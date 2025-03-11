Бизнес не созрел для детей

Удивительное и невероятное! Сообщают, что бизнес в России как-то совсем не проникается идеями повышения рождаемости. Не создают, понимаете ли, работодатели благоприятные условия для потенциальных матерей. Государство столько вариантов предложило, как предприниматели могли бы поучаствовать в славном деле борьбы за демографию, а они — ни в какую!

А предложено было и в самом деле немало. То депутаты призывали работодателей вводить для семейных сотрудников гибкие графики вплоть до того, пока дети не окончат начальную школу. То чиновники подсказывали бизнесу, что работникам по случаю рождения детей можно выплачивать корпоративный маткапитал. То ясли на работе побуждали открывать. То убеждали, что работодатели могут помочь молодым семьям с первоначальным взносом на ипотеку или компенсировать траты сотрудников на аренду. То требовали от компании квоты для многодетных вводить и вообще следить за коэффициентом рождаемости в рабочем коллективе.

Инициативы при этом всегда формулировались как-то странно. Бизнесу предлагалось взять на себя дополнительные социальные обязательства и получить взамен… благодарность от государства, что ли. Нет, говорилось еще что-то о налоговых послаблениях для социально ответственных предпринимателей, о возможности каких-нибудь еще льгот. Но существенной выгоды в этих инициативах как-то не просматривалось: в общем и целом, подразумевалось, что коммерсанты сами должны быть заинтересованы в поддержании всяких там традиционных и семейных ценностей на своих предприятиях, это ведь они в конце концов жалуются на кадровый голод, вот пусть возьмут и обеспечат себе рождение новых потенциальных работников. Все ж просто.

Бизнес решил иначе. В конце февраля исследование на тему связи бизнеса и демографии провел сервис hh.ru. В нем приняли участие более 300 российских предприятий. И вот выяснилось, что большинство организаций отказались развивать дополнительные корпоративные программы для потенциальных родителей и сотрудников, уже имеющих детей. А если говорить конкретнее, то за последние три года какие-то бонусы для семейных работников были введены в 11% компаний. И, видимо, такие меры себя не оправдали, тренд уже пошел на спад: за 2024 год дополнительные демографические льготы были введены лишь в 2% организаций, а еще 2% предприятий, наоборот, свернули ранее введенные программы, направленные на поддержку семей.

Предприниматели не только не спешат вводить корпоративный маткапитал и открывать ясли при офисах — они не пользуются даже господдержкой более раннего выхода сотрудниц из декретного отпуска. Казалось бы, Минтруд практически подарок сделал бизнесу: государство готово платить пособие по уходу за детьми и тем женщинам, которые выходят на работу до достижения детьми полутора лет. Но только в 6% компаний посчитали эту инициативу интересной, остальным выгоднее нанять на 1,5-3 года нового сотрудника, вместо того чтобы думать, кем заменить женщину, старающуюся везде успеть, когда она уходит на очередной больничный. Да и женщин, к слову, рвущихся на фултайм сразу после роддома, немного. Несмотря на то, что работа в декрете давно стала у нас новой нормой, в большинстве случаев молодые мамы предпочитают все же относительно легкие подработки с нагрузкой на четверть, максимум половину ставки, и чтобы трудиться можно было удаленно и в удобное время. На основное же место работы с полной загрузкой в 2024 году вышло только 3% женщин, воспитывающих грудных младенцев.

На какие-то бонусы, чаще всего нематериальные, работодатели, конечно, могут пойти и идут в условиях дефицита кадров. Но речь об универсальных плюшках для всех. Решать государственные задачи по повышению рождаемости бизнес не готов. Сколько бы ни уверяли чиновники, что забота о демографии в долгосрочной перспективе выгодна самим работодателям, все понимают, что в краткосрочной перспективе поддержка бизнесом материнства и детства — это убытки. Если работницы начнут рожать как на конвейере, то кто будет на этом самом конвейере работать?

Можно сколько угодно кивать на прогрессивный опыт Европы. А когда государству интересно, оно и на Запад готово ссылаться. Можно сколько угодно рассказывать, что вот в Дании женщин, желающих примирить карьерные устремления с желанием реализоваться в материнстве, поддерживают в рамках философии femteh, что в Швеции в офисах открывают детские комнаты, а компании частично компенсируют траты на нянь, что в Италии для родителей малолетних детей увеличивают отпуска, но у нас сложились собственные корпоративные традиции. И обычно поддержка работников с детьми за счет собственных ресурсов предприятия не идет дальше оформления семейных полисов ДМС, вручения конвертов на рождение детей от профсоюза и сладких подарков к Новому году. В качестве нематериального поощрения могут предложить гибридный график работы, пару дополнительных отгулов и преимущественное право на отпуск во время летних школьных каникул. На этом все.

Изменится ли что-нибудь в ближайшие годы? Едва ли. Даже под давлением государства. Государство ведь тоже хитрит, призывая бизнес взять большую социальную ответственность: оно само хочет скинуть часть собственных обязательств. И скидывает, когда может. На фоне громкого пиара, как у нас поддерживают семьи пособиями из бюджета, как заботятся о репродуктивном здоровье граждан в рамках бесплатной медицины, как развивают социальные сферы, то тут, то там государство норовит и отщипнуть. Интересна, например, ситуация с поддержкой безработных матерей. Раньше все из них получали пособие по уходу за детьми в размере прожиточного минимума в течение полутора лет, а с 2023 года на выплаты могут претендовать только малоимущие нетрудоустроенные матери. Критерии нуждаемости при этом тоже ужесточились: раньше смотрели только на доход, теперь оценивают стоимость активов.

Бизнес на это смотрит и тоже не хочет брать на себя лишнего. Работодатели считают, что они молодцы уже, если не дискриминируют молодых бездетных дам при приеме на работу. Между прочим, некорректные вопросы о репродуктивных планах женщины у нас все еще весьма распространены на собеседованиях. Настолько распространены, что их тоже хотят запретить законодательно.

Не доросли мы, видимо, еще до массовых демографических бонусов в коммерческих сферах. Да и бог бы с ними — права бы не нарушали. А в плане поощрения есть универсальный способ угодить всем — конкурентоспособные зарплаты. А уж на что их тратить, на семью и детей или исключительно на себя любимого, пусть каждый решает сам.

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