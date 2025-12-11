Сбер назвал ключевые вызовы GenAI-трансформации и метанавыки будущего

В Сбере ожидается бурный рост объема кода, создаваемого искусственным интеллектом. Об этом заявил на форуме «FI Day. ИИ & Блокчейн» старший вице-президент компании Кирилл Меньшов.

Он отметил, что мир быстро движется в сторону генеративного искусственного интеллекта, а смешанные команды людей и AI-агентов становятся данностью. По словам Меньшова, распространение ИИ приведет к стремительному росту автономности процессов.

«Какие ключевые вызовы GenAI-трансформации мы для себя видим? Первое — эффективность работы зависит от качества данных и мгновенного доступа к задачам. Когда разработчики видят, что ИИ может сам исправить задачу, то начинают лучше описывать дефекты. Второе — большое количество AI-агентов создает дополнительные риски», — отметил он.

В Сбере сейчас более 900 агентов в той или иной стадии разработки, добавил Меньшов, отметив, что главный вызов — как именно компания будет контролировать стабильность этого ландшафта.

«Поэтому мы выработали для AI-агентов 12 критичных требований надежности и следуем им», — сообщил он.

Меньшов добавил, что ИИ в Сбере внедряется во все этапы работы, что предполагает переосмысление деятельности организации. Банк анализирует ключевые процессы с точки зрения их переизобретения с помощью AI-агентов.

В настоящее время, как отметил Меньшов, Сбер находится на ранней стадии GenAI-трансформации, реализуя набор инициатив для перехода к автономной разработке программного обеспечения. На первый план, по его мнению, в этом процессе выходят метанавыки людей.

Меньшов также констатировал, что объем кода, создаваемого ИИ, растет экспоненциально, отражая резкий рост продуктивности AI-генерации. По его оценке, прирост объема создаваемого кода в будущем будет обеспечен ИИ, а в случае Сбера — генерироваться с использованием собственной разработки GigaCode.

«Мы обнаружили, что разработчики, которые ежедневно используют GigaCode, делают на 60% больше коммитов кода, чем те, кто его не использует», — заключил Меньшов.