Педагог не нянька

Время от времени в образовании возникает дискуссия о сокращении каникул. Да, что говорить, каждый год кто-нибудь ставит вопрос ребром: а не многовато ли отдыхают наши дети? Да и учителя тоже. Маются, поди, бедные в своем двухмесячном отпуске, места себе не находят, пока все нормальные трудоголики пашут как эти самые на галерах. Не стал исключением и этот год. С инициативой о сокращении каникул вышли эксперты РАНХиГС. Случилось это еще в феврале. Но в педагогических блогах полыхает до сих пор. И неудивительно. Нынче к делу подошли и правда оригинально – с огоньком.

Обычно, когда заводят пластинку о том, что наши школьники слишком долго бездельничают, руководствуются вроде как образовательной необходимостью: дескать, вредны для формирующихся мозгов такие огромные перерывы, надо детей нагружать побольше, чтоб не расслаблялись. В этом году мудрствовать не стали. Как только закинули удочку о сокращении каникул, так честно аргументировали рацпредложение: оказывается, летом резко повышается детский травматизм и даже смертность. По данным специалистов РАНХиГС, смертность среди детей 5-9 лет летом вырастает на 21%, а у подростков 10-14 лет и вовсе на треть. И вот, выясняется, что за это ответственна школа. Что ж, современную школу в народе уже давно называют камерой хранения детей, теперь это подтвердили и «специалисты» от образования. Интересное кино.

Но еще больше интересен вопрос: связан ли риск повышения травматизма с отсутствием школы в жизни ребенка? Все же подавляющее большинство государственных школ – это не интернаты закрытого типа, в которых дети и учатся, и живут. Может быть, имеет место фактор сезонности все же? Приходит тепло, солнечные дни, дети гуляют чаще, вот и ломают руки, ноги, травятся, тонут. Любопытно было бы выяснить, есть ли суточные пики травматизма и смертности среди детей. Почему-то кажется, что все нехорошее в жизни ребенка случается ближе к вечеру.

А может, расчет на то, что школа по традиции так детей умотает, что сил на купание в неположенных местах у подростков просто не останется? Или просто очень хотят (опять же по традиции) еще больше закошмарить школу? Так обложить ее требованиями новых классных часов и инструктажей по безопасности в быту, на улице, в общественных местах, что учителям действительно проще будет везде сопровождать неразумных детей и подростков. Маразм? Так он царствует уже давно. И сейчас ведь в случаях, когда едущий в машине с родителями ребенок становится жертвой ДТП, полиция приходит в школу и требует объяснительных с классных руководителей. И лето, к слову, не исключение. Случается, и из отпуска выдергивают педагогов, если что приключится с их подопечными. Не то чтобы это как-то снижает риск детского травматизма, но какая разница – гайки всегда можно затянуть и потуже. Просто на всякий случай.

А если серьезно, то вообще-то, чтобы дети не калечились и не убивались в каникулы, нужно развивать рекреационную инфраструктуру, сеть организаций для культурно-оздоровительного отдыха: увеличивать число санаториев, лагерей. Очевидно, что сейчас этого не хватает. Да и раньше не хватало. Дефицит санаториев давно ведь пытаются покрыть опять же за счет школ. Обычно в июне на территории почти каждой школы открывается летний лагерь. Лагерь при школе в городской черте – это, конечно, довольно грустный вариант. Мне вообще всегда представлялась, что этот феномен временный, переходный. Ну как бытовка на стройке. Вот, мол, как перейдем окончательно в комму… тьфу, развитой капитализм (с человеческим, понятно, лицом), понастроим пансионатов во всех окрестных лесах и заживем, отпадет необходимость менять в классах парты на раскладушки, а математикам и физикам вместо того, чтобы заниматься методической работой, трудиться няньками. Но ничего нет более постоянного, чем временное.

И вот теперь говорят, что и этого мало, уверяют, будто бы недостаточно того, что школы присматривают за детьми весь июнь. Теперь, видно, в июне придется детям еще учиться, а лагеря можно сдвинуть, наверное, на июль или август. А под это дело, видимо, придется урезать и отпуск учителей.

Потому что как же иначе? По негласным правилам взять отпуск осенью или весной педагог не может, никто не даст. Теоретически сокращение летних каникул могло бы эту традицию и отменить, но практически – это маловероятно. В школах и так не хватает примерно 250-300 тысяч педагогов. Болеющих заменять некому, а уж вести уроки вместо отдыхающих педагогов – это уж совсем фантастика. Проще законодательство подкрутить. Опять же со ссылкой на прогрессивный европейский опыт.

Эксперты уже напомнили, что во многих странах Европы и школьные каникулы и отпуск учителей длятся меньше, чем у нас. Например, в Великобритании, Германии и Дании летом отдыхают полтора месяца и дети, и педагоги. Впрочем, дьявол кроется в деталях. В той же Великобритании не так давно педагоги получили право уходить в оплачиваемый отпуск на целый год. Правда, для этого нужно проработать десять лет. Есть такая же традиция и в Израиле, там поставить работу на паузу длиной в год можно уже после шести лет непрерывного педагогического стажа. Ну а во Франции, например, учительский отпуск длится до четырех месяцев, хотя летние каникулы короче российских.

Впрочем, я отвлеклась. Защищать права учителей необходимо, но и детей бросать нельзя. Что же делать? Понятно ведь, даже если завтра в одночасье понаоткрываются везде детские санатории, отправлять в них детей на все три месяца – тоже так себе вариант. Детям нужна семья! Детям лучше всего отдыхать с родными. Но где родители? А родители пашут, света белого не видя. И бабушки с дедушками тоже – на пенсию ведь не прожить, да и отодвинули теперь эту пенсию. И это, конечно, бесконечно печально.

Работникам, воспитывающих детей, нужны какие-то льготы и бонусы в плане отпуска. Это в идеале. Но для начала нужно хотя бы норму восстановить. Для этого необходимо, по сути, заново создавать условия для того, чтобы существующие права сотрудников не нарушались. Усилить контроль за соблюдением трудового законодательства. Должна уйти в прошлое практика, когда 8-часовой рабочий день растягивается до 12-часового, когда людей вынуждают работать в выходные и брать отпуск в неудобное для семьи время. Когда заставляют разбивать отпуск так, чтобы две недели приходились на какой-нибудь никому не нужный февраль. Нужно пресекать случаи, когда людей дергают из отпуска за копеечные надбавки и под угрозой увольнения.

Освободите людей от изматывающей работы 24 на 7, верните им время на семью, и тогда дети будут меньше рисковать своим здоровьем. В том числе и дети учителей, которые часто вообще самые брошенные.

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