Диплом вуза по цене квартиры. А нужен ли он?

Интересный парадокс. В последние годы часто приходится слышать, что высшее образование устарело, обесценилось, что оно больше не дает никаких преимуществ. На этом фоне мы каждый год наблюдаем, как в ведущих университетах растет конкурс на бюджетные места, а платные становятся все дороже. В этом году многие вузы объявили об увеличении стоимости обучения на 25-40%, а некоторые и на 60%.

На самом деле противоречия, конечно, никакого нет. Разговоры о бесполезности образования чаще всего заводят те, кому оно недоступно. А недоступно оно сегодня многим. Как интеллектуально, так и материально. В этом году средний балл ЕГЭ по разным предметам составляет от 54 до 62 баллов. Средний проходной балл для поступления на бюджет в прошлом году составил 70 баллов за один экзамен. Не дотягивают очень и очень многие. Платное обучение тоже не для всех выступает реальной альтернативой. Далеко не каждая семья может себе позволить платить за обучение сына или дочери 300-500 тыс. рублей в год. Особенно если детей больше одного. Особенно если еще ипотека и автокредит не выплачены. А платить за учебу по новым ценам и вовсе смогут немногие.

Вот примеры. В МФТИ на физтехе стоимость обучения повысилась на 50-60%. На бакалавриате и специалитете по программе «прикладная математика и информатика» теперь придется платить не 467, а 767 тыс. рублей. В МГУ сильнее всего, на 40%, подорожало «лечебное дело», теперь год стоит 734 тыс. рублей. И это, к слову, существенно дешевле, чем в Сеченовском университете, где стоимость двух семестров в этом году перевалила за 1,1 млн рублей. И это не предел. В медвузе есть программы, за которые в течение шести лет придется отдать 7, 8 и даже 9 млн. Квартиру можно купить! В РАНХиГС на 30-40% подорожали программы по экономике — теперь год стоит от 470 до 570 тыс. рублей. Не стали сильно пугать абитуриентов в МГИМО и ВШЭ, там цены выросли в среднем на 15%. Но это исключительно потому, что они там и так не скромные. Так, с будущих журналистов и экономистов берут по 750-760 тыс. рублей в год.

Конечно, большинству россиян, получателям средних зарплат, такие расходы на образование детей не по карману. Самим студентам платить не с чего, а в кредит на такие суммы лезть страшно. Даже если этот кредит льготный. Хотя льготные не на все специальности еще и дают. Платежи за обучение сегодня могут быть сопоставимыми с ипотечными выплатами. Вот и выбирают люди дороги попроще, покороче: колледж, рабочую специальность. И утешают потом себя тем, что нынче даже курьеры зарабатывают больше, чем бедолаги с университетским дипломом, а уж какой-нибудь оператор станков ЧПУ в жизни точно сможет устроиться. Но, может быть, они не так уж и не правы?

Курьеры, конечно, никаких огромных деньжищ в массе не зарабатывают — этот миф давно разоблачен. А вот вопрос, стоит ли платить почти 7 млн за шесть лет учебы в медуниверситете, доучиваться 2-3 года в ординатуре, лет пять набираться опыта в государственной больнице и только потом уйти в частную сферу на зарплату пусть даже 200-300 тысяч рублей, все же остается открытым. Может, и правда, на завод-то оно как-то понятнее? За те же 200 тысяч. Да и почему на завод только? В колледжах теперь и программированию учат, и юриспруденции.

А что, если нас правда всех обдурили? Что, если мы стали жертвами собственных неуемных амбиций и за бешеные деньги покупаем то, что растет вообще на каждом дереве — можно сорвать даром? Может, мы, так сказать, переплачиваем за бренд? Или все-таки, что само растет, оно такое… не очень съедобное?

Разница, конечно, есть. Есть статистика, исследования. Около 70% выпускников колледжей работают не по специальности. Среди выпускников вуза таких 40-50%. И это разные «не специальности». После колледжа чаще работают водителями, курьерами, операторами ПВЗ. С вузовским дипломом люди тоже, конечно, могут пойти на понижение, но перспектив реализоваться в более интересной профессии у них больше. По данным НИУ ВШЭ, высшее образование на 62% повышает зарплату, а также снижает риски нарушения трудовых прав, притупляет тревожность, связанную с потерей работы. Еще, говорят, люди с высшим образованием реже страдают от ожирения и сердечных заболеваний. Они вообще дольше живут. А еще чувствуют себя счастливее.

Конечно, все еще остается вопрос, стоит ли это нескольких миллионов. Хотя счастье вот, говорят, не купишь. Что, конечно, спорно. Но ведь и за само образование не обязательно платить непосредственно в кассе вуза. Есть разные стратегии. Одна из самых распространенных — платить перед поступлением, а не после. Есть мнение, что репетиторы и специальные курсы обходятся дешевле. Можно в полмиллиона уложиться. Хотя кому-то может и миллион потребоваться. Зависит от уровня интеллекта, мотивации, самостоятельности, твердости задницы, ой, простите, дисциплинированности.

Впрочем, в интеллект, мотивацию, самостоятельность и все остальное тоже надо вкладываться. И чем раньше начать, тем лучше может быть результат. И речь сейчас не о дурацком «раннем развитии», банальном аутсорсе, когда трехлетних детей закидывают то на ментальную арифметику, то на курсы юных полиглотов. Речь о создании особой среды, особого круга общения, организации активного интеллектуального досуга и всяческого поощрения тяги к знаниям. Ну да, водишь ребенка с его пяти лет по музеям и кванториумам, формируешь художественный вкус, чтобы ему не было интересно с гопниками, в 10 лет устраиваешь в гимназию, ходишь с ним на авторские экскурсии, лекции. А потом в 15 лет он, такой молодец, самым естественным образом выбирает МФТИ, сам смотрит, какие есть перечневые олимпиады, участвует в десяти, в одной становится призером и поступает с 75 баллами ЕГЭ вне конкурса. Ладно, это идеально-фантастический вариант, но как-нибудь примерно так, близко к этому, случиться очень даже может.

Родителям организовать такое течение событий легко и просто? Вообще нет. На это надо жизнь положить. Это требует времени. И моральных усилий. Усилия должны быть правильными, хотя никто и не знает, какие правильные. А у кого-то тупо нет ресурса. Но если кто-то нашел время, силы, смог все удачно устроить, стоит ли эта работа 3-5-7 млн? Она стоит большего.

Все хотят лучшего. Образование лучше его отсутствия, высшее образование лучше среднего. И если кто-то готов платить за это лучшее временем или деньгами, репетиторам или по прайсу вуза, то, наверное, оно того стоит. А если у кого нет ни денег, ни времени, ни иных возможностей, то ничего не остается, как утешаться мантрой, что не очень-то и хотелось.

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