Чертовы перфекционисты

Иногда кажется, что Земля вертится не под воздействием гравитации, а крутят ее, точно беличье колесо, сами люди. Человек сегодня живет в таком бешеном ритме, такое от него требуется напряжение сил во всех сферах жизни, что вырабатываемая им энергия, кажется, может привести в движение не то что планеты – галактики. Но вечный двигатель невозможен, и то, что работает на предельных мощностях, обычно работает недолго. И если б люди правда вращали планету, следовало бы ожидать скорой остановки. Общая человеческая батарейка стремительно разряжается. По разным оценкам, в мире от 10 до 25% людей страдают синдромом хронической усталости. В России таких несчастных, говорят, еще больше – от четверти до половины.

Почему такой разбег в цифрах? Как обычно, все зависит от того, кто считает и как считает. Своя статистика у медиков, отдельные исследования проводят профессиональные социологические службы типа ВЦИОМ и разные рекрутинговых сервисы вроде HeadHunter и «Работы.ру», недавно Сбер подключился. Медики, например, хронически уставшими признают только тех, кто чувствует себя обессиленным уже полгода кряду, ну и желательно, чтобы результаты анализов что-то показывали. Социологи доверяет самоощущению респондентов: говорит человек, что задолбался, хоть ложись и помирай – значит так и есть, не стоит углубляться в детали. Как говорится, если вам кажется, то вам не кажется.

По статистике ВЦИОМ, упадок сил знаком большинству людей, с разной периодичностью его испытывают 88% (в возрастной группе от 18 до 34 лет таких 96-97%). Ежедневно в течение долгого времени усталость испытывают 31% респондентов. При этом женщины чувствуют себя измотанными чаще мужчин (34% против 27%) – сказывается совмещение работы с уходом за детьми и бытом. Больше всего устают наши люди от работы. 30% россиян жалуются на нервную и ответственную деятельность, 27% выматывает физический труд. Еще 27% не справляются с общим стрессом жизни, психологически тяжелыми ситуациями, разладом с близкими. Страдают люди даже от хобби. При условии, что хобби – это дача и огород. Таких плачущих, колющихся, но продолжающих взращивать кактус у нас 24%, между прочим. У 18% жизненную энергию отнимают семья и дети.

Что ж, давайте поговорим о работе. Работа – важнейшая часть жизни, труд сделал из обезьяны человека, ну и прочий пафос. Но вот теперь труд превращает человека даже не в лошадь (парнокопытные бы не выдержали) – в машину. 8-часовой рабочий день, разделение труда и зон ответственности – снова предел мечтаний.

Теперь все пашут как заведенные. В офисе, в поле, на фабрике, потом дома и даже по дороге с работы домой (рабочие чаты не утихают, отчеты и письма пишутся прямо в метро, автобусах, голосовые сообщения коллегам наговариваются за рулем). И каждый пашет минимум за троих: за себя, за того парня, ну и еще за кого-нибудь. Казалось бы, абсурд. За того парня-то зачем гробиться? Он сам ишачит за четверых. А еще у нас техника, программы и вообще всяческий прогресс. А вот поди ж ты. Работа как гидра – закрываешь одну задачу, вот тебе десять новых. И что за задачи? Песня! Придумать новую форму для отчета, на что-нибудь подписаться, где-нибудь зарегистрироваться, срочно что-то с кем-то согласовать, пройти курс, провести самоанализ деятельности, отчитаться о проведении самоанализа. И относиться к этой дичи требуют со всей серьезностью, скрупулезностью, щепетильностью. Перфекционизм из психического расстройства превратился в идеал, к которому нужно стремиться. И теперь мы все чертовы перфекционисты, то есть невротики.

Но нам, конечно, идут навстречу в избывании новых неврозов. Говорят, просто не надо все принимать близко к сердцу. Надо быть эффективным, а не близко к сердцу. А чтоб было понятно, вот вам инструкция, протокол, кстати, заполните Google-таблицу по новой системе…

И врача, и юриста, и педагога система сегодня уподобляет машине. Вот план, алгоритм. Лечите, учите от забора и до заката. Кто сказал, до обеда?! Какой еще обед? И какой к черту человеческий фактор? Какая усталость? Машина устать не может. Она может только сломаться. Сломанное ремонту не подлежит – в утиль. Тут некоторые начинают догадываться, за какого того парня все мы уродуемся – вовсе не за того, что идет с нами в одной упряжке, а за того, кто выбыл. Впрочем, развить мысль особо некогда – план же. И она, мысль, как вспыхнет в мозгу воспаленно-красным, так и погаснет.

Но если все-таки мысль додумать, то станет совсем уж жутко. И беда даже не в том, что никому никого не жалко. Суть в том, что у нас и правда осуществилась роботизация, которой всех так пугали. Только выразилось это не в нашествии машин и вытеснении человека, а в превращении в роботов самих людей.

И это, конечно, несусветная глупость, если не сказать шизофрения. Потому что КПД не бывает 100%, даже у машины. И потому что даже машина требует к себе бережного отношения. Причем не оттого, что это, черт возьми, нравственно, а потому, что это продиктовано здравым смыслом. Нельзя работать без остановки и отдыха.

Это, кстати, не одно и то же. Остановка – это условно сон, перерыв на обед, перекур, отдых – переключение, досуг, хобби, новые впечатления. Нельзя работать и без подпитки, без топлива. Для человека – это образование, профессиональное общение (но не по обязанности, не в ходе идиотских тимбилдингов), то, без чего невозможны новые идеи, реальная, а не формальная оптимизация рабочих процессов. Однако у нас все эти «нельзя» превращаются в «можно» и даже в «нужно». А потом кто-то что-то долдонит про низкую эффективность труда, невозможность модернизации и экономического роста. Какой рост, если у нас от трети до половины работников – отработанный материал?

И ведь даже в семье многим не подзарядиться. Семья – вторая работа, семья, бизнес-проект. Муж с женой – не близкие люди, а партнеры, им нужно держать друг с другом деловой баланс, им нельзя расслабляться.

Дети – не цветы жизни, а инвестиция. Вкладывай, просчитывай риски, выбирай стратегию, держи руку на пульсе. И, конечно, важна репутационная составляющая. Нужно следить за картинкой, чтоб не хуже, чем у других, чтоб как в рекламе майонеза. Семьей нынче тоже управляет бесчеловечный перфекционизм.

Досуг, увлечения? И тут многие попадают в ловушку. Во-первых, плохо то хобби, которое не монетизируется. Во-вторых, хочется чего-то оригинального, сложносочиненного. Чтобы даже с друзьями встречаться не абы как, а на каких-нибудь тематических средах-пятницах, непременно концептуальное что-нибудь организовать. Вот только это сложносочиненное после основной работы, работы над отношениями и работы над изготовлением счастливой мамы или супергероя-папы как-то вообще не заходит. Точнее, надо очень постараться, чтобы зашло. И ведь стараются. Наши люди трудностей не боятся. Устают только очень. Но зато не боятся.

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