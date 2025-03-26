Если человек уходит из семьи — значит, ему в ней плохо

Опять заговорили о разводах. И опять ищут виноватых. На этот раз дровишек в костер подкинул удмуртский иерей Вячеслав Клюев. Он обвинил в разрушении семей женщин и зачем-то вывалил на общественность всевозможные мифы, тиражируемые, прямо скажем, в маргинальных сообществах. Священник объяснил: дамы бросают мужей ради дележки имущества, алиментов и пособий. Общественность, понятное дело, возбудилась. Особенно, как водится, женщины. Запротестовали: не виноватые мы. Непонятно, впрочем, другое: зачем вообще говорить о вине, если говорить нужно лишь о причинах?

А причин разводов множество. И многие из них более чем веские. Понятно, что развод — это не то, о чем люди мечтают. Это тяжелый, травмирующий опыт, причем для всех его участников. Да, было бы здорово, если бы как можно меньшему числу мужчин и женщин этот опыт вообще выпадал. Было бы здорово, если бы семейные кризисы люди преодолевали, сохраняя созданные союзы. Я лично за то, что если брак можно спасти, нужно как минимум попытаться. В том числе с помощью специалистов: психологов, медиаторов и даже юристов. Но если спасти брак нельзя, если при болезни показана хирургическая операция, значит, так тому и быть.

Какой смысл искать виноватых? Ответственность (а это совсем не то же самое, что вина) несут все-таки оба супруга, и, безусловно, обоим стоит сделать выводы из случившегося, чтобы не повторять ошибок. А вот уходить в обвинения другого — это же просто инфантилизм, позиция жертвы, позиция человека, добровольно отказавшегося от управления собственной жизнью.

Тем удивительнее, как часто у нас тиражируется миф о женской вине. Появились кучи «мужских» движений, адепты которых разносят эту заразу по соцсетям и в комментариях к статьям на семейные темы в СМИ: пишут, что женщины разрушают семьи то в 70%, то в 80% случаях. Вот, наконец, уже договорились, что в 90%. И не важно, что никакой такой статистики просто не существует: ее нет ни в ЗАГСах, ни в мировых судах, ни у психологов, ни у адвокатов по семейным делам. Не важно, что такая статистика вообще невозможна: подать заявление на развод — не равно желать этого развода, видеть в нем выгоду, быть виноватым в разводе. Все это не имеет никакого значения. Какие-то убогие решили, что от женщин все зло, и несут эту «истину» в массы. И поразительно то, что им не стыдно.

Ведь что скрывается за убеждением мужчины, что женщины массово не дорожат семьей, легко уходят от мужей? Обида, боль, страх, отчаяние, слабость, беспомощность, ощущение собственной ничтожности. Ведь если женщины, как в это верят иные несчастные, массово разводятся ради алиментов и пособий, то какова тогда ценность мужчины? Средние алименты по стране — 10 тыс. рублей, пособие на ребенка, которое можно получить без учета дохода второго супруга, — жалкий прожиточный минимум.

Каково это — осознавать, что тебя могут променять на прожиточный минимум? Как смириться с мыслью, что жить с мужчиной, не способным предложить что-то больше, действительно не согласится ни одна нормальная женщина? Как вместить в себя, что сегодня брак длится до тех пор, пока оба каждый день выбирают жить вместе, потому что так им лучше, чем поодиночке, а если не лучше, если брак становится ярмом, которое надо тащить, то ну его к черту? Тяжело, конечно. Гораздо проще расплакаться, застучать ручками и ножками, закричать: меня бросили, меня не поняли, меня не оценили, плохая, злая тетя ушла, не захотев со мной возиться, променяла меня на конфетку, которой ее кто-то там поманил.

У женщин, к слову, так тоже бывает. Позиция жертвы ведь очень уютная, теплая такая, обволакивает тебя, как болотная тина. Ах, он, такой-сякой, бросил семью, ушел к другой, вертихвостка его какая-то окрутила. Ах, он, гад, сволочь, скотина, объявил, что ему тяжело, тоскливо, плохо, что он больше не может это все продолжать — что там у него, мужской климакс, импотенция, мамаша мозг сверлит или мужики в гараже научили? Обвинять легко. А упиваться собственными страданиями — это так увлекательно.

А правда ведь, на самом деле, очень простая. Если от человека уходит другой человек, значит, тому другому с тем первым было плохо. Не человек плохой, но с ним в какой-то момент стало трудно, тяжело, невыносимо. Причин может быть миллион. Можно и нужно попытаться в них разобраться, попробовать что-то починить, но если не получается, другого лучше отпустить с миром. Последнее дело удерживать того, кто тебя еле терпит, и самое бессмысленное занятие — костерить его последними словами, тратить на это душевный ресурс. Да, больно, да, обидно. Но смешно, ей-богу, требовать гарантий там, где их быть не может, — в любви.

Требовать можно того, что положено по закону: алиментов, участия в воспитании детей, справедливого раздела общего имущества. Вполне понятно ожидание честности, порядочности: разлюбил — скажи, не вывозишь — признай, поманила какая-то новая свобода — объясни. Но ждать от человека, что он никогда не изменится, не захочет иного счастья, не уйдет — наивно, глупо, жалко и вместе с тем, как это ни парадоксально, верх гордыни. Гарантий нет и не может быть.

Гарантий нет, но это не значит, что остается только махнуть на все рукой. Никто не застрахован от того, что однажды спасти жизнь сможет лишь операция, но профилактика все равно имеет смысл. Поэтому и важно говорить не о чьей-то абстрактной вине, а о причинах разводов. А люди разводятся из-за разных взглядов на финансы или из-за откровенной, непреодолимой бедности. Из-за того, что одного из супругов затягивает в нездоровые зависимости, а другой ничего с этим не может сделать, потому что это не в его власти. Из-за того, что двое не могут договориться, как лучше вести быт, воспитывать детей. Из-за того, что изначально ошиблись в выборе, положились на химию, на гормоны, а морок выветрился — оказалось, чужие друг другу. Об этом важно знать.

Не то чтобы знание это сильно поможет прожить кому-то всю жизнь в одном-единственном счастливом браке, но, может быть, понимание, как все устроено, позволит хотя бы легче пережить трудный период. Без скатывания в тотальную фрустрацию и обвинения всех представителей противоположного пола. Без застревания в депрессии из-за выученной беспомощности. Без превращения в жалкого и злобного карлика, обиженного на весь белый свет.

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