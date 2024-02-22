Почему люди годами ходят к психологам, но остаются несчастными?

В России растет спрос на психологов. По данным сервиса «Авито», в январе и феврале этого года пользователи стали искать специалистов по делам душевным на 35% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Причем лидируют по числу запросов детские и семейные психологи — их услугами стали интересоваться чаще на 63% и 52% соответственно. И это отрадно. Здорово, что люди более ответственно стали подходить к ментальному благополучию, как своему, так и своих близких. Но есть, конечно, у новости и привкус сомнения. Под психологической помощью сегодня чего только не понимают, и какие только шарлатаны не называют себя психологами. Куча людей застревают на годы в терапии, но не становятся менее несчастными. А все потому, что в массах в принципе нет базовых знаний о науке, изучающей душу.

Я — за психологию. Обеими руками, ногами, хвостом. Но за нормальную — академическую, серьезную, сложную. И я — за грамотных специалистов. За тех, кто учился несколько лет, крутился в соответствующем научном сообществе, перенимал опыт у ученых с именем, практиковался хоть сколько-то в официальных структурах, имеет публикации в солидных журналах. Но у меня дергается глаз, когда психологией называют какую-нибудь эзотерическую дичь или инсайты уровня кухонной трескотни.

И у меня вянут уши, когда психологами называют каких-нибудь коучей, прошедших двухнедельные онлайн-курсы, или вовсе, прости господи, вчерашних пациентов, уверовавших в свое исцеление и способность лечить других.

Ведь правда, страшное что-то творится. В попытках разобраться с тревогами, приступами меланхолии, повторением одних и тех же негативных сценариев, неудачами в личной жизни или карьере, неладами в семье многие люди еще больше запутываются, вязнут в проблемах, как в болотной трясине. А все потому, что в поисках помощи тычутся как слепые котята: ведутся на красивые слова и громкие обещания, доверяют отзывам незнакомых людей в интернете, мерилом успеха работы с психологом считают состояние эйфории после сеанса, а не реальные перемены в жизни. А если кто и попадет чудом к нормальному доктору, так ведь нередко и это не впрок. Такие доктора — они скучные, да к тому ж требовательные, ждут, что пациент тоже работать будет, начнет выполнять разные предписания — а такое и сложно, и лень.

Так и вовсе психологию можно демонизировать. Но нельзя. Напротив, нужно как-то формировать в массах понимание того, как должна работать психологическая помощь, как ее правильно искать, в чем заключается ответственность самого пациента. И особенно важно, чтобы без нормальной психологической помощи не оставались семьи. Сегодня в такой помощи нуждаются реально очень многие дети и родители. Говорю об этом как педагог, наблюдавший десятки драматических историй.

Как оно бывает? Да, в общем, по-разному. Но вот, например, классика: был ребенок как ребенок, прекрасная девочка, училась хорошо, маму и папу слушала, друзья под стать были — тоже умные, интересные. А потом — бац, все полетело к чертям. И вот семиклассница прогуливает уроки, перебивается с двойки на тройку, разругалась со всеми прежними друзьями, тусуется с какой-то шпаной, курит, пьет. Мама бежит в школу, к классному руководителю: «Что делать? Как быть?»

Понятно, что тут переходный возраст. Но он у всех в 13 лет — переходный, а так колбасит далеко не каждого. Серьезных медицинских нарушений тоже вроде бы быть не может, они бы все же раньше проявились. Разве что какой неизведанный вирус школьницу поразил, но мама отрицает такую вероятность: никакие страшные насекомые ребенка не кусали, головой она не ударялась, экспериментальных лекарств не принимала.

Тут, конечно, и выдаешь этот банальный совет: вам бы, наверное, к психологу. А мама глазами хлопает, дескать, была же какая-то там диагностика в начале учебного года, школьный специалист проводил какие-то тесты, и ничего не выявилось, все у ребенка нормально. Ага, нормально. А вот у родителей — нет. И тогда уточняешь, что именно им и не мешало бы для начала проконсультироваться с доктором, чтобы хотя бы немного подумать в сторону, что они, как взрослые могли упустить, в чем проявили непоследовательность.

И тут начинается. Это что, еще и папу тащить? Ой, нет, он не пойдет. Он вообще семью бросил, да вот полгода назад развелись, детей не навещает, денег не дает. И по докторам ходить некогда, еще младший постоянно болеет. Потом звонишь нерадивому отцу, предлагаешь уже ему заняться дочерью. Он клятвенно обещает, но не отказывает себе в удовольствии облить грязью бывшую супругу, убеждает, что та третирует дочь почем зря, и девочка уже несколько раз от сбегала из дома к нему.

Проходит месяц, другой, третий — никто никуда не ходил, а у девочки в четверти уже семь двоек. В школе проводят совет по профилактике, на котором оба родителя зачем-то до хрипоты спорят, кто из них должен был купить форму для физкультуры, чтобы хотя бы по этому предмету не было позорного «неуда». Директор предлагает консультации со школьным психологом, но взрослые идут в отказ, принципиально ничего не подписывают, говорят, что какого-то сами нашли: и там гуру, необычный подход, обещание чудесных преображений. Проходит еще полгода. Ситуация все такая же грустная, встает вопрос о постановке девочки на учет.

Историй таких вагон и маленькая тележка. Кого от развода родителей перемкнуло, у кого переезд в другой город не заладился — в новой школе возникла травля, кто столкнулся с предательством, а то и насилием, кому всерьез не повезло с первой любовью. И тут нужен хотя бы примерный алгоритм действий по исправлению ситуации и критериев оценки того, как должна выглядеть положительная динамика. Какие-то самые простые правила нужно усвоить.

Не знаешь, к кому обратиться, — начни хотя бы со специалиста из районной поликлиники. Будь последовательным, выполняй рекомендации врача, даже если они скучные (меньше есть при похудении — это тоже не весело, но ничего более эффективного пока не придумали). Критерий успеха — объективные признаки (подросток перестал шататься по улицам до ночи, исправил три из пяти «неудов»), а не харизма доктора.

Можно, конечно, еще всех родителей обязать пройти курс по детско-семейной психологии со сдачей экзамена. Но это уже утопия, понятно.

Если б такая практика появилась, половина мам и пап дипломы об окончании курса просто купили бы, треть — сдали бы кое-как на трояк и тут же все забыли, а те немногие, что подошли бы к делу ответственно, и без всяких инициатив держат руку на пульсе и владеют азами психологической науки.

Но вот что точно было бы не лишним — так это просвещение самих детей. Психологию как отдельный предмет стоило бы ввести в школьную программу. Вместо непонятного грядущего семьеведения, вместо странного ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов России), продленного на два года, вместо музыки в 8 классе. Тем более, что школьники к психологии испытывают искренний интерес. Ведь это одна из немногих наук, которая способна дать им практическую пользу не в абстрактном будущем, а сегодня — лучше понять себя, наладить взаимоотношения со сверстниками, родителями и учителями. Да и когда учить человека критическому мышлению и прививать ему иммунитет от разного рода шарлатанства и ереси, если не в детстве и юности?

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