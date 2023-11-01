Из школьниц — в репродуктивные труженицы? Нужно ли всем рожать по 5 детей

Депутаты и чиновники все придумывают, как бы заставить наших женщин рожать побольше. Однажды кому-то пришла в голову светлая мысль: оказывается, дамам просто надо раньше начинать. Известное ж дело, кто раньше встает, тому бог дает, а если затянуть, то не успеешь во вкус войти, как все веселье закончится.

Никто уже не помнит, кто первый призвал россиянок размножаться сразу после школы, зато теперь такие предложения обрушиваются на нас грешных, что дожди в октябре. А стало быть, все это уже не просто чьи-то смешные ляпы, а уверенный тренд. Куда же он нас заведет?

На то, что все последовательно сводится к идее преждевременных родов, ой, простите, раннего счастья материнства, указывает целый ряд чиновничьих инициатив и заявлений. Мы уже слышали, что ранние дети более «качественные», а поздние вообще могут оказаться «бракованными». Знакомили нас и с подсчетами, сколько можно успеть родить пухлых румяных младенцев, если начать их рожать с 18 лет. Нам объясняли даже, как совместить эту репродуктивную неутомимость с образованием.

Выяснилось, что надо просто использовать методику по выращиванию вундеркиндов небезызвестного Евгения Теплякова. А что? Сдала девочка в 10 лет ЕГЭ, в 15 окончила магистратуру и вперед поднимать демографию — очень удобно. И так по-нашему — по-стахановски. Смех смехом, но последняя инициатива по введению возрастных ограничений получения маткапитала, кажется, говорит, что они там серьезно. Пожалели чиновники, что ввели маткапитал на первенцев, и теперь вот думают не давать его тем, кто не разродится к 25-30 годам.

Интересное кино, конечно. А еще интереснее промотать эту комедию и увидеть, чем же это должно все закончиться, чтоб понять наконец, «что хотел сказать автор».

Давайте просто представим. Сбылись самые смелые мечты всех радеющих за демографию страны. Укрепились разные семейные скрепы, и включился в этих семьях конвейер: каждые полтора-два года репродуктивные труженики выдают стране по розовощекому карапузу. Как результат, 4-5-7 детей на женщину стали новой нормой. Дети этих детей тоже копируют себя, словно взбесившиеся принтеры. А потом ту же музыку продолжают дети детей детей. И вот прошло 50 лет. Население России удвоилось, как обещал депутат Слуцкий, и достигло почти 300 миллионов. Красота! Только один вопрос: чем все эти люди будут заниматься?

Нет, я все понимаю, нам предрекают экономический подъем, научно-технический рывок и вообще стремительное развитие во всех сферах жизни. Для всех этих свершений, говорят нам, только людей и не хватает. То есть не каких попало людей, а специалистов: особенно инженеров, программистов, ученых разных. Но ведь дефицит высококвалифицированных кадров — это проблема вроде бы совсем не демографическая, а социально-экономическая. Вопрос заключается не в количестве, а в качестве. А качество зависит от уровня образования и развития науки. Специалистами не рождаются. Пока все жалуются на кадровый голод, на то, что не с кем поднимать производство, некому делать открытия, больше миллиона россиян бегают по городам с желтыми, зелеными и розовыми сумками за спиной. И, кстати, каждый третий курьер в России имеет диплом технического вуза. Но то ли это такие дипломы, знания и умения к которым не прилагаются, то ли податься с этим дипломами все же попросту некуда.

В этом смысле те демографические решения, которые сегодня предлагаются, выглядят крайне странно. И если вдруг они сработают (нет, но мы сделаем такое фантдопущение), то ведь, скорее всего, пополнится только армия курьеров, охранников, таксистов и профессиональных получателей пособий. И вся эта увеличившаяся масса новых граждан будет только больше тормозить прогресс. Хотя, казалось бы, сдерживать натиск автоматизации, роботизация и прочих нейросетей становится все труднее.

Скажут, я плохо думаю, о будущих поколениях. Ничуть. Но будущее растет из настоящего. А настоящее, в котором предпочтительной моделью семьи становится этакое домостроевское образование, в котором женщина постоянно рожает, а дети в конце концов заполняют весь дом и спят поперек печки, — оно же не оставляет простора для интерпретаций.

Гражданин Тепляков может сколько угодно уверять, что экстремальное чадолюбие не помеха образованию и карьере, но правда в том, что среднестатистическая женщина, выбирающая в современном мире родить 4-5 детей, даже если и успеет чему-то выучиться, за десять лет непрерывной круговерти с бутылочками и подгузниками утратит квалификацию. Да и глава такого семейства часто вынужден будет делать выбор не в пользу постепенного развития карьеры с хорошим, но отложенным вознаграждением, а хвататься за халтуры, дающие небольшие, но быстрые деньги. С голоду, конечно, никто не умрет — государство поддержит. В принципе, если не очень спешить, растягивать удовольствие, производя по ребенку не чаще одного в три года, на пособиях можно продержаться лет 12-15.

А теперь расскажите мне, какой жизненный сценарий будут воплощать дети, наблюдающие такую картину. Кто-то, выросший в таком большом и дружном коллективе, станет отчаянным карьеристом и чайлдфри. Так дети алкоголиков иногда вырастают убежденным ЗОЖниками. Но вариант «от противного», скажем так, не самый распространенный. Куда как чаще дети с незначительными отступлениями повторяют судьбу своих родителей. И в этом плане чиновникам, рассуждающим нынче о человеческом капитале, нужно все же как-то четче представлять, какой именно капитал они пытаются нарастить и куда его можно будет вложить.

Нет, разбазаривать имеющееся тоже не стоит. В депопуляции тоже ничего хорошего нет, даже если она естественный процесс. Но думать, пожалуй, стоит не о том, как догнать и перегнать условную Африку (хотя там коэффициенты рождаемости тоже падают с каждым годом), а о том, как соблюсти баланс в условиях развития человеческой цивилизации вообще, а не в отдельно взятом государстве. А условия эти таковы, что в нынешней мировой экономике все больше людей задействуются как потребители, а вовсе не как созидатели. И численная разница между первыми и вторыми будет только расти. Меньшинству придется кормить большинство. И зачем тогда количество ради количества?

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