения, если возможность наступления страхового случая отпала или риск прекратился по иным обстоятельствам.

При этом следует обратить особое внимание на то, что в ряде страховых продуктов предусмотрена возможность получения так называемой выкупной суммы при досрочном расторжении договора по окончании «периода охлаждения». Такое преждевременное расторжение приведет к выплате накопленной суммы в соответствии с «Таблицей выкупных сумм», которая является неотъемлемой частью договора. Следует обратить особое внимание на то, что в большинстве случаев «выкупная сумма» меньше внесенной страховой премии.

Кроме того, при заключении договора страхования следует изучить условия реализации страхового случая. Во избежание недопонимания стоит сообщить представителю страховой компании о наличии хронических заболеваний и состоянии здоровья. Возможно, в будущем это избавит от проблем с получением выплаты.

При наличии рисков – например, серьезных заболеваний – размер страховых взносов может оказаться выше. Однако ряд компаний предлагает специальные предложения для лиц с особенностями здоровья.

Что делать, если в оформлении договора страхования отказали?

Договор страхования предлагается на условиях публичной оферты. Если нет формальных причин для отказа (вхождение клиента в рисковые списки, например), страховая компания не вправе его не подписать. Если это все же произошло, решение можно обжаловать в Роспотребнадзоре, обратиться в суд, Центробанк РФ или прокуратуру. Однако при этом нужно иметь доказательства – письменное обращение и ответ на него.

Текст написан Алексеем Потаповым в соавторстве с Алексеем Карасовым, старшим юрисконсультом СберСтрахования жизни.