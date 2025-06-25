Алименты раздора

Опять заговорили об алиментах. Но вовсе не о борьбе с уклонистами и злостными должниками. Решили присмотреться к получателям: а не злоупотребляют ли они правом, а действительно ли тратят деньги, получаемые от отдельно проживающего родителя, исключительно на детей? Ввести контроль расходования алиментов предложили в Общественной палате России. Инициативу, говорят, уже поддержали 69% москвичей.

Тема не новая. О возможности держать на финансовом поводке бывших даже после развода давно мечтают многие алиментщики. Все о каких-то отчетах грезят. Все хотят знать, на что там уходит целая четверть их зарплаты. Не прогуливается ли на курортах? А что, зарплаты, знаете ли, бывают разные. Вот футболист один развелся, мать его детей теперь в деньгах купается. А дети, может, голодают. И несчастный спортсмен ничего-ничего не может с этим поделать. Потому что, известное дело, законы в России такие. Потому что у нас тут алиментное рабство. Кричат об этом, правда, все в каких-то сетевых закоулках или по гаражам за пенным. Кричат совсем не футболисты, а больше маргиналы какие-то. И можно было бы вовсе не обращать на это никакого внимания. Но вот, поди ж ты, наверху оказывается, прислушиваются и к такому. Дескать, все чаяния народные важны.

А упор, к слову, делают, именно на народных чаяниях, а не бедах всяких там звезд. Зампред комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло объясняет: «Часто звучит такая мантра, что отцы такие-сякие, негодяи, не хотят платить алименты. А отец имеет право понять, куда тратятся эти деньги? Это важный вопрос на самом деле. Не все же олигархи. Нужны механизмы, которые в ситуации отсутствия больших денег позволили бы отцу иметь хоть какое-то право контролировать это финансирование».

А не олигархи — это кто? Те, кто на ребенка десятку в месяц переводят, то есть половину прожиточного минимума. Или целые 20 тысяч рублей? Ну вот такие у нас зарплаты: медианная чуть больше 45 тысяч рублей, средняя — около 90. Четверть от них — это 11 и 22 тысячи. А точно с таких сумм прилично требовать отчет? Или, может, если ребенок сыт, одет, здоров — это уже красноречивое доказательство, что ни о каком нецелевом расходовании алиментов не может быть и речи? Это действительно такая сложная мысль?

Говорят, впрочем, не только об отчетах, но и разного рода согласованиях. Пожигайло приводит пример, что мама на деньги отца может отправить сына в балетную школу, тогда как он, отец, против. Почему все время отцы фигурируют, не спрашивайте. Я-то в курсе, что, бывает, и женщины алименты платят. Больше того, я считаю это абсолютно нормальной практикой — ну вот так договорились люди. Ненормально — когда не платят. Почему у представителей Общественной палаты сердца болят исключительно за мужчин — это к ним вопросы. Вернемся лучше к балетной школе. Не нравится она, значит, плательщику алиментов. Но, простите, кого это должно волновать?

Интересоваться надо тем, что нравится ребенку. А ребенку может нравится разное. В том числе и балет. А предполагать, что несчастного заставляют танцевать против воли, насилуют прямо — это ведь тоже странная идея. Это ж какие нервы надо иметь, чтобы каждый день терпеть истерики подростка из-за того, что ему не по душе что-то вовсе не обязательное. Не хочет танцевать, пусть не танцует, только б душу не выматывал — так мыслит родитель, живущий с ребенком бок о бок. Вот когда живешь отдельно, тогда — да, проще. Так удобно воплощать через маленького человека собственные амбиции! Алименты ж платишь — имеешь право требовать. И не важно, что алименты — 15 тысяч, а секция стоит 10, и не важно, что возить не тебе и на другой конец города.

Но, может, контроль за расходованием средств возможен, когда эти средства покрывают не только базовые потребности? Пожалуй. Но ведь возможность такая и существует. Заключаете соглашение об уплате алиментов у нотариуса и прописываете там какие хотите условия, которые всех устроят. Один (одна), допустим, предлагает сумму, которая гораздо интересней той, что можно получить по суду, другой (другая) соглашается предоставлять чеки. Но такое только по взаимному согласию, да. Это, значит, договариваться надо.

А если не получается договориться? Если вы переводите пару средних зарплат, а ребенок ходит оборванный, голодный, грязный. Трудно себе такое представить, но, допустим, бывает всякое. Что делать? Бороться! Собирать доказательства и идти в суд. Как идут в суд жертвы уклонистов от алиментов. Как борются родители, в одиночку воспитывающие детей, с разного рода оптимизаторами, скрывающими доходы, за алименты в твердой денежной сумме, алименты размером хотя бы в прожиточный минимум. Как добиваются повышенных выплат мамы и папы детей с особыми потребностями, скрупулезно собирая все справки и квитанции за полгода-год.

Уму непостижимо, как иногда приходится сражаться за алименты, хотя бы за самые скромные, чтобы не обрушать детям уровень жизни. А сражаясь, еще успевать каждый день решать кучу детских вопросов, связанных с бытом, школой, репетиторами, секциями, здоровьем, хоть каким-то досугом. И при этом еще пахать, может быть, на двух работах.

Недавно вот читала душераздирающую историю одного мужчины. Жена после развода оставила ему двоих детей и уехала покорять столицу. Бедолага жаловался, как зашивается: смену отработает — бежит домой, надо ужин готовить, в школе вечно дергают, потом еще у одного футбол, у другого кружок занимательной механики, по ночам и в выходные подработка — иначе не выжить, а парни хотят провести время вместе. А мать только 12 тысяч присылает и общается с детьми голосовыми. Представляю, как бы несчастного отца разорвало, если бы бывшая жена еще отчет попросила.

А ведь таких историй, когда большая часть материальных, бытовых, моральных обязательств ложится на кого-то одного, в десятки, в сотни раз больше тех, когда кто-то там припеваючи живет на алименты, не работает, доставляя непереносимые страдания добросовестному плательщику алиментов. Так чьи права надо защищать в первую очередь?

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