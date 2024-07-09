В России запущена система социального рейтинга. Мы уже в «Черном зеркале»?

В России заработал социальный рейтинг. Такими громкими заголовками отметились в последние дни СМИ. Многие уже не на шутку перепугались. И создатели системы поспешили успокоить народ. До Китая нам пока далеко. До какой-нибудь антиутопии наяву — еще дальше. Хотя… Может быть, мы все уже давно выступаем персонажами «Черного зеркала», просто за суетой повседневности ничего не заметили.

Символично, что сервис, разработанный Российским государственным социальным университетом (РГСУ), с помощью которого можно рассчитать свою благонадежность для общества, называется «Мы». Да, как знаменитая антиутопия Замятина. Такой «тонкий» троллинг. Однако создатели уверяют, что в принципы работы системы не заложены никакие тоталитарные идеи. Говорят, использование сервиса — дело абсолютно добровольное, и уж если кто решит зарегистрироваться в системе, получит одни сплошные плюшки, никаких санкций не предусмотрено. Пока. Ладно, последнее, это личное ехидное замечание автора. Впрочем, как знать, как знать.

Специалисты РГСУ описывают функции своего скоринга (системы оценивания) так, что, кажется, это пока всего лишь игрушка для любопытствующих, возможность потешить свое самолюбие. А в будущем, как обещают авторы идеи, сервис планируется интегрировать в государственные и банковские структуры, в бизнес и социальные институты, и тогда участники программы смогут получать лучшие предложения по кредитам, преимущества при приеме в вузы или на работу, другие бонусы и льготы. А в еще чуть более отдаленном случае и штрафы с ограничениями — добавляет неисправимый скептик в моем лице. Если только система по-настоящему заработает, а не станет очередным прожектом, о котором забудут через пару месяцев.

А шансы, что все превратится в очередной пшик, велики. Потому что и сейчас платформа работает непонятно как. Я протестировала. Жутко не люблю аттракционы по накоплению всяких баллов и бонусов, выпрыгивания из штанов ради непонятных рейтингов, а еще, не то чтобы я, точно какой-нибудь смешной конспиролог, боюсь «цифрового ГУЛАГа» (чего его бояться, мы уже там), но очень мне не нравится идея сведения человека до десятичной дроби или количества звездочек. Однако любопытство в этот раз одержало во мне верх над скептицизмом, и я прошла анкетирование.

И я ничего не поняла. Не поняла смысл вопросов. Как меня характеризует как гражданина то, какой недвижимостью я владею? Зачем разработчикам знать, планирую ли я выйти замуж?

Или меня хотят осчастливить привилегиями в будущем русском дейтинге на «Госуслугах», подберут мне мужа с таким же социальным рейтингом, как у меня? Не поняла я и того, какой, собственно, вес у набранных мною баллов, потому что верхняя планка не обозначена, никакой статистики для сопоставления тоже нет.

В общем, все это пока только странное развлечение. Но, в будущем, думаю, все равно появится какая-то единая система, формирующая и постоянно обновляющая социальный портрет каждого гражданина. Потому что в разных вариантах, так сказать осколочно, система работает и сейчас.

Посудите сами. Пассажиры у нас ставят оценки таксистам, а таксисты — пассажирам. Заемщики имеют очень разные кредитные истории. Мы ставим друг другу лайки в соцсетях. Как постоянные покупатели мы имеем определенные статусы в магазинах и определенный клиентский рейтинг в компаниях, чьими услугами регулярно пользуемся. Многие фирмы вводят подсчет баллов, будто бы определяющих уровень профессионализма, для своих работников. В госструктурах от таких измерений так и вовсе глаз дергается. Педагогов вечно вынуждают анализировать свои достижения то в процентах, то в коэффициентах. Я вот, чтобы этой ерундой не страдать, каждые полгода пишу специальные заявления об отказе подсчитывать какие-то там баллы. А когда узнала, что и классных руководителей у нас решили оценивали по балльной системе, перестала быть классным руководителем.

В общем, рейтинги сейчас везде. Иногда это раздражает. А порой помогает. Как ни крути, а выбирая отель, кино, платье, отзывы хоть по диагонали, а все же пробежишь, на среднюю оценку глянешь. Удобно.

Другое дело, когда в подобном ключе оценивают тебя самого — уже не особенно приятно. Хотя кому как, конечно. Сейчас появилось немало людей, которым подобные соревнования даже нравятся. Этакие вечные отличники — школа давно закончилась, а они все никак не перестанут беспокоиться о своем среднем балле. А раз так, раз людям нравятся рейтинги, статусы и бонусы, система будет «совершенствоваться».

И развитие, скорее всего, будет идти больше в сфере коммерции — ради повышения продаж и стоимости личного, прости господи, бренда. Идеологическая составляющая едва ли будет превалировать. Даже патриотизм и традиционные ценности — и те будут монетизировать, вопреки распространенному мнению, что их взращивают для какого-то особого аскетизма и смирения. Какой бы специфичной ни была наша экономика, но живем мы все-таки при капитализме, а он поддерживается потреблением и производством (а порой и перепроизводством).

Конечно, всегда остается риск вмешательства разного политического. Под разговоры о том, как благотворно влияет внедрение социального рейтинга на формирование гражданского общества, например, могут выдумать какую угодно дичь. Ну или, если с фантазией плохо, возродить что-нибудь из прошлого. Например, традицию доносительства. Но тут многое зависит от настроения обывателя, на какую подлость кто согласится ради повышенной скидки в супермаркете. Однако экономически это видится нецелесообразным.

Государству, конечно, нужны лояльные граждане и даже в некотором количестве энтузиасты-охранители, борцы за скрепы, но еще больше ему нужны потребители. А потребителя стимулируют пряником, а не кнутом, потребителя нужно чесать за ушком, хорошо действует еще морковка перед носом (она яркая и красивая!). Это я как потребитель заявляю.

Так что же в итоге: бояться нечего? А черт его знает. В любом случае, бояться уже поздно, бессмысленно. Будущее уже наступило.

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