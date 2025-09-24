Зачем учиться в вузе, если потом работать не по специальности?

Большинство россиян считают, что профессию можно освоить без вуза и колледжа, но при этом они не готовы отказаться от борьбы за диплом. Парадокс? Вообще нисколько. Люди наконец-то поняли что-то очень важное. И это определенно хорошие новости.

Очередной опрос о роли образования в нашей жизни провел холдинг Skillbox совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город». И выяснилось, что только 18% опрошенных ответили, что диплом хоть университета, хоть колледжа сегодня совсем не нужен. 37% считают, что образование полезно, хоть и не дает достаточно знаний и навыков для работы по профессии, 45% признали, что им все же пригодились базовые знания, полученные во время учебы, но их пришлось совершенствовать на практике.

И вот еще что.

Подавляющее большинство (97%) допускают смену профессии в течение жизни, и 81% полагают, что овладеть новой специальностью можно без длительной учебы в вузе или в системе СПО.

И они-таки правы. Я вот согласна. Больше того, я убеждена, что не только при смене карьерного пути в середине жизни можно обойтись без сидения за партой. Можно, в принципе, сразу после школы не заморачиваться. Да что там, нынче и без школы можно обойтись. А порой — и без мозгов. Двоечники не врут: вариантов всяких-разных полно.

Хотя без мозгов, конечно, уже тяжело. И не только физически. Морально тоже. Помню, ученики заказали пиццу на классное чаепитие, а курьер заблудился. Навигатор у него в приложении поломался. Подростки ему звонят, объясняют в деталях маршрут, описывают, как школа выглядит, — все без толку. Совсем беспомощным оказался работник. Сервис, наверное, оштрафовал бедолагу.

Зато если умом природа не обидела, устроиться получается и получше. Даже в IT, говорят, можно что-то очень простое изучить самостоятельно и пойти в условные тестировщики. Да, вероятно, будешь всего лишь на подхвате и не огромные тысячи заколачивать. Но какому-нибудь бюджетнику, школьному учителю или терапевту районной поликлиники, уже язык можно показать: и зачем, дескать, штаны протирали столько лет.

А зачем действительно? Для чего сегодня образование? Такой вопрос ставит время. Действительность, в которой только каждый третий трудится по специальности, полученной в молодости.

А я отвечу.

Образование — это вообще-то не только профессия. Больше того, чем выше его уровень, тем оно менее конкретно и более универсально.

Все определенно только в условном ПТУ. Идешь, допустим, в лицей, выбираешь программу — через пару лет ты крановщик мостового крана. На башенный тебе уже не забраться: переучиваться надо — проще в операторы ПВЗ или таксисты податься. Очень узкий коридор возможностей. Поэтому, кстати, среди выпускников колледжей и процент не работающих по специальности выше — более 50%.

Не так с высшим образованием. Выучился на филолога — можешь пойти хоть в критики, хоть в журналисты, хоть в учителя, хоть в библиотекари. Или в науку. А ничего не нравится — сменить ориентацию тоже не проблема. Мои товарищи по несчастью, тьфу, по филфаку где только себя не нашли: в маркетинге, туризме, индустрии развлечений. И никто не считает, что зря книжки читал.

Образование нужно не только для получения профессиональных умений, но и для расширения представлений о мире и определения своего места в нем. К слову, 25% участников последнего исследования согласились, что вуз дал им хорошую базу — фундаментальные знания, благодаря которым им легче развиваться во многих направлениях. Еще 20% признались, что университет помог с социализацией: найти своих — это тоже очень важно, даже если в будущем пути разойдутся. Никакие короткие дистанционные курсы этого не дают. Там как раз все предельно утилитарно. И это в лучшем случае. В худшем — потеря времени и денег.

Да, безусловно, и с классическим образованием не все прекрасно даже в общеразвивающем смысле. Недавно прошла смешная новость: оказалось, треть россиян верят в тайное чипирование. И ведь среди них наверняка есть люди с университетским дипломом! Больше скажу: бывают и преподы-фрики. Я вот помню такую даму. Должна была преподавать нам логику, а рассказывала про последние изыскания уфологов и массовое зомбирование. Любая система временами и местами сбоит.

А с другой стороны, альтернатива какая? Учиться трудно, а работать что — легче? Поначалу — да, классно. Забила на образование, пошла в официантки — и с первой зарплаты обновила гардероб (кормят по-прежнему мама с папой), с третьей — полетела в Египет, с десятой — взяла автокредит. Бывшие одноклассники, грызя гранит науки, давятся слюной. Вот только рано или поздно начинается взрослая жизнь с арендой или ипотекой, самостоятельным наполнением холодильника и закрытием счета у стоматолога. А перспектив никаких. И пахать еще 40 лет. А чтобы что-то изменить, надо все же пойти чему-нибудь поучиться. А как? Когда и мозги заржавели, и обязательств по самую макушку: семья, дети, долги.

Есть сегодня в традиционном длительном образовании и еще один неочевидный плюс: возможность спокойно дозреть, осмотреться, без суеты подумать о будущем.

Возможностью этой, правда, мало кто сегодня пользуется, большинство после лекций (а кто-то и вместо) спешит на подработки. И зря. Понятно, что для многих, особенно иногородних, это необходимость: родители уже не вывозят, а жить как-то надо. Но, возможно, правильней будет все же принять реальность, в которой период взросления человека удлиняется, и не стараться, закрыв глаза, перескочить важные, но трудные этапы.

Любопытно, кстати, что хоть ценность диплома в среднем не признают 18% россиян: среди граждан старше 45 лет их доля минимальна — всего 10%. И, сдается мне, это не потому, что люди ужасно консервативны. Скорее всего, они наконец-то достигли чего-то в карьере и поняли, что не последнюю роль в этом сыграло образование, что не зря они корпели за книгами и конспектами. Осознали, что, даже если они изменили профессиональный маршрут, и пришлось доучиваться и переучиваться, основа, на которую все легло, была создана в 20 лет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.