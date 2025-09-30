Как брак оказался выгодным для мужчин и лишним для женщин

Наконец-то мы узнали, кто громче всех кричит: «Ни ногой в проклятый ЗАГС!» Это мужчины без высшего образования и с доходом менее 50 тысяч рублей. А еще мало интересует штамп в паспорте женщин с зарплатой выше 100 тысяч. Таковы данные нового опроса о семье и браке.

Очередное исследование провел сервис SuperJob. Целью было выяснить, как меняются традиционные установки россиян по поводу брака и рождения детей. Ну и выяснили на свою голову. Оказалось, что чаще всего брак считают обязательным, если в планах продолжение рода, сорокалетние мужчины с высшим образованием и доходом выше 100 т.р. Их насчитали, между прочим, 46%. Даже среди женщин столько нет. В самой лояльной группе — а это дамы младше 34 лет, без высшего образования и с доходом менее 50 т.р. — их набралось не более 42%.

Заметили перевертыш? Он сохраняется и на уровне противников брака. Чаще всего пережитком прошлого брак признают женщины с высшим образованием (25%) и доходом более 100 т.р. (31%). Эти дамы полагают, что даже возможное материнство не повод «портить» паспорт печатью. А среди джентльменов — наоборот, штампа больше всего боятся зарабатывающие меньше 50 т.р. (32%) и не удосужившиеся окончить вуз (34%).

Если кому не нравятся такие цифры, я ни при чем. Не я ж их выдумала. Люди сами о себе все рассказали.

Гораздо любопытнее, впрочем, о чем нам эти цифры говорят. А вывести тут можно очень и очень многое. Во-первых, можно в очередной раз посмеяться над виртуальными абрамовичами, которые на каждом интернет-перекрестке орут, что они не женятся, чтобы коварные хищницы у них не отжали их дворцы и яхты. Во-вторых, можно окончательно выкинуть на помойку стереотип о том, что женщинам больше надо, что они любого, кто только подвернется, тащат в ЗАГС. На аркане, разумеется.

Нет, с дамами, конечно, тоже не все просто. Мотивы отказа от замужества у всех самые разные. У кого и болезнь роста: чуть только поднялась повыше, так одна песня на все случаи жизни — про независимость, самодостаточность и «мне никто не нужен». У кого, наоборот, — ложный стыд. Дескать, дом, семья — это не модно, это для клуш каких-то. Вот и не хочется быть ретроградкой. А кого просто достали постоянные подозрения, что замужество это не про любовь, а про поправку материального положения.

Это, знаете, как с «тарелочницами», про которых закомплексованные дяденьки сочиняют какие-то сказки. Я часто теперь слышу, что дамы на свиданиях уже боятся что-то кроме пресловутого кофе заказывать, а при появлении официанта стремительно достают кошелек. Это они зря, конечно: кто больше всех кричит про женскую меркантильность, известно, а обижать некрасивыми жестами хороших мужчин совсем ни к чему.

Но вернусь к теме брака. Его неприятие среди женщин, повторюсь, объясняется разными причинами. Но чаще всего, думается, дело не в каких-то надуманных основаниях. Дамы не то чтобы не хотят замуж: они не хотят за кого попало, не хотят на любых условиях — им не нужен штамп ради штампа. С любимым и любящим, который при этом ответственный, взрослый, надежный, во всех смыслах крепко стоящий на ногах, чего бы и не прогуляться в ЗАГС, если уж зовет? А если такой не находится? Ну вот не находится. Не важно, много их или мало. Не везет своего человека встретить — и все тут. Дамы смотрят на жизнь реально, решают: если что-то настоящее с мужчинами не складывается, можно хотя бы родить. Да, для себя. На эту роль тоже, конечно, не любой сгодится. Но требования существенно ниже: главное, чтобы донор был здоров.

Удивительного и сенсационного в таком выборе ничего, конечно, нет. Это не вчера началось. Число одиноких матерей за последние 20 лет выросло втрое, и сегодня их уже около пяти миллионов. Качественно явление тоже меняется. Если раньше одинокое материнство чаще оказывалось вынужденным, теперь это больше осознанный выбор.

Обиженные, не пользующиеся популярностью у противоположного пола, мужчины любят таких женщин разоблачать. Дескать, рожают без мужа из-за выгоды. И они правы! Не так правы, как им бы хотелось, но правы. Они-то думают, что материнство вне брака выбирают гражданки, нацелившиеся на пособия. Но разве могут такими мотивами руководствоваться работающие женщины с зарплатой выше 100 тысяч: ни на какие пособия они не пройдут, да им и самим неинтересно мелочь у государства клянчить. Нет, выгода у них совсем другая. В свидетельствах о рождении вместо фамилии отца ставят прочерк, чтобы никто не трепал нервы. Если женщина не хочет связывать свою жизнь с биологическим отцом своих детей, значит, он достоинствами, мягко говоря, не блещет, а вот неудобства может причинить существенные.

А вот у мужчин другая ситуация. С точки зрения родительства брак им наоборот выгоден. И умные это как раз понимают, что и показали результаты последнего опроса. Если мужчина хочет быть не просто осеменителем, но стремится участвовать в жизни детей, играть значительную роль в их воспитании, то вариантов у него немного. Даже сожительство с установленным отцовством для мужчины-родителя весьма шаткая конструкция, не говоря уж о взаимодействии с матерью своих детей на правах прочерка (если женщина еще на такое согласится, если ей будет такое не противно). Потому что, если что случится, детей своих можно больше и не увидеть. Рассказывай потом в судах, как коварная бывшая развалила семью, которую ты сам так и не создал, которой ты ничего не дал — ни общего дома, ни чувства безопасности.

Другое дело, что нормальные люди брак заключают, конечно, не для того чтобы защитить свои интересы при разводе. Ладно, не только для этого. А потому что это, в общем, естественно — хотеть отпраздновать чудо совпадения, скрепить чувства особыми словами в особой обстановке, в конце концов, показать человеку, которого выбрал, что доверяешь ему, как себе.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.