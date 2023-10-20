К нам вернулись эти хохочущие пьяницы. Надолго ли?

На этой неделе анонсировали повышение акцизов на алкоголь. Мера, можно сказать, плановая. Всему виной инфляция, а не то чтобы кто-то уж сильно печется о здоровье нации. Да и повышение скорее символическое — на 3% всего. При этом пить в России, кажется, стали больше. Хотя на самом деле статистика довольно противоречивая. В Минздраве уверяют, что количество чистого спирта на душу населения медленно, но продолжает снижаться, а Росалкогольрегулирования фиксирует резкий рост продаж всех видов спиртосодержащих напитков. Социологи тоже отмечают, что россияне чаще стали снимать напряжение выпивкой.

Что же все-таки происходит? И грозит ли нам новая алкогольная яма?

Для начала цифры, чтобы стала ясна картина. Свой алкогольный рекорд Россия установила в 1994 году. Тогда на каждого человека приходилось 18 литров чистого спирта в год. Этот жуткий тренд удалось переломить в 1998 году, затем год за годом этот показатель снижался, и в 2008 году, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, потребление этанола сократилось до 15,7 литра на душу населения в год, а в 2019 году — до 9 литров. Оптимистично. По уверениям чиновника, потребление спирта и сейчас продолжает снижаться: дескать, в 2021 году на каждого жителя России приходилось 8,82 литра, а в 2022 году — уже 8,62.

В то же время другими данными делится Росалкогольрегулирования. Только в первом полугодии 2022 года в нашей стране продали 549 млн литров крепкого алкоголя, что на 42 млн больше, чем за тот же период 2021-го. А по информации Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в тот же период в среднем на 8,2% выросли продажи водки, на 16,8% — виски, рома, текилы и прочего промышленного самогона, на 23,8% — ликероводочных изделий крепче 25%, на 74% — слабоалкогольных напитков типа джин-тоника и на 110% — ликерных вин.

В этом году вновь наблюдается рост продаж алкоголя. Например, продажи ликерного вина в магазинах с января по июль 2023 года выросли на 97,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 30,6% зафиксирован рост на винные напитки с добавлением этилового спирта, на 17% — на слабоалкогольные напитки, на 10% лишним выросло потребление коньяка и на 28% — крепких горьких настоек.

А еще реальность, затуманенную винными парами, описывают социологи. И они отмечают, что люди стали больше пить начиная с пандемии коронавируса. Если в 2018 году людей, признававшихся, что они пьют несколько раз в месяц, было 14%, то в 2021 их доля выросла до 18%. В том же году на 6% увеличилась алкогольная смертность. В 2022 социологи отметили, что рост продаж алкоголя совпал с повышением уровня тревожности россиян. Как показали опросы, в марте 2022 года тревогу испытывали 70% граждан, в сентябре — примерно столько же.

Красноречив и новостной фон. Этим летом, например, мы узнали, что в нашей жизни не только снова становится больше алкоголя, но и возвращается откровенная дрянь, суррогат, отрава. В июне случилось массовое отравление «Мистером Сидром». А вообще доля контрафактного составляет от четверти до трети рынка. При этом алкоголь дешев. Уровень цен на него в России на 37% ниже среднемирового. Почему так? Потому что основная аудитория алкомаркетов — бедняки. Кстати, алкомаркеты вместе с продуктовыми дискаунтерами стали наиболее быстрорастущими сетями по итогам 2022 года, отдельные алкогольные сети увеличили число торговых площадок на 35%.

Ну и, наверное, все мы видим возвращение алкогольной культуры и на обывательском уровне. Все, кто имеет глаза, конечно. Опять запестрели в сети шутки про пятницу, про накатить, про то, что если не знаешь, во что инвестировать, — пропей. Про злополучный «Мистер Сидр» — и тот сразу же по следам трагедии накидали мемов. 36 смертей — обхохочешься.

А ведь как хорошо было в десятые. Когда все эти кривляющиеся пьяницы разбрелись по своим кухням, своим специфичным интернет-углам, почти не пересекающимся с общим пространством. Словно почувствовали: их время ушло. Кто хотел остаться в обществе, стал как минимум воспринимать свой алкоголизм критично, ну или как модный невротичный баг, присоединив к нему все эти дела с психотерапией, анонимными собраниями и «12 шагами».

Наши люди, в принципе, толерантны ко многому, если другие этим многим не кичатся. Но вот те, кто хотели навечно оставаться в образе алкогольного балагура, да еще и агрессивно вовлекать в свою орбиту всех встречных, стали такими же невыносимыми, как какие-нибудь, черт возьми, веганы. Да, хорошо было в десятые. Но вот наступили двадцатые. И к нам вернулись эти хохочущие пьяницы. И будто бы победителями (они так думают). И никакого спасу от них. От их несмешных шуток, присказок, припевчиков, побасенок, баек о своих пьяных приключениях. Скулы сводит от этого юмора висельника. Юмор этот хорош только в художественном переосмыслении, в литературе, в кино. А в обычной жизни — тоска.

Сколько ни шути, а от правды никуда не деться. И правда в том, что люди пьют не от хорошей жизни. И нет истины в вине. Люди запивают страхи, комплексы, борются с помощью алкоголя с одиночеством.

Да, все еще есть люди, и их немало, которые как огня боятся психологов, и которые не могут довериться даже самым близким — им проще выпить и выговориться перед случайным собеседником в баре. Все еще есть люди, которые вместо решения проблем предпочитают пускаться в алкогольное «веселье». И, может быть, они сейчас стали активнее, и, может быть, их даже ситуативно становится больше. Но вот ведь какое дело: большинством это уже не воспринимается нормальным.

Даже многие бывшие алкоголики, распробовав трезвость, нашли, что быть здоровым и в ясном сознании — это скучно и непривычно лишь поначалу, но вообще в жизни столько всего увлекательного, что бутылка сама превратилась во что-то до крайности унылое. А что говорить о людях, никогда не страдавших алкозависимостью и никогда не лечивших депрессии коньяком? Они могут выпить в праздник, могут пропустить бокал некрепкого сухого вина под настроение, но за пьяными сценами у дверей «Норманов» и «КБ», за дебошами в скверах и барах, которых да, увы, стало больше, они наблюдают с недоумением. Предел терпения подобного в обществе, кажется, стал все же довольно низким. И хочется надеяться, это убережет нас от скатывания в алкогольную пропасть.

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