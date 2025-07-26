Перевел деньги — проходи допрос. Почему это нормально?

В России возбудили первое уголовное дело о дропперстве. Москвичке, открывшей счет и гонявшей через него деньги непонятно от кого и непонятно куда, теперь грозит срок до трех лет. А чиновники напоминают, что этим летом начали действовать новые правила банковских переводов. Следят за ними теперь пристальнее, ведь в какую-нибудь преступную схему может быть вовлечен буквально каждый. Народ перепуган. Уже пишут, что в террористы будут записывать всех, кто перевел десятку другу до зарплаты. Все, конечно, не так страшно. Но все и не просто.

Нагнетать у нас любят. И женщину, в отношении которой открыли дело, уже записывают в жертвы режима. Сообщения о ней пестрят как будто бы все объясняющими эпитетами: «пожилая москвичка», «женщина, попавшая в трудную ситуацию», «несчастная, пытавшаяся расплатиться с долгами». Ну, практически бедная пенсионерка, которой позвонили из Собеса. А речь о человеке 52 лет, вполне трудоспособном. Человек искал работу, ему предложили странное — а человек взял и согласился. Женщина открыла счет индивидуального предпринимателя и за вознаграждение позволила через него обналичивать средства непонятного происхождения. Миллион успел поступить на карту.

В общем, это не так работает: поскользнулся, упал, очнулся — и вот ты уже дроппер, моргнул — и тебя везут в кутузку. Дропперство — это всегда осознанные действия.

И обычно они все же подкреплены мотивом — люди соблазняются легкими деньгами. И дурачком прикинуться тут вряд ли получится. А чего, дескать, такого? Сейчас, мол, все деньги по счетам перекидывают: какая разница кто переводит, кому и зачем? А если за такое оплату предлагают — так это вроде повышенного кешбэка. Нет уж. Это та самая простота, которая хуже воровства.

Другое дело, что пройти где-то по краю чужих мутных схем и правда можно. Если человек, например, не очень аккуратен в тратах. По данным ЦБ, в 2024 году переводы на дропперские карты совершили около 10 млн человек: кто в онлайн-казино играл, кто крипту покупал или курсы какие у инфоцыган, кто оплачивал подписку на пиратских сайтах. Но за такое в тюрьму все же не сажают. Зато можно столкнуться с различными ограничениями. Непонятную, с точки зрения банка, операцию могут и заблокировать. Даже если это перевод давнему знакомому. А если таких переводов много, то могут и вопросы задать нетактичные. Неприятно? Не то слово. Но излишни ли эти меры? Да как сказать.

Как-то я переводила деньги родителям, живущим в другом городе. Не огромные, но и не на булавки — около пяти средних зарплат. Транзакцию приостановили. Я связалась с банком, мне объяснили, что перевод выглядит подозрительным, задали кучу вопросов: кому я отправляю деньги, зачем, помню ли я мамин день рождения. А недавно был случай еще интереснее. Папа гостил у меня в Петербурге, а уезжая, решил закрыть вклад и перевести деньги на мой счет для последующей крупной покупки. Мы это все делали даже не онлайн. Пришли в банк лично. И что вы думаете? Депозит закрыли, а перевести деньги не получилось. Операционистки только руками разводили, ссылаясь на службу безопасности банка. Сказали, что решить вопрос можно только на следующий день. А на следующий день папу замучили вопросами: кем я ему прихожусь? помнит ли он, по какому адресу я сто тысяч лет назад проживала в Перми? а где сейчас живу, точно знает? Два часа на все ушло!

Конечно, я тогда разозлилась. Не каждый день из тебя душу вынимают, подозревая в каких-то аферах. Да и за папу было обидно: он на слабоумного совсем не похож. Но, с другой стороны, сколько людей действительно становятся жертвами мошенников! Ведь миллионы теряют. Не знаю уж, как им это удается, но удается же. И тогда уж лучше перестраховаться. Усложнить какие-то процедуры. Ввести какие-то обязательные протоколы.

В конце концов, почему мы решили, что все должно быть легко и просто? Речь вообще-то о деньгах. Конечно, их движение должно серьезно регулироваться. А у нас возможны вообще анонимные переводы, существуют анонимные банковские карты. Это зачем? Для кого? С июня ввели ограничения по переводам без открытия счета с упрощенной идентификации. Больше ста тысяч переводить нельзя. Поднялся ор выше гор. Но что за проблема такая — открыть счет?

Сообщают также, что теперь и налоговая будет тщательнее отслеживать переводы, особенно регулярные. А раньше сквозь пальцы смотрели, что ли? Пишут: за постоянные поступления неясного характера могут и счет заблокировать. А что это за странные такие постоянные поступления? Между близкими родственниками? Так никакого неясного характера тут нет. Между друзьями? Так такие переводы обычно невелики и бессистемны. Или человек получает плату за работу, но он почему-то забыл оформить самозанятость? Так сам и виноват тогда. Жалкие 4% не хочет заплатить в бюджет, но ждет сочувствия и понимания? Странно. Мне, как человеку, который платит НДФЛ, отчисляет в СФР и ФОМС, как-то его совсем не жалко. Или еще приводят примеры: могут заморозить счет, если люди крупные покупки совершают посредством перевода с карты на карту. Но опять непонятно, зачем так делать. Почему через кассу платеж не провести?

Да, конечно, возможна, побочная реакция. Система работает грубо, поэтому попадания мимо цели не избежать. Люди рассказывают, что им блокируют карты за переводы самим себе. Впрочем, потом разбираются и восстанавливают доступ. Да, это время. Да, это неудобно. Да, непонятно вообще, почему люди должны такое терпеть, тогда как мошенники все равно найдут лазейки, а уклоняющиеся от уплаты налогов всегда могут вернуться к расчетам наличными.

Все так. Но ведь сбой возможен в любой системе. В мире вообще нет ничего совершенного. И многие достижения цивилизации очень уязвимы. Обычно люди об этом все же помнят, многие стараются подстелить соломки. Поэтому у большинства россиян не менее двух карт, поэтому многие до сих не отказываются совсем от наличных. И правильно. А с мошенниками все равно надо бороться, даже если это кажется бессмысленным, потому что они всегда на шаг впереди. Да и чересчур беспечных граждан нужно учить правилам безопасности и финансовой ответственности. Это тоже естественно.

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