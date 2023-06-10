Уравниловка или база?

Пока сегодняшние выпускники сдают экзамены, кто проклиная, а кто восхваляя ЕГЭ за его универсальность и унифицированность, принципы единообразия проникают в образование все глубже. Теперь у нас будет (будет, будет, никто не отменит) не только единый госэкзамен, но и единая на всю Россию школьная программа. А с ней единые для всех учебники. Вариативность сводится к минимуму. Да и та возможна только при условии обеспечения базового уровня. И все это стартует уже в этом сентябре. Традиционно развернулась дискуссия.

В полемике ничего нового. Одни, как водится, перемен боятся, другие — ждут с воодушевлением. Одни опасаются, что «приведение всех к общему знаменателю» приведет наше образование к серости и скудости (как будто сейчас мы наблюдаем цветущую сложность), другие устали от того, что разные школы — все равно что разные вселенные, и хотят хоть какой-то стабильности. Понять можно и тех и других. Но главное не в этом. Главное в том, что и тех и других можно успокоить. Сама по себе единая программа, скорее, благо, она вовсе не запрещает никому углубленно развиваться в чем бы то ни было. Лишь бы исполнение, как обычно, не подкачало (не пришлось бы, например, ждать этих единых учебников еще лет десять). Но это уже другой вопрос.

Начнем с хорошего. Единая программа — это, несомненно, необходимая в нашем многообразном, изменчивом и мобильном социуме общая точка опоры. У нас огромная страна, в ней живут бок о бок представители разных национальностей, религиозных конфессий, менталитетов, мировоззрений. Но никто давно не сидит в своем маленьком мирке изолировано, разные общности проникают одна в другую, люди в течение жизни могут не единожды менять дом, переезжать за сотни, а то и тысячи километров. Кто по личным обстоятельствам, кто по карьерным — не важно. Переезжают люди целыми семьями, с детьми.

И каково же этим детям, если в новой школе уже изучили причастие и деепричастие, а в старой даже слов таких не произносилось, а еще на новом месте углубленное изучение биологии и химии, тогда как в старой усиленно изучали математику? Оказываясь в такой ситуации, ребенок не может наверстать упущенное за 2-3 месяца. Больше того, отрыв постоянно растет из-за невозможности воспринимать новый материал. Если в семье есть возможности, родители нанимают школьнику репетиторов, но и это чревато. Нагрузка возрастает, это сказывается на здоровье.

И ведь таких расхождений в программах между школами сегодня огромное множество. Расхождения в программах есть даже между разными классами в параллели одной школы. Причем расхождения эти совершенно бессмысленны – речь не идет о разнице между углубленным и облегченными, между условно хорошими и безусловно плохими вариантами. Все куда проще и абсурднее.

Банально школа в один год закупила учебники на два пятых класса, затем началка выпустила уже три четвертых класса. На новый коллектив хотели докупить такие же учебники, что были в прошлом году, но их сняли с производства, пришлось брать другие. Разные учебники — разная программа. Не спрашивайте, как можно не предусмотреть увеличение контингента параллели в пределах планирования одного-двух лет. У нас такое сплошь и рядом.

И так примерно везде. При огромном многообразии программ, образовательных маршрутов и профилей уровень (если не брать в расчет гимназии и специализированные математические или языковые школы) везде плюс минус одинаковый. Так спрашивается, на кой черт городить огород?

По поводу профилей, кстати, тоже много вопросов. Самый главный: зачем они, собственно, вообще нужны в общеобразовательной школе? Ну какое такое может быть разделение в пятом классе на гуманитариев и математиков? Разве что анекдотическое. Не выучил таблицу умножения — гуманитарий. Читаешь по слогам — наверное, технарь. Реальность, конечно, грубее: обычно тот, у кого нелады с математикой, и в литературе не блещет, и в естественных науках. А другие, наоборот, успевают везде. И тем и другим профильное обучение лишь навредит, нарушит, так сказать, универсальную гармонию.

Но, к счастью, реальные риски пострадать от углубленного обучения в обычной районной школе сегодня не велики. Просто потому, что эти углубления весьма условны. Они как-то, знаете, больше появляются в отчетах, а не на практике. Ну и славно.

Так что же, если на практике вариативность приводит не к раскрытию индивидуальных особенностей детей, а только к хаосу, и не стремиться тогда больше ни к какой дифференциации образования? Ну почему. Никто никому в особом порядке ведь не мешает развиваться. Школа — это база. А после – все, что душа пожелает. Никто ни одной маме еще не запретил читать своему маленькому гуманитарию книжки, которые не входят в школьный курс. Никто ни одному папе не запретил дома со своим будущим ученым проводить простейшие научные опыты. Да и бабушек, желающих передать внукам основы рукоделия, и дедушек, виртуозов резьбы по дереву, никто не ограничивает в их развивательно-воспитательных амбициях.

Ах, своими силами это все как-то накладно и неудобно? Да-да, родители работают. И бабушки с дедушками тоже, все мы помним про повышение пенсионного возраста. Но ведь есть еще дополнительное образование. Художественные, музыкальные и спортивные школы, дома детского творчества, детско-юношеские центры. Боже, чего только нет сегодня в этих ДДТ и ДЮЦах: и дизайн, и программирование, и моделирование одежды, и робототехника, и парикмахерское искусство, и журналистика, и парусный спорт. Там уже к 7-9 классу можно несколько профессий освоить. Причем без ущерба для основной учебы. И ведь большая часть секций бесплатна. Да и в обычных школах во дворе хватает кружков: от изостудии и лепки до танцев и футбола. Выбирай что хочешь — развивайся!

Что, значит, это все не то? А кто решил, что «то» — это непременно две дополнительных математики или лишняя биология? Кто сказал, что настоящее правильное развитие — это продление сидения за партой, за учебником и тетрадкой, а не шитье, рисование, игра в любительском детском театре? Второе детям куда интереснее. А когда интереснее, все новое усваивается и легче, и вместе с тем основательнее.

Кажется, система допобразования (кстати, реально весьма неплохая в России) — хороший ответ любителям покричать об унификации и уравниловке. При существующих нынче возможностях образования вне стен школы, уравниловка существует лишь в отдельных головах. А вот от базу отступать, перетасовывать ее по своему усмотрению — никак нельзя.

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