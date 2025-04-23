«Все зло от баб»: почему мужчины-неудачники во всем винят женщин

Гендерное мракобесие шагает по стране победным маршем. То священник обвиняет в разводах исключительно женщин, то демограф заявляет, что все беды в стране от того, что дамы занимаются сексом до брака, а потом делают аборты. А тут заговорили еще о том, что мужчины у нас чего-то рано умирают, не доживают до пенсии. И из-за чего, из-за кого б вы думали? Из-за женщин опять!

Огромная статья об этом вышла в серьезном будто бы издании. С комментариями чиновников, общественных деятелей, психологов и юристов. Читаешь и глазам не веришь, что это не Петрович Кузьмичу в гараже на жизнь жалуется, не маргиналы из женоненавистнических интернет-подворотен на очередную сходку собрались. «Мужчин у нас убивают жены, кредиты и неправильное воспитание», «Государство обеспечивает матриархат в обществе», «Почему мужчины выходят на пенсию позже, если живут на десять лет меньше женщин?» ​​— это все выдержки из текста.

Специалист по репродуктивному здоровью развеивает в статье мифы о мужской безответственности. Говорят, дескать, что мужчины не следят за здоровьем, пьют, курят, переедают, а это неправда все. Да, уточняет специалист, почти у всех мужчин от 40 до 65 лет есть так называемая «жирная печень», но это не из-за алкоголя и вредной еды, а от хронического стресса. А стресс откуда? А тут уже психолог продолжает. Объясняет: мужик пашет на семью в одиночку, без сна и выходных. Он один должен и обязан. А жены превратились в паразиток. И к врачу несчастному сходить некогда. Да и некуда. Между прочим, дискриминация в стране цветет пышным цветом: женские консультации у нас есть, а мужских не открывают!

Я не знаю, может, я чего пропустила, может, рыцари у нас теперь и рожать стали. Не для избавления от простатита же им отдельные медучреждения понадобились? Или для борьбы с эпидемией ожирения печени надо срочно госпитали повсюду разворачивать с пометкой «только для мужчин»?

Статья разлетелась по соцсетям, под ней сотни комментариев. И у читателей с игрек-хромосомой прямо праздник. «Так и есть! ​​— пишут. ​​— Наконец-то написали правду». «Все зло от баб! ​​— кричат. ​​— Мужик для них ​​— расходный материал». «Здравоохранение вообще не следит за мужским здоровьем, в поликлиниках одни женщины и дети!» ​​— возмущаются. «А пенсионная система ​​— вообще геноцид мужчин», ​​— добавляет кто-то.

На такое смотришь ​​— и хочется от стыда провалиться.

Мужчин, представителей сильного пола, учат, что они не отвечают даже за собственную печень. А они и рады внимать ​​— рукоплещут.

Вступать с такими в полемику, понятно, себе дороже. Заметишь, что дамы тоже трудятся, как пчелки, что они, собственно, составляют 49% от всех работающих в России, ​​— ответят, что женщины только числятся работающими, «бумажки перекладывают», то ли дело шахтеры. Напишешь, что женщины чаще мужчин берут ипотеку (57% против 43%) ​​— скажут, что погашают кредиты все равно мужчины: мужья, любовники, отцы, братья, сыновья, коты. Сошлешься на почти пять миллионов матерей-одиночек, которые и детей воспитывают, и работают, и кредиты за жилье выплачивают без алиментов, и за здоровьем успевают следить, благополучно доживая до пенсии, ​​— и тут вывернутся. Наплетут, что одиноких мам государство содержит, причем на налоги, что платят, естественно, только мужчины.

Если кто-то верит в нумерологию и таро, то бесполезно этому кому-то объяснять законы физики. Если кто-то убедил себя в том, что мужчины ​​— это новый угнетенный класс, то не поможет ни логика, ни здравый смысл.

Понимаете, это же точно так же, как с абортами. Если какому-нибудь странному демографу захочется обвинить женщин в ужасном разврате, то его не смутит ни то, что абортов, слава богу, делается в стране с каждым годом все меньше, ни то, что существенная часть их, к огромному несчастью, делается замужними женщинами. Не задаваться же человеку вопросом, почему люди в браке встают перед таким тяжелым выбором? Не думать же о всяком грустном ​​— социально-экономическом?

Вопрос в другом. Почему эти песни про «геноцид мужчин» вообще заходят? Это ведь в конце концов смешно. Это превращает мужчину в черт знает что ​​— в существо, которое ничего не решает, которое ни к чему не способно, которое решительно не за что уважать.

Просто представьте. Живет такой Вася. Живет, никого не трогает. А его ловит какая-нибудь хищница ​​— и в ЗАГС тащит, бедолагу. Дальше ​​— больше. Нарожают Васе выводок детей, помимо его воли, и давай с него требовать невозможного: ипотеку взять, ремонт сделать, купить ребенку ингалятор. Самому-то Васе ничего не надо, и жить он может под мостом. Но делать нечего, идет Вася в банк: один кредит, второй, третий. Погашать займы, понятно, нечем, потому что платить в нашей стране мужчинам не хотят ​​— это часть плана (по сути, смысл мирового заговора). Итог: развод, алименты, рост долга, депрессия, сердечные болезни, смерть.

Каково вообще мужчине видеть себя таким Васей? Каково это ​​— обвинять в своих бедах женщину, создание, по умолчанию более слабое? Никаких явных преимуществ или хотя бы неочевидных вторичных выгод такое поведение не дает. Карьеры с такими настроениями не построишь, у противоположного пола успеха не добьешься. Пожалеть и то никто не пожалеет, кроме мамы. Да и не каждая мама поймет ​​— такой позор на седую голову.

Скажут, от болезни тоже пользы нет, но хворь если какая привяжется, то не спросит. Может быть. Может, правда, вялость, беспомощность, бессильная злоба иных наших мужчин ​​— не вина их, а беда. С экологией что-то, я не знаю. Излучение какое. Ученые сообщают, что у мужчин всего мира снижается уровень тестостерона. У кого больше, у кого меньше, у кого быстрее, у кого медленнее. Может, тем, у кого дела совсем швах, инвалидность пора давать? А в них палочкой тычут, подвигов от них каких-то ждут. Вот несчастные и защищаются из последних сил.

Но делать-то что? Пожалеть страдальцев, взять их за руку и повести к врачу? Снизить самым уставшим обладателям мужских половых признаков пенсионный возраст до 40 лет? Простить кредиты всем, кто не вывозит? Но кто будет тогда вывозить? Женщины и дети? О, дивный новый мир!

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