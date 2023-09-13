Как говорить с детьми о подвиге молодой партизанки?

13 сентября сто лет назад родилась Зоя Космодемьянская. Столетие — дата серьезная, внушительная, такие даты особенно любят в школе, они основа воспитательной работы. Тему подвига молодой партизанки в этом году призвано осветить в школах особо, широко. Однако отношение в обществе к этому неоднозначное. Насколько стоит погружать детей в историю трагедии? Этично ли это? И если да, то как об этом говорить?

Говорить нужно. История Зои — факт истории, а жизнь ее давно стала частью нашей культуры. Не говорить — значит лишать наших детей чего-то очень важного. Но очевидно, разговоры эти не должны быть ни формальными, ни излишне патетическими. И разговоры эти уместны не со всякими детьми, а хоть со сколько-нибудь подготовленными.

В этом смысле идея проводить отдельные уроки, посвященные истории Космодемьянской, первоклассникам, кажется совсем уж сомнительной. Еще более странной кажется идея проводить эти уроки по предложенным чиновниками методичкам. Все эти пособия есть в открытом доступе и посмотреть, что планируется, например, в рамках «Разговоров о важном», может каждый. И каждый может убедиться, что программа занятий для младшей школы вся состоит из каких-то общих слов, лозунгов.

В сценариях для старшей школы прорезается что-то живое и теплое через интервью с Анастасией Мишиной, сыгравшей Зою в фильме 2020 года. Актриса хотя бы признается, что пыталась сыграть не только героя, партизанку, комсомолку, но прежде всего человека. Вот этой человечности, кажется, остро не хватает в нынешних воспитательных мероприятиях в школе. А еще — честного разговора о трагедии. Да и слова такого в контексте истории Зои Космодемьянской в школьных методических материалах нет. Без конца повторяются слова «героизм», «патриотизм», «гордость», «храбрость», «доблесть», а вот слова «трагедия» нет.

А ведь это трагедия. Огромная непостижимая трагедия. Вчерашние школьники не должны отдавать свои жизни ради чего бы то ни было. Принесение в жертву молодости, цветения, мечты о счастье — противоестественно. Противоестественно для обычного течения жизни. И в признании этого факта, в признании невозможности постичь самоотверженность героев прошлого нет ни кощунства, ни умаления подвига. Наоборот, пропасть между ими и нами лишь еще больше подчеркивает высоту их стремлений и чувств. Но при этом они не перестают быть людьми. И Зоя не перестает быть совсем юной девушкой, которой хотелось любить, смеяться, мечтать — жить.

Чтобы говорить об истории Зои и других юных героев Великой Отечественной войны, очень важно найти подходящие слова, выдержать тон, не уйти в громкий, но бессодержательный пафос. Если таких слов нет, если никто не потрудился их отыскать, то не делаем ли мы хуже?

Несколько лет назад об истории Космодемьянской скандально высказался психиатр и карикатурист Андрей Бильжо. Человек просто взял и объяснил поступок девушки шизофренией. Случай вызвал много шума, инициативу доктора заклеймили последними словами. Но не уподобляются ли этому доктору наши идеологи, которые из живых, чувствующих людей лепят одинаковых рыцарей без страха и упрека, превращают их в абстрактные символы?

Трагедия... Это слово при описании прошлого кажется возможным сегодня лишь в обязательной связке с эпитетом «великая» и с огромными обобщениями. В школе часто если и говорят теперь о трагедии, то не человека, а всего народа, повторяют почти машинально что-то странно-торжественное, духоподъемное в бесконечной череде мероприятий, посвященных войне 1941-1945 годов.

Мероприятий теперь этих так много, что кажется, будто та война и сейчас гремит, не думая заканчиваться. Ведь правда, только за неполные две недели нового учебного года те страшные годы вспомнили уже трижды. Сначала в школах отмечали День окончания Второй мировой войны, потом говорили о начале блокады Ленинграда. Теперь вот столетие со дня рождения Зои Космодемьянской. Потом о ней снова вспомнят, точнее, не о ней, а о ее подвиге, героизме и доблести, и вновь в общих словах, в День начала Нюрнбергского процесса и в День героев Отечества. Пожалуй, упомянут девушку и на других классных часах, посвященных событиям ВОВ. Таких в плане от Минпросвещения в этом году больше десятка. Вроде бы дело важное, память необходима. Но какую память пытаются передать нашим детям в таком потоке? Память о датах и только? И, говоря опять о словах, как их не обесценить при таком формальном подходе?

По делам их узнаете их. Может быть, стоит что-то изменить в подходе? Отойти от концепции провозглашения речей классными руководителями и замами по воспитательной работе и вернуться к обычной учебной деятельности, в которой на самом деле есть место всему. Особенно на уроках истории, обществознания, литературы. Особенно в дополнительном образовании, в деле организации школьного музея или выпуска школьной газеты. Особенно в проектной работе, когда способ разворачивания трудной истории ищут сами ученики.

Да, конечно, если говорить о свободном плавании, то оно очень неоднозначно может выйти. Знаете, если нынешние старшеклассники начнут самостоятельно анализировать «Повесть о Зое и Шуре», у них могут и неудобные вопросы всякие появиться — отвлечения на скорбь по Ленину и Кирову, оправдание коллективизации и параллели с бесстрашным Прометеем их, пожалуй, могут и смутить. Однако увидят они за этим всем и человека, маленькую девочку, ее маленькие радости, ее любовь к близким. А вот если школьники в интернет отправятся, чтоб найти информацию для собственной статьи, а там внезапно Бильжо и прочие разоблачения в духе желтой прессы, и вовсе конфуз может случиться. Понятно, что нужно все-таки аккуратное сопровождение взрослых. Только очень желательно чутких и умных взрослых. А не таких, которых заклинило на патетических шаблонах.

Ума и чуткости не хватает. Понимания, что не всем нашим детям по силам истории подвигов прежних времен. Осознания, что до этого понимания нужно нынешних школьников еще дорастить. Осмысления старых форм и признания их неподходящими. Поиска новых слов для открытия прежних смыслов.

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