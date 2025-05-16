Что не так с пенсионной системой России

Средняя страховая пенсия в России составила 24 тысячи рублей. Средняя. Не минимальная. И это невероятно мало. На такие деньги невозможно жить. Это значит, надо что-то менять. Значит, нужна реформа пенсионной системы.

Понимаю, у читателя тут же задергался глаз. Какая реформа? Опять? Возраст, что ли, повышать снова? Это чтоб до гроба все работали, все равно ж сейчас работают? Это чтоб до пенсии вообще никто не дожил, раз денег все равно нет? Но что ж я, циник какой или депутат-оптимизатор? Нет, систему надо менять по-человечески. Пусть миссия и кажется невыполнимой. Но ведь и нынешняя модель не работает, она давно и отчаянно устарела, она никак не соотносится с действующими тенденциями: ни социальными, ни экономическими, ни демографическими.

Судите сами. В нашей стране пенсионная система является солидарно-распределительной. Причем очень просто устроенной. Слишком просто для нашего сложного социума. Принцип солидарности значит, что выплаты нынешним пенсионерам обеспечивают те, кто продолжает или только начинает работать. На размер пенсии влияет стаж и уровень зарплаты, но влияние это весьма опосредованно и может быть почти незаметным. Потому что если пенсионеров становится все больше, а работающих все меньше, что мы и наблюдаем в эпоху демографического кризиса, делить деньги по справедливости все труднее. Ведь нужно же сохранять какой-то минимум.

А в нашем социальном государстве минимум положен, пусть и на пять лет позже, чем всем остальным, даже тем, кто не набрал за всю жизнь стажа в скромные 15 лет. И вот мы сталкиваемся со странной, нелепой, абсурдной ситуацией. Пенсия медсестры, проработавшей 30 лет в больнице с тяжелыми пациентами, пенсия учителя с 40-летним стажем может быть лишь на пару тысяч больше, чем у человека, не трудившегося официально ни дня. И это еще не самая дикая ситуация. Бывает, человек работал-работал, а страховую пенсию ему насчитывают ниже прожиточного минимума. Да, в этом случае государство как бы с барских щедрот назначает бедолаге социальную надбавку до этого самого минимума. Между прочим, такие доплаты получают почти 15% пенсионеров.

И выглядит такое, конечно, максимально кринжово. Человеку как бы говорят: да, родной, ты облажался, горбатился, видно, совсем за гроши, ничего не нажил, не скопил, но доброе государство, так и быть, тебя не оставит, подкинет копеечку. В этот момент где-то рядом громко смеется тот, кто ни работал ни дня и получил тот же прожиточный минимум как пособие по старости.

При этом скопить что-то через пенсионную же систему не представляется возможным. Попытки усложнить нашу модель на манер западных, присовокупление в начале 2000-х к гарантированной и страховой частям накопительную успехом, как известно, не увенчалась. Уже в 2014 году все заморозили, взносы на индивидуальные накопительные счета направлять перестали. Да, есть возможности для сбережений и инвестиций вне пенсионной системы. Понятно, что можно на старость прикупить квартиру под сдачу. Можно крутить деньги на депозитах, можно в акции играть. А можно даже с теми самыми замороженными в ПФР накоплениями сунуться в какие-нибудь программы долгосрочных сбережений, предлагаемые разными банками. Все это стратегии, несущие определенные риски, и человек должен взять на себя за эти риски ответственность. Государство, очевидно, ее брать на себя не хочет и возрождать накопительные программы внутри пенсионной системы не планирует.

Но государству все же нужно сегодня предложить людям какую-то альтернативу нашей топорной солидарной системе, превратившейся в какую-то уравниловку. Нужен индивидуальный подход, хотя бы сколько-то приближенный к принципу справедливости. Нет, жонглирование абстрактными баллами, оперирование загадочным «индивидуальным пенсионным коэффициентом» ни к какой справедливости нас не приближает. Как уже было сказано, когда общий котел оскудевает, то не имеют смысла никакие баллы, большинство получает условную минималку. Стало быть, нужны радикальные меры.

Либо мы нивелируем зависимость от демографии, либо перестаем играть в социальное государство с гарантиями для всех.

Нет, я не знаю, как спасти пенсионную систему от проклятия низкой рождаемости и старения населения. Но ясно, как день, что в ближайшие годы и даже десятилетия действие этого проклятия будет лишь усугубляться. А значит, придумывать что-то надо. А если уж зависимость от демографии не преодолеть никак, возможно, стоит сделать ее не только коллективной, но и немного персональной. Например, предусмотреть плюшки для тех, кто все же внес больший вклад в воспроизводство населения.

Сейчас все бонусы сводятся к тому, что женщины, родившие троих детей, могут на три года раньше выйти на пенсию, а родившие пятерых ​​— на десять. Но на размере пенсий ничья плодовитость никак не сказывается, хотя, по сути, именно эти дети и будут обеспечивать своих родителей пусть и не напрямую, а через государственные фонды. Да, мне самой такой подход не нравится. Он, как ни крути, дискриминирующий, потому что может существенно ущемить бездетных, причем бездетных не по своей воле. Или хуже ​​— такая мера может спровоцировать людей рожать ради пенсии, а это и вовсе порочная практика.

Что ж, тогда, возможно, стоит сделать нашу солидарную систему чуть менее солидарной. Ладно, чего юлить, принять наконец ряд непопулярных, «негуманных», «антисоциальных» мер. Например, отказать даже в прожиточном минимуме людям, сознательно выбравшим путь, не предусматривающий никакие отчисления в СФР.

Да, государство и само отчасти толкает людей на этот путь: например, оно придумало самозанятость, при которой человек платит 4-6%, из которых большая часть идет в бюджет региона, меньшая в Фонд медицинского страхования, но ничего, ни десятой доли процента ​​— на пенсии. Но государство никого не заставляет быть самозанятым всю трудовую жизнь, никому оно не запрещает совмещать этот налоговый режим с другими, более, так сказать, традиционными. Государство даже предложило самозанятым и прочим свободным от трудовых договоров гражданам добровольно платить взносы на пенсии. Но если кто упорно отказывается, почему остальные граждане должны скидываться несознательным на прожиточный минимум в старости? Хорошо, можно оставить половину этого минимума ​​— уже чересчур великодушно.

А то ведь интересно получается: появилась куча людей, которые кричат, что им государственная пенсия, эта жалкая подачка, не нужна. И еще ни один от пенсии не отказался. А граждан, не участвующих в пополнении общей кубышки, реально много. Социальный фонд с Росстатом как-то приводили данные, что страховые пенсионные взносы не делает каждый четвертый трудоспособный россиянин. Это же какая-то дичь, простите.

Общество больше не может себе позволить такой бардак в социальной сфере, такую грубую уравниловку, к которой свелась наша пенсионная система. Пора наводить порядок.

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